Киборги среди нас: о людях, не побоявшихся установить неординарные протезы рук

Людей-киборгов все больше. И если еще недавно они скрывали увечья и патологии под длинными рукавами и стеснялись выходить на улицу, то теперь уверенно демонстрируют новейшие кибер-комплектующие на своих телах. Портал Москва 24 рассказывает истории трех героев, не побоявшихся установить неординарные протезы и ставших одними из первых "людей-роботов" в стране.

Богдана "Девочка с волшебной рукой" Воропаева, 5 лет

Фото: личный архив

Беременность Ксении, мамы Богданы, проходила без осложнений, и все показания УЗИ были в норме. Отсутствие кисти у девочки врачи увидели только при родах. У Ксении было экстренное кесарево, поэтому пришлось сделать общий наркоз. Когда она очнулась в реанимации, зашел неонатолог и сказал, что девочка родилась здоровой, но у нее "что-то с ручкой". На вопросы Ксении он ничего не ответил, лишь сообщив, что завтра придет врач и все объяснит. Ночь прошла в страшных переживаниях, женщине делали уколы с успокоительными. А на утро пришел врач и сказал, что у ребенка нет кисти и трети предплечья.



Ксения Воропаева мама Богданы "Когда меня из реанимации перевели в палату и принесли ребенка, то сразу спросили, буду ли я его забирать. Я сказала: "Конечно же буду!"

Первое время молодая мама много плакала, пыталась найти людей с похожими ситуациями. Сначала было страшно выходить на улицу с ребенком, даже в жару приходилось прикрывать дочь пеленкой – стеснялась.

Когда родители Богданы оформляли ее инвалидность, врачи посоветовали сделать протез, ведь чем раньше ребенок начнет его носить, тем быстрее произойдет привыкание. Родители услышали про одну российскую компанию, которая занимается разработкой и производством функциональных протезов рук. Причем протезы здесь делают не обычные, а самых невероятных цветов, с узорами и рисунками. Так Богдана попала под специальную программу и бесплатно получила протез уже в возрасте 1 года и 8 месяцев. Когда ей исполнилось три года, "руку" поменяли, и теперь у нее красивый бежево-розовый протез со звездочками.

Фото: личный архив



Сегодня девочка сама легко может выполнять простые бытовые действия: почистить зубы, помыться, что-то порезать. Единственным сложным моментом является одевание. Без помощи мамы ей сложно застегнуть молнию, не говоря уже о том, чтобы завязать шнурки. Еще Ксении бывает страшно за дочь на детской площадке, ведь она много куда лазает и цепляется только одной рукой – вдруг с чем-то не справится?

Дети на площадке реагируют по-разному. Если кто-то спрашивает про руку, у Богданы с мамой есть дежурный ответ: "Я такая родилась". Ксения учит дочь уходить от ответов, если она начинает уставать от постоянных вопросов. Иногда бывают моменты повышенного внимания со стороны детей, тогда Богдана спрашивает маму: "Когда у меня отрастет рука?" Приходится отвечать, что пока не вырастет... Ксения пытается объяснить дочери, что она уникальная, не такая, как все: "Детки разные рождаются: кто-то темненький, кто-то полненький, кто-то рыженький, каждый индивидуален по-своему. Не нужно стараться быть на всех похожим".



Ксения Воропаева мама Богданы "Однажды, когда на дочь в очередной раз посыпалось много вопросов, я влезла, что-то ответила девочке на площадке, а потом Богдана мне сказала: "Ты мне мешаешь общаться с людьми". Теперь я больше не влезаю".

Вообще пятилетняя малышка довольно хорошо справляется и без протеза, в некоторых моментах он ей только мешает (например, не носит его дома и в жару). А иногда, наоборот, хочет "выпендриться", показать всем свой протез, и тогда обязательно сообщает маме, что сегодня его наденет.

Для Богданы протез – это что-то вроде аксессуара. Девочка признается, что хотела бы быть похожа на Эльзу из мультика "Холодное сердце", чтобы ее протез мог "делать снег и обливаться водой", а также производил вкусняшки в неограниченных количествах и делал добрые дела.



Богдана 5 лет "Если вдруг кто-нибудь будет тонуть, то эта "рука" будет спасать. Еще она может летать и лечить других людей вместо доктора".

Скоро по возрасту Богдане нужно будет менять протез. Она признается, что хочет желтый с котиками. А самой большой мечтой малышки является поездка в "Леголенд", и она уже потихоньку складывает деньги в копилку.

Мама Богданы советует родителям в подобных случаях всегда отталкиваться от желания самого ребенка. И признается, что нужно бороться с установками в своей голове и не носить косметический протез только потому, что общество не принимает человека без руки. Пока ребенок маленький, такими мыслями можно породить у него много комплексов.

