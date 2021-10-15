Критик Александр Ильин – об итогах Michelin в Москве

Накануне в концертном зале "Зарядье" впервые прошла церемония вручения московским ресторанам звезд Michelin. Всего в гид вошло 69 мест, а девять из них получили долгожданные звезды. Ресторанный критик The City Александр Ильин, который присутствовал на церемонии, делится своими соображениями на этот счет.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вечером в четверг, 14 октября, ресторанная Москва необратимо изменилась: к нам пришел гид Michelin. Город среагировал сразу: у получившего две звезды Twins Garden от наплыва заказов натурально упал сайт. Потому что всем известно, что Michelin – это голова, эксперт над экспертами, воплощенная справедливость и логика, недоступная простому смертному, а оттого еще более логичная.

Ну и знаменитая анонимность: орда безликих инспекторов рыщет по ресторациям, пристально разгрызая каждый крутон и нарочно роняя вилки. То-то последние полгода все столичные рестораторы нервно вслушивались в нерусскую речь.



Конечно, спорить нечего – круче Michelin гида нет. На самом деле он всего лишь расставляет точки над "i", делая таким образом нескончаемый ресторанный текст читаемым и более-менее понятным для простого человека. Согласитесь, текст этот даже в Москве не вполне разборчив. И вот как его разметил Michelin.



Всего в гид (кстати, не напечатанный, по крайней мере, пока он существует только в интернете) вошло 69 ресторанов. Из них 45 получили так называемые рекомендации, означающие не столько какую-то строгую формальную оценку, сколько абстрактное доброжелательное отношение. Но это все-таки мишленовская доброжелательность, так что авторитет такой рекомендации непропорционально высок.



Ресторан Selfie. Фото: instagram.com/selfiemoscow

Вот эти 45: 15 Kitchen + Bar, "Аист", Alice, AQ Kitchen, Artest (каминный зал), Assunta Madre, Avocado Queen, Bolshoi by Novikov, Buro TSUM, Butler, "Кафе Пушкинъ", ЦДЛ, "Чемодан", Corner Café&Kitchen, Cristal Room Baccarat, "Дарбази", "Эларджи", "Экспедиция", "Фаренгейт", Grace, "Dr. Живаго", Hands, Hedonist, "Л.Е.С.", La Marée, Margarita Bistro, Møs, Mushrooms, "Натахтари", Ovo, Parisienne, Pavilion, Peshi, Pinch, Regent, Riesling Boyz, Semifreddo, "Северяне", "Техникум", "Ухват", "Волна", Wine&Crab, Wine Religion.

Далее следуют 22 ресторана, отмеченных BIB Gourmand, что означает отличную еду за разумные деньги. В случае Москвы разумность ограничена средним чеком в 2 тысячи рублей. Вот они: Björn, "Севичерия", Delicatessen, "Erwin.РекаМореОкеан", Eva, Flør, "Жеральдин", Hibiki, "Казбек", Lucky Izakaya, Tilda, Uilliam’s, Vani, "Рыбторг".



Ну и наконец звезды. Три звезды не получил никто, и это как бы демонстрирует нам, как Michelin в целом понимает московский ресторанный ландшафт: мягко говоря, не как токийский. Немного обидно, но что уж теперь. По одной звезде получили семь ресторанов: Selfie, Beluga, Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", Savva. По две – Artest и Twins Garden.



Ресторан Twins Garden. Фото: instagram.com/twinsgardenmoscow

Тут ведь как: никогда не бывает, чтобы всем все нравилось. Хотя, говоря ради справедливости, московский Michelin 2022 и правда производит такое впечатление. Selfie получил звездочку (причем первую в России, ну в смысле вообще самую первую из всех врученных), Twins Garden две – это да, это мы все согласны, заслужили, молодцы. Ни один проект Арама Мнацаканова и Александра Оганезова даже не упомянули – это как? Мы не согласны. Не говоря уж про пучок рекомендованных, где и впрямь актуальные заведения соседствуют даже непонятно с чем. И конечно, что это такое за Artest? Что за Biologie? А почему White Rabbit всего одну дали? Непонятно! Требуем разъяснить и развенчать!

На все эти вопросы есть простой ответ: мнение редакции может не совпадать с мнением автора. А мнение, соответственно, автора – с мнением читателя. Надо сказать, что вот так причудливо выглядит настоящая, корявая, французской энциклопедической выделки свобода – Charlie Hebdo и вот это все. Ну и ради справедливости надо сказать, что итоги вышли вполне себе конформистские: никаких ларьков с шаурмой, никакого лагмана на рыночных задах. А зря, есть у меня пара кандидатов.

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