Терапевт Людмила Лапа предупредила о риске грибковой инфекции при походе в лес

"Грибной бум" начался в столичном регионе, отметили эксперты. Как долго продлится сезон, какие грибы можно найти и как подготовиться к походу в лес, разбиралась Москва 24.

Бьют все рекорды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Грибной бум" наблюдается в лесах столичного региона, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.





Павел Глазков кандидат биологических наук Сейчас грибов аномально много для середины октября – на порядок больше, чем обычно, поэтому можно говорить о буме.

Ученый объяснил, что бум стал возможен благодаря сложившимся климатическим условиям.

"Сейчас влаги достаточно из-за резких колебаний температур, и даже если нет дождя – за счет вот этих резких перепадов утром выпадает много росы, а туман и роса – это уже необходимая влага для грибов", – сказал Глазков.

Также сбору грибов способствует аномально теплая осень. Благодаря этому любители "тихой охоты" могут набрать "целые корзины" урожая, подчеркнул биолог. При этом рекорды массовости бьют лисички, добавил он.

"Во-первых, их много, а во-вторых, они до сих пор еще встречаются прямо в масштабах, что их можно собирать и жарить", – заключил эксперт.

Однако Глазков не рекомендовал искать грибы, которые растут у магистралей, – лучше отойти на несколько сотен метров. При этом лесных проселочных дорог это не касается, уточнил эксперт.

Ранее Павел Глазков рассказал о начале сезона сбора белого русского трюфеля в столичном регионе. По его словам, лучшее время для поиска этого гриба – октябрь, а место для сбора – лесополосы на полях. При этом эксперт журнала "Школа грибоводства" Александр Зименко добавил в беседе с Москвой 24, что трюфели относятся к грибам, которые ценятся не вкусом, а ароматом. Обычно их либо натирают сырыми в готовое блюдо, либо делают соусы.

Сезон кончается?

"Грибной бум", как и сезон "тихой охоты" в целом, подходит к своему завершению. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по грибам, миколог Максим Дьяков.

Эксперт уточнил, что конец грибного сезона наступит при минусовой температуре либо после окончания дождей, когда все высохнет.

"Грибам нужна влажность и положительная температура – два основных параметра. Пока и того и другого хватает, но, в принципе, сезон, конечно, уже кончается", – добавил Дьяков.





Максим Дьяков эксперт по грибам, миколог Сейчас идет остаток волны осенних опят. Появились различные вешенки, может быть, еще где-то есть остатки польского гриба, фиолетовой рядовки.

При этом в столичном регионе начали появляться зимние грибы. Самые частые представители – зимние опята, как правило, растущие в лиственных лесах. Обычно они вырастают на стыке осени и зимы, зимы и весны и в большие оттепели, уточнил эксперт.

"Такие опята характеризуются тем, что у зрелых грибов бархатистая ножка. В целом это очень ароматные нежные грибы", – добавил миколог.

При походе в лес он призвал следовать жесткому правилу: "Собирать только то, в чем железно уверен". Начинающим грибникам эксперт порекомендовал ходить в лес с более опытными товарищами.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 отметила, что во время похода в лес важно утеплить руки, ноги и голову, так как осенью они мерзнут больше всего. Отказ от этого может закончиться переохлаждением и простудой, предупредила специалист.

"Плюс иногда в лесу ярко ощущается запах гнили, особенно это свойственно местам, где растут опята. Такой аромат означает активность грибков. Чтобы они не попадали внутрь тела и не развивалась грибковая инфекция, лучше защищать и органы дыхания", – добавила Людмила Лапа.

Грибок же, попавший в ослабленный переохлаждением организм, может вызвать дополнительные осложнения, в частности воспаление легких. Поэтому при малейшем недомогании, одышке и температуре после посещения леса следует обратиться к врачу, подчеркнула терапевт.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации Обязательно нужно надеть резиновые сапоги: сейчас очень сыро, практически везде льют дожди. На голове должна быть теплая и непромокаемая шапка. Также в лесу очень важно защитить руки двойными перчатками – одни резиновые, вторые тканевые. Это поможет не промокнуть и защититься от повреждений.

С собой Людмила Лапа порекомендовала брать воду и перекус на случай, если прогулка по лесу затянется. Это необходимо, так как при ходьбе человек быстро расходует энергию, заключила специалист.

