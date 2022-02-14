Вирусолог рассказал, стоит ли россиянам бояться вспышки лихорадки Ласса

В Великобритании зафиксировали три случая заболевания лихорадкой Ласса, завезенной из Западной Африки. По данным местных медицинских властей, от инфекции скончался один человек. Разбираемся, насколько опасна эта болезнь, а также может ли она претендовать на роль новой пандемии.
Лихорадка из Западной Африки
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил о выявлении двух случаев лихорадки Ласса на территории Великобритании. По его словам, заражение граждан было связано с их недавним путешествием в Западную Африку. На сайте организации отмечается, что инфекция наиболее распространена в Гвинее, Бенине, Либерии, Гане, Сьерра-Леоне, Нигерии и Мали.
Линдмайер указал, что на данный момент специалисты расследуют ситуацию. При этом ВОЗ считает, что эпидемиологические риски для населения Великобритании низкие, так как лихорадка Ласса не отличается высокой заразностью, а смертность при заболевании составляет 1%.
Позднее стало известно, что количество заболевших в Великобритании выросло до трех человек. Причем заразившиеся являются членами одной семьи. Вместе с тем медицинские власти страны сообщили о первом летальном случае от этой лихорадки.
Несмотря на то что лихорадка Ласса не является новой болезнью, вакцины против нее нет. Переносчиками острого инфекционного вирусного заболевания являются крысы. В частности, заразиться можно при контакте с едой или предметами обихода, загрязненными грызунами.
Угрозы человечеству нет?
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал Москве 24, что лихорадка Ласса не является потенциальной угрозой, способной породить новую пандемию.
Вирусолог добавил, что лихорадка вызывается аренавирусами, что значительно отличает ее от COVID-19. "Клинически Ласса намного тяжелее. В 10 раз тяжелее, чем коронавирус. Такие вирусы называются вирусами с негативным геномом", – добавил эксперт.
Что касается трех случаев, зафиксированных в Великобритании, то, по мнению Альтштейна, инфекции можно не опасаться из-за ее низкого уровня заразности.
"Человечество может сильно не волноваться. Очаг будет погашен, и дальше вирус не пойдет. Уровень заразности невысокий", – указал он.
По мнению эксперта, заболевание не сможет разойтись, особенно в такой стране, как Великобритания, учитывая высокое качество ее медицины.