Настя "Робот" Силаева, 14 лет

Фото: личный архив

У Насти с рождения аплазия левой руки: часть кисти есть, но недоразвита. Протез она приобрела всего месяц назад и сейчас только начинает осваивать жизнь с новыми возможностями. Школьница признается, что никогда не любила обсуждение ее руки, поэтому когда мама скинула ей страничку компании в Instagram, занимающейся необычными протезами, она отнеслась к этому довольно скептически. Долгое время вообще не хотела на него смотреть. А потом вдруг посмотрела и подумала: "Это же так круто!" Вместе с родителями Настя пересмотрела большое количество протезов для кисти и выбрала тяговый с функцией схватывания. Черный.

В первый же месяц девушка ощутила разницу в обычной жизни, особенно в школе. Если раньше приходилось держать рюкзак между рукой и своим телом, то сейчас появилась возможность схватывать его с помощью искусственной руки. Для Насти стало радостным открытием учиться делать какие-то обычные вещи, например, брать предметы обеими руками или захватывать что-то дополнительное, что раньше было невозможно.



Настя Силаева 14 лет "Если раньше я могла взять только тарелку, то теперь могу взять тарелку и поднос, и еще что-нибудь. Сейчас потихоньку пытаюсь брать пол-литровые бутылки с водой и пробовать поднимать разные предметы".

Конечно, какие-то сложные физические движения Настя старается не делать, боится. Да и по словам героини, ей важны больше не физические возможности, а моральный комфорт. Раньше для нее было стрессом, если не было одежды с карманами, не говоря уже о выходе на улицу в одежде с короткими рукавами.



Настя Силаева 14 лет "Особенно страшно было летом, когда жарко и нужно ходить в футболках. Я старалась поскорее убежать куда-то к друзьям или к родителям, чтобы быть с кем-то рядом или свою руку в их руку засунуть, чтобы было не так заметно".

После установки протеза Настя уже не прячет руку и даже специально ее показывает. Теперь появилась внутренняя уверенность, чаще хочется выходить на улицу, гулять. Заметно прибавилось внимания от окружающих, в школе стали подходить и задавать вопросы: кто-то удивляется, кто-то восхищается, но в целом реагируют положительно. А близкие друзья сами первые тянутся, чтобы пожать Насте руку.

Фото: личный архив

Часто ее называют "киборгом", "роботом", иногда "человеком с железной рукой", но девушка воспринимает это с юмором. Сначала она хотела бежевый протез, чтобы смотрелось идентично со здоровой рукой, но ее переубедили и рассказали о том, что сейчас модно делать креативные, футуристические протезы, чтобы было заметно. Настя выбрала черный с ажурными элементами, потому что это элегантно смотрится и сочетается с другими вещами.

С каждым днем девушка постепенно узнает рамки своих возможностей: пробует, что можно делать, а что нельзя. Правда, часто приходится повторять одно действие по несколько раз, чтобы запомнить, как его осуществлять.



Настя Силаева 14 лет "Самое удивительное для меня, что люди с протезами делают некоторые вещи гораздо лучше, чем люди с двумя обычными руками. Например, я левой рукой пишу гораздо лучше, чем моя подруга".

Кстати, в ближайших планах у Насти – научиться готовить, хотя бы макароны. А еще у нее дома живут две собаки: шпиц и йоркширский терьер. Девушка немножко жалеет, что не может обнять протезом свою собаку, потому что большой палец там не совсем удобно расположен, да и прикосновение не почувствуешь. И потом, шпиц немного боится, когда протез сжимается, начинает тявкать, а вот терьеру все нипочем – бесстрашная моська!

Прошел всего лишь месяц с момента установки протеза, но Настя стала чувствовать себя гораздо увереннее и счастливее. Даже уже сделала прекрасную осеннюю фотосессию в новом образе.



Настя Силаева 14 лет "Протез – это дополнительные возможности, которых не было раньше. Также это моральная подушка безопасности, чтобы ощущать себя в обществе на равных, а не на ступеньку ниже".

Алексей "Мистер Киборг" Логинов, 25 лет

Фото: личный архив

Алексей живет в небольшом рабочем поселке Усть-Донецкий в Ростовской области. До происшествия с рукой он работал электромонтером контактной сети железных дорог. В ноябре прошлого года Алексей получил производственную травму – удар током напряжением в 10 тысяч вольт. Пришлось перенести четыре операции, психологически самой тяжелой стала ампутация предплечья.

