"Ребят, ну такой я родился": как москвичу ростом 120 сантиметров живется в столице

В возрасте 31 года рост москвича Дмитрия Кондратюка составляет 120 сантиметров. Но это не помешало ему построить актерскую карьеру и создать сообщество маленьких людей в столице. Дмитрий рассказал Москве 24, как складывается его жизнь в мегаполисе, с какими вопросами пристают на улице люди и почему важно полюбить себя таким, какой ты есть.

Из юристов – в актеры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще несколько лет назад Дмитрий Кондратюк работал юристом в обычном московском офисе, а сегодня он успешный артист, гастролирующий по России и за рубежом. На принятие решения о кардинальной смене деятельности у Дмитрия ушло 10 лет. Обучаясь в РУДН, он параллельно начал работать: сначала отправлял автобусы и координировал гостей выставок в "Крокусе Экспо", потом дистанционно работал с детским контентом в интернете, практиковался от вуза в прокуратуре и в итоге пришел в центр помощи семьи и детям в качестве юриста.



Сначала особо не рассматривал что-то связанное с творчеством. Моя цель была стать отличным юристом или офисным работником, в то время это было модно и все так хотели.

Работать с людьми оказалось непросто, каждый приходил со своими проблемами: у одних гараж сносят, другие разводятся, третьих обманули мошенники. Дмитрию постоянно приходилось смотреть на чужие слезы и выслушивать ругательства недовольных. Тогда он постепенно начал пробовать себя в роли актера, стали поступать приглашения на съемки. Сначала от многих заказов приходилось отказываться, ведь основная работа была в офисе, а постоянно отпрашиваться неудобно.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Постепенно я стал понимать, что в офисе я увядаю, чахну и не получаю удовольствия, а со съемок я выходил полный сил, бодрый и заряженный.

Однако оставался страх уйти со стабильной работы в совершенно новую сферу, где не знаешь, будет ли завтра зарплата, хватит ли ее на жизнь. Переломным моментом для Дмитрия стал инцидент в Индии, когда он с другом попал в аварию на мопеде. После восстановления сломанной челюсти, разбитых рук и лица начинающий актер окончательно решил остаться в творческой сфере. Теперь он гастролирует с шоу по разным городам и странам и руководит группой маленьких актеров.



В Голливуде актеры небольшого роста успешно снимаются в кино. Одним из знаменитых американцев является Питер Динклэйдж ростом 135 сантиметров. Он снялся более чем в 100 картинах, а за роль в сериале "Игра престолов" Динклэйдж был удостоен четырех премий "Эмми" и премии "Золотой глобус". Среди голливудских актеров маленького роста также выделяются Верн Тройер (81 сантиметр), Уорвик Дэвис (108 сантиметров) и Тони Кокс (107 сантиметров). Актеры засветились в картинах "Звездные войны", "Гарри Поттер", "Люди в черном" и других кинолентах.



Детство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сегодня Дмитрию 31 год, его рост составляет 120 сантиметров при весе 55 килограммов. "Вообще обычно вешу 50 килограммов, но у меня карантин прошел удачно, – смеется Дмитрий. – Как только открылся спортзал, я сразу пошел в бассейн. Мне не рекомендуется сильная физическая нагрузка из-за особенности суставов, они стираются".

Диагноз "дварфизм" (аномально низкий рост человека) Дмитрию поставили в два года. При этом в семье все остальные высокие: мама, папа и младший брат, которого родители решили родить, несмотря на диагноз старшего сына. Еще будучи в детском саду, Дима стойко перенес операцию по выравниванию ног. Потом встал вопрос, нужно ли удлинять конечности аппаратом Илизарова, но врачи побоялись, что из-за заболевания с костями есть риск, что мальчик не сможет ходить. Решение не удлинять Дмитрий принял сам в возрасте шести лет, когда к нему с этим вопросом пришли родители.



