Юлия Высоцкая рассказала о дочери Марии, находящейся в коме 12 лет

Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своей дочери, которая находится в коме на протяжении последних 12 лет после аварии во Франции. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Мы боремся"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Актриса Юлия Высоцкая впервые за долгое время дала большое интервью, которое появилось в Сети 14 ноября. Во время разговора с Лаурой Джугелией она также раскрыла подробности состояния своей дочери Марии, которая впала в кому после аварии во Франции в 2013 году.

Юлия Высоцкая актриса Мы попали в аварию, Маруся была не пристегнута на заднем сиденье и сильно пострадала. Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца. Я очень благодарна медперсоналу, который помогает в поддержании, реабилитации. Прекрасные наши врачи. Мы все время пробуем новое. Но это все нелегко.

"Я знаю только одно: нужно просто все время что-то делать. Ты не имеешь права руки опустить, зацикливаться на своем отчаянии. Надо обязательно работать. Работа для меня – это психологическая помощь, потому что я направляю весь свой раздрай куда-то, где я могу от него хоть ненадолго избавиться", – отметила актриса.

Кроме того, Высоцкая рассказала, что четыре года назад стала приемной мамой девочки Сони. По словам актрисы, ребенка удочерили, когда ей было всего девять дней.

"Мы сильно не прятались, но и не афишировали. Сейчас жизнь с соцсетями, все стало какое-то бесконтрольное, не знаешь, на что нарвешься. Хочется оградить ребенка от странных проявлений", – сказала она.

Юлия Высоцкая и Егор Кончаловский официально зарегистрировали отношения в 1998 году, режиссер старше супруги на 36 лет. В их браке родилось двое детей – Петр и Мария.

Дочь пары впала в кому после аварии, которая произошла во Франции в 2013 году, когда Марии было 14 лет. Из-за серьезной черепно-мозговой травмы девушка находится в коме уже 12 лет. Ее состояние семья практически не комментирует.

Тяжелое состояние

В свою очередь, эксперт врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал Москве 24 о возможности выхода и последствиях столь длительной комы.

Он уточнил, что кома делится на три основные степени: легкая, умеренная и тяжелая (терминальная).

"При легкой коме исчезает реакция на раздражители, остаются лишь примитивные сгибательные движения в ответ на боль, а также некоторые базовые рефлексы (зрачковый, роговичный, глоточный). Контроль над тазовыми функциями уже нарушен", – рассказал врач.

При умеренной коме страдают безусловные рефлексы – их становится трудно или невозможно вызвать. В этом состоянии снижается мышечный тонус, исчезает готовность к произвольным движениям, добавил Гайфутдинов.

"Тяжелая кома связана с угнетением функций нижних отделов ствола мозга – там находятся центры, поддерживающие сердечно-сосудистую деятельность и дыхание. На этой стадии возникают витальные нарушения: мозг не может поддерживать артериальное давление и самостоятельное дыхание, что требует реанимационных мероприятий – интубации и ИВЛ, а также введения препаратов для поддержания давления. В этот период есть высокая вероятность смерти мозга", – пояснил невролог.



Рустем Гайфутдинов врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Что касается выхода из комы, вероятность полноценного восстановления снижается с течением времени. А случаи выхода после десяти лет крайне редки: это возможно при медикаментозной коме, которую искусственно поддерживают для защиты мозга. Длительное пребывание в таком состоянии часто приводит к переходу в вегетативное состояние, когда сохраняются только базовые функции – сердцебиение и дыхание.

Невролог уточнил, что последствия выхода из комы зависят от ее продолжительности и глубины.

"Даже после короткого периода (до нескольких недель) могут наблюдаться неврологические дефициты. Человек, ранее способный к сложной интеллектуальной деятельности, может быть в состоянии выполнять лишь простые задачи. Например, отличник, перенесший кому, может с трудом закончить техникум", – сказал эксперт.

Полноценное восстановление высших психических функций и сложных профессиональных навыков после подобного состояния маловероятно, заключил врач.