Колебаний – ставить или не ставить протез – у мужчины не было, он начал искать варианты, еще находясь в больнице. Изучая информацию, узнал, что протез можно получить за счет государства, так как это производственная травма, а в России все люди на производствах застрахованы. Алексей дистанционно скинул необходимые размеры, и в компании в Сколково начали изготавливать протез. Спустя четыре месяца, когда рука зажила, Алексей приехал в Москву, и протез уже был практически готов: оставалось сделать только слепок культи приемной гильзы. В итоге сумма за изделие составила 165 тысяч рублей, из которых государство покрыло 153 тысячи.

Месяцы, пока Алексею пришлось ходить без протеза, были очень тяжелыми. Руку всегда прятал, так как не нравилась реакция людей. У многих это вызывало жалость, а его, как мужчину, это только демотивировало. Алексей не хотел приобретать косметический протез, который выглядит как рука, поэтому решил выбрать креативный: брутальный, черный, который бы ассоциировался с киборгом или терминатором.



Алексей Логинов 25 лет "Мне это ближе по душе. Чтобы оно выделялось, люди смотрели и видели: человек – киборг".

Конечно, после происшествия распределение домашних обязанностей в доме поменялось. Если раньше готовкой занимался тот из супругов, кто раньше приходил домой, то теперь жена Алексея старается все делать сама. Муж может приготовить что-то несложное: сварить пельмени или приготовить бутерброд. Со спортом тоже стало сложнее: если раньше Алексей активно занимался физическими упражнениями, то сейчас заходит в зал и не знает, на каком тренажере он сможет что-то делать. Пришлось перейти на кардиотренировки, бег и качание пресса, да и сам протез жалко – вдруг поломается?

Фото: личный архив

Сейчас Алексей перешел на должность техника, занимается документацией и работает с компьютером. Новый круг обязанностей для него довольно комфортен: он научился печатать, пусть пока и немножко медленно, а также писать левой рукой (протез у него на правой). Позже планирует сделать бионический протез, в котором срабатывает датчик, и кисть двигается сама, не нужно делать усилие от локтя.

Чтобы усилить эффект "киборг-руки" Алексей нанес на нее рисунок с помощью аквапринта в виде текстуры карбона (белым по черному) и очень радуется тому, что его можно поменять в любое время. Рисунок наносил мастер, который занимается покраской дисков и панелей для автомобилей.



Алексей Логинов 25 лет "Я к нему пришел и говорю: "А давай мне руку такую сделаем!" Он говорит: "Давай попробуем, а если не получится, покрасим заново, какие проблемы". К счастью, получилось с первого раза".

Когда Алексея видят дети, они приходят в полный восторг и называют его "Супер Кот" (это герой современного мультика, в котором обычный мальчик перевоплощается в супергероя и борется со злом). Как признается человек-киборг, реакция детей – бесценна, и ему очень нравится, когда они подбегают, смотрят, задают вопросы. Взрослые тоже иногда подходят, рассказывают истории своих друзей с похожей ситуацией, хотят им помочь и интересуются, где можно приобрести такой крутой протез. Алексей всегда открыто делится своими контактами и помогает людям найти правильное решение, информирует, а также подбадривает морально.

Он также состоит в сообществе "Мой друг – киборг", где собираются все российские киборги не только с протезами рук, но и любых других частей тела. Ребята занимаются информированием общества об особенностях людей с протезами. В августе этого года при сотрудничестве с сообществом "Кибатлетика" на фестивале Geek Picnic в Москве был даже был ратифицирован "Билль о правах российских киборгов".

В "Билль о правах" входят 12 пунктов, включая такие, как, например, право человека на модернизацию своего тела с помощью сертифицированных кибер-комплектующих и медицинских устройств, право на определенную долю владения комплектующими, интегрированными в его тело. Также киборг имеет право на отсутствие дискриминации со стороны власти и общества (например, при устройстве на работу).





Теперь Алексей даже рад, что удалось привлечь общественное внимание к себе и проблеме людей с протезами. Не так давно люди из его поселка, видя Алексея с протезом впервые, пугались и даже отпрыгивали, когда он протягивал руку. Теперь мужчина спокойно играет в бильярд, водит машину с механической коробкой передач. Друзья удивляются: "Как такое вообще возможно?"

Фото: личный архив

Сегодня Алексей уверенно демонстрирует свою киборг-руку на людях и выглядит абсолютно счастливым человеком.



Алексей Логинов 25 лет "Сейчас я иду, и все люди смотрят – просто все! Иногда думаю, может, прическа не та или еще что-то, потом вспоминаю – у меня же протез, точно!"

Не за горами то время, когда люди с кибернизацией смогут делать то, что не под силу обычному человеку. А пока Алексей с друзьями запустили в соцсетях флешмоб с хэштегом #мойдругкиборг, где выкладывают свои фото и помогают другим людям с протезами приобрести уверенность в себе и показать, что они не одни.

Наталья Лоскутникова

Редакция благодарит компанию "Моторика" за помощь в подготовке материала.