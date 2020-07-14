"Если есть желание, возможно все": как девушка с протезом вернулась к жизни через танец

Для нее отсутствие движения – это медленная смерть, а самое страшное – оказаться в социальном вакууме в силу обстоятельств. Александра Одоевская, потерявшая ногу во время автомобильной аварии, рассказала Москве 24, как нашла в себе силы заняться танго и вернуться к истокам своей женственности.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Это был длинный путь принятия"

Москвичка Александра Одоевская попала в автомобильную аварию восемь лет назад. В тот вечер 21-летняя Саша гуляла с друзьями на ВДНХ, а когда собралась уходить, один парень предложил подвезти до дома. На скользкой после дождя дороге машину занесло в столб. Удар пришелся на пассажирскую сторону, где сидела Александра.

Чтобы вытащить девушку из раскореженного металла, спасателям пришлось разрезать машину. Две недели Александра пролежала в искусственной коме в реанимации. Осознание, что она потеряла ногу, пришло не сразу – сказался выход из комы, когда реальность спуталась со сном и девушка не понимала, что случилось.



Я лежала одна в реанимации и потихоньку начала осознавать, где я нахожусь, что происходит. В какой-то момент я даже попыталась встать…

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Затем последовали два месяца реабилитации в больнице. Еще более трудным стал период после выписки. "Я оказалась заперта дома без возможности продолжать привычную жизнь и находилась в зависимом состоянии от родных. За этот период я перебрала у себя в голове все возможные варианты, как дальше жить, что попробовать. Это был длительный путь принятия ситуации, чтобы хотя бы начать двигаться, чтобы вставать, ходить и начать протезироваться", – вспоминает Саша.

Девушке было волнительно ездить в протезную мастерскую, замечать на себе взгляды прохожих. "Это было некомфортно и неловко, что на меня смотрели люди. Мне было очень страшно встретить знакомых около дома, бывших одноклассников. Я знала, что люди будут спрашивать, но еще не могла понять, что мне отвечать на это. Кто я сейчас с тем, что произошло?" – добавляет она.

Я чувствовала себя неуклюжей, угловатой, неповоротливой. Очень хотелось быть максимально свободной в своем теле, женственной, пластичной. Смотреть на себя в зеркало и радоваться тому, что видишь.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые несколько лет Александра ходила с тростью. Кроме протеза на левой ноге, у нее стоит спица на правой ноге – последствие двух переломов, полученных в аварии. Из-за травмы в организме стали возникать компенсаторные реакции, когда при боли наступать на ногу другие мышцы тела пытались скомпенсировать эту нагрузку. Стала перенапрягаться спина, плечи и разные суставы.

"Танго – ее внутреннее состояние"

Потеряв ногу, Александра стала ощущать, что теряет свою женственность. Несмотря на то что она уже самостоятельно начала ходить, работать и вести активный образ жизни, в новом теле девушка чувствовала себя по-другому. "Меня ничто уже не ограничивало, но тело двигалось иначе. Я поняла, что могу и хочу выглядеть более пластично, женственно. Именно из этих ощущений я пришла в танцы", – рассказывает Александра.

От момента аварии до прихода на танцы прошло около четырех лет. Александра увидела пост в Facebook о наборе танцевальной группы, в которую могли прийти как люди с инвалидностью, так и здоровые, даже ранее не танцующие. "Я подумала, что это тот самый шанс и нужно прийти", – говорит она.



Когда я приехала на занятие в первый раз, меня немножко напугало и удивило, что люди с совершенно разным типом инвалидности настолько серьезно, включенно работают.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые годы Александра развивала свои танцевальные навыки очень медленно и осторожно. Но в начале 2019 года сделала огромный прорыв, начав заниматься танго по рекомендации своего хореографа. Так, она познакомилась с хореографом Борисом Мандрабурой, с которым встала в пару. "Мы попробовали станцевать с Борисом, мне очень понравилось. Я почувствовала, что получается, и мне захотелось продолжить и посмотреть, что из этого выйдет", – вспоминает девушка.



Художественным руководителем Александры в инклюзивном проекте стал Евгений Елкин. "Задача нашего инклюзивного проекта – интегрировать глубоко физическую, духовную и инклюзивную составляющую друг в друга. Не идти по шаблонам, не делать "вроде бы как бы танец", а делать танец исходя из возможностей человека, его реальных физических данных. Мы на каждого человека ищем его собственную хореографию с учетом его психофизического состояния. У Саши идеальное состояние, она в моих глазах не инвалид. Танго – ее внутреннее состояние. Она девушка, которая ищет дуэт, ищет партнера, что-то женственное", – подчеркивает Евгений.



