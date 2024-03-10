Дорогой фен, жидкая помада и мишка из роз: москвички распродают подарки после 8 Марта

После 8 Марта в Сети традиционно растет количество объявлений о продаже ненужных подарков. Женщины пытаются избавиться от неподходящей одежды, аксессуаров, техники и мелочей для дома. Какие презенты не оценили жительницы столицы – читайте в материале Москвы 24.



Передарить или выбросить

Подарком на 8 Марта остались разочарованы 22% россиянок, а каждая десятая женщина вообще не получила никакого презента по случаю праздника. Такие результаты показало исследование Аналитического центра университета "Синергия", сообщает "Газета.ру".

Большинство респонденток уверены, что мужчины преподнесли ненужные вещи, так как мало интересуются предпочтениями вторых половин, не хотят много тратить или недостаточно сильно любят своих женщин. Согласно опросу, 16% россиянок собираются передаривать полученные подарки, еще 2% решили их выкинуть.

Больше всего женщины были недовольны тем, какую им подарили бытовую технику, – так ответила практически треть участниц исследования. В список худших презентов также вошли сувениры, мягкие игрушки, недорогая бижутерия и косметика.



"Я вообще такое не ношу"

1 из 2

Некоторые пытаются избавиться от неудачных подарков на сайтах объявлений. Причем продают презенты как женщины, так и мужчины, чьи дамы не оценили жест. Судя по объявлениям, в категорию ненужного чаще попадали дорогая техника, брендовые украшения, аксессуары, парфюм и мелочи для дома.

Москвич Иван из ЦАО преподнес возлюбленной оригинальный шарф люксового бренда. Но девушка щедрый подарок не оценила, и теперь молодой человек пытается избавиться от вещи за 30 тысяч рублей.

"Не понравился цвет, вследствие чего она была выгнана из дома", – написал продавец в объявлении.

Промахнулся с презентом и пользователь Дмитрий. Он выбрал для жены новый фен дорогого бренда, но оказалось, что та хотела стайлер той же фирмы. "Чтоб его", – дополнил текст объявления молодой человек.

Не угадал с подарком и москвич Андрей. Мужчина преподнес жене декоративного мишку из желтых искусственных роз. Но девушке презент не понравился, и она сказала выставить его на продажу.

Пользователь Татьяна осталась недовольна сумкой, которую ей подарили на 8 Марта. Она написала: "Я такое вообще не ношу". По ее словам, презентованный аксессуар слишком маленький. В него еле помещается даже телефон.

От дорогого пылесоса пытается избавиться москвичка Саяна из Люблина. "Подарили на 8 Марта, но нужны деньги", – уточнила девушка.



1 из 4

Некоторые женщины признались, что презент в честь Международного женского дня им "совершенно не нужен". Таким образом, на сайте объявлений появились книга кулинарных рецептов, миостимулятор для мышц, фарфоровая чашка с рисунком астры, диспенсер для мыла, ванночка для ног, измельчитель для овощей, электрический чайник, кисточки для китайского письма.

Многие девушки ставят символическую цену, лишь бы избавиться от ненужной вещи. К примеру, москвичке Вере муж преподнес на 8 Марта жидкую помаду, но она решила ее продать за 300 рублей.

"Не угадал с цветом и с самим подарком. Помадами не пользуюсь вообще", – объяснила она.

Другая пользовательница Елена ищет нового владельца для расчески. Закрыть сделку она готова за 350 рублей. Женщина сослалась на то, что просто не оценила презент.

