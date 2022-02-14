Вирусолог рассказал, стоит ли россиянам бояться вспышки лихорадки Ласса

В Великобритании зафиксировали три случая заболевания лихорадкой Ласса, завезенной из Западной Африки. По данным местных медицинских властей, от инфекции скончался один человек. Разбираемся, насколько опасна эта болезнь, а также может ли она претендовать на роль новой пандемии.



Лихорадка из Западной Африки

Фото: AP Photo/Matt Dunham

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил о выявлении двух случаев лихорадки Ласса на территории Великобритании. По его словам, заражение граждан было связано с их недавним путешествием в Западную Африку. На сайте организации отмечается, что инфекция наиболее распространена в Гвинее, Бенине, Либерии, Гане, Сьерра-Леоне, Нигерии и Мали.

Линдмайер указал, что на данный момент специалисты расследуют ситуацию. При этом ВОЗ считает, что эпидемиологические риски для населения Великобритании низкие, так как лихорадка Ласса не отличается высокой заразностью, а смертность при заболевании составляет 1%.

Позднее стало известно, что количество заболевших в Великобритании выросло до трех человек. Причем заразившиеся являются членами одной семьи. Вместе с тем медицинские власти страны сообщили о первом летальном случае от этой лихорадки.

Несмотря на то что лихорадка Ласса не является новой болезнью, вакцины против нее нет. Переносчиками острого инфекционного вирусного заболевания являются крысы. В частности, заразиться можно при контакте с едой или предметами обихода, загрязненными грызунами.



Угрозы человечеству нет?

Фото: AP Photo/Jerome Delay

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал Москве 24, что лихорадка Ласса не является потенциальной угрозой, способной породить новую пандемию.





Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи От лихорадки никогда не было эпидемии, были только небольшие вспышки, но для этого требуется достаточная доза этого вируса. И в целом он не является таким эпидемическим.

Вирусолог добавил, что лихорадка вызывается аренавирусами, что значительно отличает ее от COVID-19. "Клинически Ласса намного тяжелее. В 10 раз тяжелее, чем коронавирус. Такие вирусы называются вирусами с негативным геномом", – добавил эксперт.

Что касается трех случаев, зафиксированных в Великобритании, то, по мнению Альтштейна, инфекции можно не опасаться из-за ее низкого уровня заразности.

"Человечество может сильно не волноваться. Очаг будет погашен, и дальше вирус не пойдет. Уровень заразности невысокий", – указал он.

По мнению эксперта, заболевание не сможет разойтись, особенно в такой стране, как Великобритания, учитывая высокое качество ее медицины.