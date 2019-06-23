Слезный флешмоб: родители выкладывают фото детей, плачущих по самым нелепым причинам

В Instagram набирает обороты хештег #whyismykidcrying ("почему мой ребенок плачет"). Уставшие от детских истерик родители выкладывают фото своих чад с описанием самых нелепых причин, из-за которых плачут их дети.



На этом фото девочка плачет из-за того, что мама не разрешила ей есть собачьи игрушки.



А ей не разрешили залезть в духовку.



Для этого мальчика мороженое неожиданно оказалось холодным.



Неправильная подача холодного десерта расстроила и этого двухлетнего парня. Все из-за того, что папа полил шоколадное мороженое шоколадным сиропом.



А здесь разыгралась настоящая трагедия. Мама мальчика делала уборку в комнате и пылесосила полы. Сын устроил истерику, потому что мама убрала пылесос, а он оказался к этому не готов.

Другая малышка решила не дожидаться, пока мама сделает уборку, и взялась помочь ей сама. Но вот беда: метла не чистит ковер. Мгновенная истерика и слезы из-за нерабочего инструмента.



Идея такого флешмоба состоит в том, что родители поддерживают друг друга в подобных ситуациях через юмор и показывают готовность справиться с детскими капризами, рассказала Москве 24 детский психолог Светлана Клюваева.

В основном на таких видео запечатлены дети от двух до четырех лет. По словам психолога, в этом возрасте они проходят довольно сильный кризис, учатся отстаивать себя, свои идеи и желания. Но при этом ребенок не всегда может объяснять и даже понимать, чего он хочет. Также капризы могут усиливаться на фоне усталости или эмоционального истощения.



В таких ситуациях не помогают даже тщательно продуманные шаги родителей. Яркий пример на фото выше. Во избежание истерик и зависти сестренкам купили абсолютно одинаковые костюмы, но трюк не прошел. Младшая дочь все равно залилась слезами, завидуя костюму старшей.

"Действительно, часто видимой логики со стороны взрослого у такого поведения нет, – говорит психолог Клюваева. – Но с точки зрения детской психики у этого поведения есть серьезные задачи: научиться отстаивать себя, заявлять о своих потребностях, проверять родителей на выдержку".

Психолог уверяет, что такое время в детском взрослении нужно просто пережить. "Это является нормой возраста, ничего страшного в этом нет. Сталкиваясь с детскими капризами, нужно внутренне сказать себе, что это проходит и это надо выдержать. Каждый родитель сам находит для себя выходы – кто-то через юмор, кто-то использует переключение внимания ребенка или другие формы поведения. Не нужно думать, что с этой проблемой пора бежать к специалисту. Это просто задачи возраста, которые так ярко проявляются", – подчеркнула психолог.