Я благодарен своим родителям, ведь тогда не было интернета и узнать, как воспитать это чудо, была целая загадка. Мои родители решили пойти по пути "мы будем воспитывать его, как все".

Дмитрий закончил обычный детский сад и потом поступил в среднюю школу. Хотя с родителей взяли расписку, что если другие дети будут к нему не так относиться или он будет плохо учиться, то родители обязуются забрать сына из школы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уже с детства Дмитрий проявлял характер и мог отстоять свою позицию. Во дворе он дружил с ребятами на 3–5 лет старше и успевал командовать, кому строить шалаш, кому рубить палки, а кто собирает старые железки из мусорного бака.



Конечно, были конфликты, но довольно легкие. Сейчас я понимаю, что должна быть некая внутренняя сила. Да, надо мной шутили, но я с детства воспринимал это как шутку, мне самому даже было где-то это смешно. Посмеялись, разбежались.

Все эти годы самым близким кругом общения для Дмитрия были высокие ребята, с которыми он подружился еще в школе. С маленькими людьми Дмитрий стал общаться только 2–3 года назад, когда основал свое сообщество маленьких актеров, которым сейчас успешно руководит.

Жизнь в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Я доволен тем, что я вырос, родился и живу в Москве, потому что здесь больше адекватных людей, – рассказывает Дмитрий. – А где-то на периферии, даже далеко не отъезжая от Москвы, бывают люди, которые подходят на улице и говорят: "А че с тобой? Ты че такой маленький?"



И ты отвечаешь: "Ребят, ну такой родился". Честно, я очень интеллигентно пытаюсь объяснить людям. Я уважаю их любопытство, но должна быть какая-то грань между любопытством и надоедливостью.

"Бывает, таксисты в экономклассе с ходу начинают расспрашивать. Приходится вежливо намекать, что не хочешь общаться, нет настроения. В Москве меньше спрашивают, толерантность у нас какая-то есть. Делают вид, что не замечают, это самое лучшее. В Европе и за границей просто улыбаются, подходят и спрашивают: "Можно сфотографироваться? Я никогда таких не видел". Я до сих пор не понимаю, зачем им эта фотка, но если хотят, почему нет – пожалуйста", – говорит Дмитрий.



Мне не нравится, когда меня поднимают. Раньше я объяснял, что не люблю это, но люди все равно отвечают: "Что, тебе жалко?"

"Для меня это явление вообще непонятно: они пытаются себе доказать, что они сильные, или у них какие-то родительские чувства просыпаются в этот момент? Сейчас у меня металлический тазобедренный сустав, это чревато последствиями. Можно и поставить не так".



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На улицах человек ростом 120 сантиметров больше всего привлекает внимание детей. Дети не знают, как вести себя в этой ситуации, и обычно кричат: "Мама, смотри, маленький дядя идет!" Иногда бывает и "маленький папа". Мамы обычно краснеют, да и Дмитрий себя неловко чувствует. Раньше мужчина делал вид, что не услышал и не заметил, и шел дальше, но с годами ему стало интереснее наблюдать за реакцией людей, иногда он даже вступает с ними в диалог.

К помощи посторонних Дмитрий относится по-разному. "Не люблю, когда это навязчивая помощь: ты можешь справиться сам, а тебе все равно хотят помочь. Так не надо делать. Но в каких-то моментах помощь просто необходима, ее приятно принимать, если она из добрых побуждений. Например, прошу помочь в магазине достать с верхней полки что-либо или в лифте нажать кнопку, которая очень высоко", – отмечает мужчина.



В моем доме кнопки в лифте "под потолком". Производители как будто знали, что я буду в этом доме жить и решили такие: нет, мы не будем тебе делать легких путей.

Свою квартиру Дмитрий специально не адаптировал под рост. Из особенностей только душевая кабина вместо ванны и повсюду стульчики и ступеньки из IKEA, чтобы дотягиваться до нужных вещей. Если необходима помощь высокого человека, например вкрутить лампочку, к нему приходит родной брат, который живет этажом ниже. Одежду Дмитрий покупает в обычном масс-маркете. Футболки подходят отлично, а штаны приходится укорачивать. С обувью тоже не всегда просто: нужно искать маленький размер, но на широкую стопу.