Танцевать с протезом довольно больно, и первое время тело Саши было скованным, ей было страшно опираться на левую ногу или упасть. Партнер Борис приходил на помощь и всегда предлагал варианты, выбирал движения, которые были бы максимально комфортны для партнерши.



Танцуя, ты должен чувствовать себя как минимум хорошо, в идеале – получать удовольствие. Телом соврать очень сложно. И все, что тебя волнует, где ты зажимаешься, будет абсолютно чувствоваться партнером. Да, неловко, но все как-то начинают. Это ощущение ушло довольно быстро.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Борис вспоминает, что, впервые увидев Сашу, испытал легкий шок. "Для меня это было крайне необычно, что девушка с такой особенностью заинтересовалась и пришла в танцы. Я преподаю очень давно, но с таким случаем столкнулся впервые. Мне стало интересно, насколько это в принципе возможно. Оказалось, что Саша очень способная, музыкальная, энергичная и веселая, поэтому ей легко все дается", – рассказывает Борис.

По его мнению, скованности у Саши не было, в первое время ее танец ничем не отличался от танца любой начинающей партнерши. "Я старался быть чуть аккуратнее, чуть внимательнее к ней в танце. Но, если сравнивать со среднестатистической девушкой, которая приходит учиться танцевать, у Саши было даже гораздо больше свободы и подвижности, чем у других. Именно поэтому она так активно прогрессирует. Даже если говорит, что ей больно, что она чувствует дискомфорт, какие-то зажимы, внешне это никак не проявляется", – подчеркивает Борис.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возвращение к женственности

В сентябре прошлого года пара решила серьезно начать выступать и участвовать в крупных конкурсах. По словам Саши, для нее это был некий вызов ("Почему бы не попробовать?"), однако ребята никогда не стремились к победе, им важна и приятна была сама возможность поделиться творчеством с людьми. Первой серьезной победой стал чемпионат по аргентинскому танго "Милонга Москвы – 2020". Пара стала чемпионами в категории "Эсценарио" (сценическое танго).



Когда я танцую, я чувствую свободу и возможность дать зрителям прожить те же чувства и эмоции, которые проживаю я. Это самое ценное – чувствовать отдачу со стороны зрителей.

Благодаря танцу Саша вновь вернулась к своей женственности и обрела прежнюю уверенность. "Женственность – это в первую очередь внутреннее ощущение себя. Все внешнее – это только проявление. Можно сколько угодно работать над движениями, над речью, менять одежду, макияж, но, если ты внутри не чувствуешь себя гармонично, спокойно, свободно, умиротворенно, ты не сможешь добиться этого состояния визуально", – отмечает она.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Это понимание и ощущение себя как женщины, красивого и нежного создания, о котором нужно заботиться.

"Был момент, когда ощущение женственности ушло, – вспоминает Александра. – Когда мне не нравилось, как я двигаюсь. Я по-прежнему считала себя красивой женщиной, но я не была настолько в себе уверена. Я понимала, что мне чего-то не хватает, что женственность – это и плавные движения, и красивая походка, и поднятая голова, прямая спина. Это и про уверенность в том числе. В танго я обрела и женственность, и уверенность".

Ее партнер Борис считает, что Саша всегда выглядела великолепно, но в танце она раскрылась как личность. "Многие танцоры занимаются годами, но того, что я хочу увидеть в танце, я у них не вижу. А Саша – раз – и вот тебе, пожалуйста!" – восхищенно отмечает Борис.

Сегодня Саша уже не прячет протез и сделала его элементом своего стиля. На своей странице в Instagram она рассказывает о жизни и своим примером вдохновляет других людей, попавших в затруднительную ситуацию.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мне показалось очень важным, что я могу своим примером рассказать об этом или помочь людям в подобных ситуациях. Наше творчество и наше выступление – это про то, что нет никаких ограничений. Если есть желание, стремление и мечта, возможно все.

"Я горжусь тем, что мне довелось пройти этот путь. И сейчас, сталкиваясь с каким-то трудностями, нахожу для себя выход и остаюсь при этом собой. Проводя дни дома в период реабилитации, я очень остро ощутила, что мне страшно терять время. Столько хочется в этой жизни успеть сделать, что очень страшно это не реализовать. Хочется не упускать ни минутки, и теперь появилось какое-то желание и силы на это, чтобы как можно ярче прожить эту жизнь".



Редакция выражает благодарность фонду и инклюзивному проекту "Преодолей-ка" за помощь в подготовке материала. Занятия по инклюзивному искусству и танцевальной реабилитации проходят также в Центре социокультурной анимации "Одухотворение" и в Центре творческих проектов "Инклюзион".