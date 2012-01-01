Диетолог Байтурова назвала продукты с большим количеством скрытого сахара

Если хочется сократить потребление сахара, отказа от сладкого и той же газировки будет недостаточно. Где еще он может скрываться в большом количестве, рассказала врач-эндокринолог, диетолог, ведущий специалист международного медицинского центра Евгения Байтурова в программе "Доктор 24".

Чем опасен сахар

Сахар в том или ином виде (например, фруктозы и лактозы) есть практически во всех продуктах. Если на упаковке заявлено о его отсутствии в составе, это не всегда верно, отметила Евгения Байтурова.





Евгения Байтурова врач-эндокринолог, диетолог, ведущий специалист международного медицинского центра Избыток сахара в организме ухудшает состояние кожи, обостряя акне, повышает уровень инсулина в крови, что приводит к инсулинорезистентности и диабету.

Также из-за большого количества сахара растет уровень "плохого" холестерина, вследствие чего увеличивается риск развития атеросклероза. Кроме того, избыток калорий приводит к набору веса, предупредила диетолог.

Спрятался под другим именем

Сахар "скрыт" во многих продуктах, особенно в "полезных" изделиях для здорового питания и диабетиков. Например, популярные батончики для перекусов содержат финиковую пасту, тростниковый сахар или фруктозу – вредные для организма быстрые углеводы.





Евгения Байтурова врач-эндокринолог, диетолог, ведущий специалист международного медицинского центра В одной штуке может содержаться 22 грамма углеводов, что эквивалентно примерно четырем чайным ложкам сахара. Это много, даже если на упаковке не написано слово "сахар".

Также нужно обратить внимание на фруктовые йогурты с добавками. Например, в 100 миллилитрах может быть примерно 11 граммов углеводов. Таким образом, в одном стакане находится около шести чайных ложек сахара. При этом натуральный йогурт без добавленного сахара содержит 5,5 грамма углеводов на 100 миллилитров, сказала Байтурова.

"Разнообразные соусы также содержат много скрытого сахара. К примеру, в "барбекю" может содержаться до 21 грамма углеводов на 100 граммов продукта, что достаточно много", – отметила специалист.

Важно изучать состав продуктов и избегать скрытого сахара. По словам специалиста, средняя норма потребления углеводов составляет до 25 граммов в сутки. Такое количество позволяет организму функционировать нормально и не ухудшает самочувствие, заключила Байтурова.

