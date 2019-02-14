Как в России отреагировали на возможный запрет иметь талию более 90 см

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает японский опыт борьбы с ожирением. По ее словам, в Японии считается незаконным иметь талию более 90 сантиметров для мужчин и 80 сантиметров – для женщин. Портал Москва 24 выяснил, как звезды и политики относятся к таким ограничениям.

"Добровольно худеется тяжело"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Япония занимает первое место в мире по долголетию, поэтому опыт японцев будет полезным для россиян, считает продюсер Иосиф Пригожин.

"Такой жесткий формат борьбы с лишним весом можно предложить в России, потому что добровольно худеется тяжело, я по себе знаю", – заявил Иосиф Пригожин порталу Москва 24.

Он убежден, что с лишним весом необходимо бороться, чтобы дольше жить.



Лишний вес – это ущерб для здоровья. Нагрузка на позвоночник, на сердце, дыхательные пути, да на все органы, это сахарный диабет. У полного человека всегда есть определенные болезни, исключено, чтобы полный был здоровым. Я не знаю ни одного человека в мире, кто бы хотел ходить полным. Это просто глупость. На мой взгляд, выражение – хорошего человека должно быть много – это ерунда.



По мнению Пригожина, в России нужно пропагандировать спорт, здоровое питание, здоровый образ жизни. "А еще нужно пропагандировать тех, кто продвигает здоровый образ жизни, кто не только говорит, но и делает. Например, певица Валерия", – добавил продюсер.

"Может, и с кривыми носами будем бороться?"

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Русский народ простой и "любит поесть", считает певица Корнелия Манго.

По ее мнению, японский опыт ни в коем случае не должен быть введен в России, так как все люди разные, нельзя их огульно делить на стройных и на полных.

"Может, и с кривыми носами будем бороться? Это было бы ужасно. Например, Барбра Стрейзанд прекрасна в своем шарме, своим носом, который не как у всех. Другие же артисты, не имея полноты, допустим, не могут раскрыться как артисты. Я считаю, что все должно быть в меру. Если человек немного полный, но при этом он здоров, то почему бы нет? Если этот лишний вес мешает здоровью, начинаются какие-то проблемы, то, конечно, нужно принимать меры", – поделилась мнением Манго.

Бывают разные люди. И у кого-то может быть сахарный диабет, как у меня. Я, например, имею сахарный диабет первого типа. И мне сложно сбрасывать вес. При этом я занимаюсь спортом каждый день. Это просто нарушение обменных процессов.



"У нас толстые люди чуть ли не враги"

Толстых людей нужно беречь и умиляться ими, призвал музыкант Стас Барецкий.



У нас толстые люди чуть ли не враги. Если ты толстый, то, значит, какой-то не такой. Наоборот, надо толстых людей беречь, толстые – они же добрые, с них надо пылинки сдувать, относиться к ним с умилением. Винни-Пух, например, толстый.



"Кроме того, для многих людей большой вес – это проблема, болезнь, они просто не могут от него избавиться. Вообще в России не так много очень полных людей, последнее время я их не вижу, мне кажется, что сейчас все худеют", – поделился впечатлениями Барецкий.

Он отметил, что в Японии знаменитые сумоисты весят по триста килограммов. "Когда я был в Японии, нам показывали сумоистов. Японцы вообще считают их богами, на них фактически молятся, почитают, как святых. Японцы сами маленькие, но у них есть культ больших людей", – рассказал музыкант.

Барецкий добавил, что для некоторых артистов полнота – это часть сценического образа. "Например, всем известный актер Евгений Леонов. Его невозможно представить худым, это будет уже не он. Артисты, которые были полными и затем худеют, на мой взгляд, теряют зрителей. Народ любит то, к чему привыкает", – отметил Барецкий.

"Лишний вес всегда негативно отражается на здоровье"

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Если цель главы Роспотребнадзора – оздоровление нации, то изучение опыта Японии – прекрасная идея, считает актриса Мария Аронова.



Лишний вес всегда негативно отражается на здоровье: повышается сахар, возникают холестериновые бляшки, конечно, это тяжело. Если государство будет предоставлять какие-то возможности, например, консультации хороших диетологов, возможность бесплатно посещать спортзал, то инициатива Анны Поповой будет иметь право на существование



По мнению Ароновой, главное, чтобы японский опыт никого не обижал и не оскорблял.

"Я сам был бы против"

Опыт Японии неприемлем в России, поскольку в стране главная проблема, приводящая к избыточному весу людей, – продукты низкого качества, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он также добавил, что Япония – страна, где особые отношения между государством и человеком.

"Есть своя культура общения государства. Она неприемлема в наших европейских системах ценностей. Наверное, я сам был бы против этого. Но насколько японцы относятся строго к ожирению, настолько мы должны строго относиться к тем, кто производит продукцию, экономя на ингредиентах", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, в любых европейских магазинах "до половины продуктов на прилавках – с пониженным содержанием жиров, калорий, они без сахара, с натуральными сахарозаменителями".

В России эти же компании штампуют жутко вредные, накаченные трансжирами, химией и сахарами йогурты, выпечку с пальмовым маслом и так далее. Производителей продуктов, которые безопасны для жизни, можно пересчитать по пальцам.

