Нутрициолог Панова назвала продукты, богатые витаминами В

Витамины группы В активно участвуют в работе нервной системы, кровообращении и выполняют другие важные функции. Как насытить организм ценными элементами, рассказала нутрициолог Ольга Панова в программе "Доктор 24".

Семечки и бобовые

Большое количество витаминов группы В содержится в подсолнечных семечках. Вещества воздействуют на жир, особенно во время занятий спортом, поэтому хорошо помогают избавиться от лишних килограммов. Однако для большей эффективности в рацион стоит добавить витамины С и D, рассказала Ольга Панова.

Витамин В9, который часто назначают при беременности, содержится в фасоли. Элемент улучшает функции нервной системы и "успокаивает" аппетит, отметила врач.





Ольга Панова нутрициолог Однако стоит отметить, что в фасоли находится фитиновая кислота, из-за чего усвоение продукта ухудшается. Чтобы нейтрализовать действие этого вещества, рекомендуется добавить к бобовым водоросли-комбу, которые также содержат йод.

Грибы и говядина

Витамин В3 находится в составе сушеных белых грибов. Элемент хорошо воздействует на состояние ногтей и улучшает качество волос. Все дело в том, что вещество улучшает циркуляцию крови, поэтому питает волосяные фолликулы.

Кроме того, сушеные грибы в измельченном виде обладают выраженным вкусом, поэтому их стоит добавлять в блюда вместо соли, советует врач.

Витамин В12 тоже важен для организма, так как участвует в кроветворении и нормализует состояние нервной системы. Элемент находится в составе говяжьей печени, желудочках и сердечках, заключила Панова.