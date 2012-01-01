Нутрициолог Панова назвала продукты, богатые витаминами В

Витамины группы В активно участвуют в работе нервной системы, кровообращении и выполняют другие важные функции. Как насытить организм ценными элементами, рассказала нутрициолог Ольга Панова в программе "Доктор 24".
Семечки и бобовые
Большое количество витаминов группы В содержится в подсолнечных семечках. Вещества воздействуют на жир, особенно во время занятий спортом, поэтому хорошо помогают избавиться от лишних килограммов. Однако для большей эффективности в рацион стоит добавить витамины С и D, рассказала Ольга Панова.
Витамин В9, который часто назначают при беременности, содержится в фасоли. Элемент улучшает функции нервной системы и "успокаивает" аппетит, отметила врач.
Грибы и говядина
Витамин В3 находится в составе сушеных белых грибов. Элемент хорошо воздействует на состояние ногтей и улучшает качество волос. Все дело в том, что вещество улучшает циркуляцию крови, поэтому питает волосяные фолликулы.
Кроме того, сушеные грибы в измельченном виде обладают выраженным вкусом, поэтому их стоит добавлять в блюда вместо соли, советует врач.
Витамин В12 тоже важен для организма, так как участвует в кроветворении и нормализует состояние нервной системы. Элемент находится в составе говяжьей печени, желудочках и сердечках, заключила Панова.