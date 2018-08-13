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Общество

13 августа, 14:40

Как бесплатно продвинуть себя в приложениях для знакомств: 5 лайфхаков

общество

В любом приложении для знакомств нужно платить за дополнительные функции и повышенное внимание к собственной персоне. Но что делать, когда совершенно нет желания тратить деньги, а лайков и внимания все же хочется? На примере крупнейшего в России сервиса знакомств мы раскроем лайфхаки, как "обмануть" систему и получить просмотры без монет.

Фото: depositphotos/javiindy

Лайфхак номер один. Загружайте новые фотографии! Сделать селфи и загрузить его на Мамбу – это пара минут. Новые фотографии получают приоритет в показе, фото чаще лайкают, а если оно попадает в "популярные", то дальше процесс напоминает снежную лавину: вас лайкают все больше и больше, а число посетителей вашей анкеты может перевалить за несколько тысяч в сутки, и все это бесплатно! Нужно просто сделать удачную фотку.

Лайфхак номер два. Прямые эфиры. Выходите в прямые эфиры на Мамбе и рассказывайте о себе. Если вы не обладаете даром оратора, тогда просто улыбайтесь и отвечайте на вопросы. Поверьте, их там будет достаточно! Люди, которые посмотрели ваш стрим, часто переходят к вам в анкету, и вы получаете просмотры. Тот же эффект вы получите, просматривая чужие стримы и комментируя автора. Зрители будут переходить к вам в анкету из комментариев, чтобы посмотреть, кто это такой остроумный?

Лайфхак номер три. Чаще свайпайте в "Знакомствах"! Чем больше вы ставите лайков, тем выше вероятность совпасть в симпатиях. Люди, которым вы поставили лайк, видят ваше фото в первую очередь. Ко всему прочему, Мамба собирает статистику о ваших "лайках" и "дизлайках" и начинает учитывать ваши вкусы. Здесь же отметим еще одну хитрость: у Мамбы есть "дочка" Wamba, залогиниться туда можно с той же почты и пароля, там у вас будут те же анкеты и те же переписки. Но если вы исчерпали суточный лимит свайпов в Мамбе, просто переключитесь на дочернее приложение и продолжите лайкать, так как там лимит больше почти в три раза.

Фото: depositphotos/ninann

Лайфхак номер четыре. Путешествуйте по анкетам! Сортируйте их по вашим вкусам, используя фильтры, и просто просматривайте. Владелец анкеты увидит вас в "Гостях" и из любопытства зайдет в ответ посмотреть на вас.

Лайфхак номер пять. Для тех, кто предпочитает пользоваться сайтом, а не приложением, на Мамбе есть сервис "Вопросы – Ответы". Там вы можете создавать вопросы гендерно-философского характера, ведь эти темы весьма острые для тех, кто ищет свою вторую половинку. Задавая вопросы о том, "почему женщины ждут принцев на белом коне, а мужчинам везде чудится женская корысть", вы завяжете множество дискуссий и привлечете к себе внимание.

В общем, народная мудрость "под лежачий камень вода не течет", действует и при онлайн-знакомствах. Люди, которые активно ведут себя в приложении и регулярно заглядывают туда, получают гораздо больше внимания к своей персоне. Шанс найти вторую половину возрастает!

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