"Жизнь будет проще, если научиться смеяться над собой"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще 10 лет назад Дмитрий ездил в университет на автобусах "Икарус" с очень высокой нижней ступенькой. "Он приезжает, и ты понимаешь, что самая нижняя ступенька тебе по грудь. И тут, конечно, либо тебе люди помогают, либо ты сам карабкаешься. Залезаешь в автобус, набитый битком, люди косятся, а некоторые побаиваются, что я что-то украду", – рассказывает Дмитрий.



Когда едешь с кем-то, можно погромче сказать: "Ну что ты отвлекаешь – я ворую! Или наоборот". Тогда люди немного расступаются.

После поездок в час пик в набитых автобусах, испытывая "неприятные ощущения чужих поп вокруг, потому что попы не всегда симпатичные", Дмитрий решил пересесть на свой автомобиль. Получил права, в машине ему сделали специальный съемный подиум с педалями, и он почувствовал свободу. Но ощутив плотный московский трафик на дорогах, год назад он снова пересел на общественный транспорт, который за эти годы стал намного удобнее. "Сейчас стало гораздо комфортнее в метро, автобусы удобные – с кондиционером и низким полом", – отмечает Дмитрий.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ему недоступен велосипед и мопед, но это не помешало мужчине попробовать электросамокат, гироскутер, вейкборд, флайборд и даже прыгнуть с парашюта. "Наверное, всем нам немного не хватает адреналина в жизни. У меня была мечта прыгнуть с парашютом, и я это сделал", – говорит он.



"С детства я понял, что могу остаться вообще один, никому не нужным, – рассказывает Дмитрий. – Начал к этому готовиться и учить себя, чтобы мне было интересно с самим собой. Это очень важно. В то же время должна присутствовать самоирония. Это какое-то инстинктивное чувство, мне никто это не объяснял, это просто был мой выбор, я понимал, что надо действовать так. Пока что я об этом не жалею".



Самоирония – это что-то внутреннее. Можно смотреть на себя, быть собой недовольным, что-то в себе не любить, жить с этим комплексом, и он будет обрастать, как большой ком. В какой-то момент ты просто его не сможешь катить. Если уметь смеяться над собой, жизнь будет казаться намного проще и легче.

Мы такие, как все

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Сейчас такое поколение, что каждый пытается как-то выделиться, – говорит Дмитрий. – Кто-то покупает дорогую машину показать, что он состоятельный, кто-то набивает татуировку на все лицо и прокалывает язык, чтобы доказать, что он особенный. А мне это уже не надо, я с рождения выделился, так что вписываюсь в нынешнее поколение".



Еще пять лет назад Дмитрий считал, что его избранница должна быть исключительно высокой, но сегодня рост для него не имеет никакого значения. "Рост, вес, еще что-то – это не показатель. Интересно, что внутри", – признается мужчина.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сегодня в его актерском сообществе маленьких людей 10 человек, хотя в Москве таких людей гораздо больше.



Хочется развивать движение маленьких людей, чтобы все об этом знали и не думали, что мы какие-то иные. Мы такие же и, может, даже более позитивные. У нас все разные, и каждый – личность.

И правда, заряда доброты, внутреннего света и позитива у Дмитрия хватит на десятерых. А сочетание невероятной уверенности в себе и сногсшибательной улыбки просто обескураживает.

"Не надо смотреть на себя с негативной стороны. Надо переделывать свои, как вам кажется, негативные стороны в плюсы и показывать примером, что жизнь не такая сложная, как вы себе накручиваете. Никогда не знаешь, что будет завтра, но в любом случае это завтра будет чудесное. Если бы я понял это лет в 20, то я бы вообще был мегасчастливым человеком".