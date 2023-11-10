"Снизить нагрузку": в каком случае в РФ могут сократить рабочий день пятницы

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает сократить россиянам по пятницам рабочий день на час. В пояснительной записке к документу сказано, что это позволит снизить чрезмерную нагрузку на сотрудников. Кроме того, может способствовать повышению производительности труда. Рассказываем подробности и разбираемся, какие перспективы у этого законопроекта.



Часом меньше

В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает уменьшение для россиян на один час продолжительности рабочего времени в неделю. Достичь этого планируется за счет установления сокращенного дня в пятницу. Документ подготовил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Проект закона также предусматривает снижение предельно допустимой продолжительности рабочего времени в неделю с 40 до 39 часов. В случае его принятия поправки будут внесены в Трудовой кодекс.

По мнению сенатора, необходимость таких нововведений продиктована тем, что многие сотрудники находятся на своих рабочих местах больше, чем 8 часов в день. "Многие работодатели злоупотребляют, увеличивая объемы производства без увеличения штатов сотрудников и вынуждая работников работать в условиях постоянных переработок, которые не оплачиваются", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.





из пояснительной записки к законопроекту Снижение продолжительности рабочей недели позволит не только снизить чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население, но и предоставит возможность дополнительно создать новые рабочие места, а ввиду ускоренной цифровизации не повлияет на эффективность и производительность труда, в некоторой степени может ее даже повысить.

В разговоре с газетой "Московский комсомолец" Гибатдинов объяснил, что перед внесением законопроекта общался с независимыми профсоюзами и противников нововведения не встретил.

"Я беседовал с некоторыми работодателями перед тем, как вносить законопроект. Кое-кто из них сетовал, что при сокращении недели зарплату придется оставлять ту же, а производить станут меньше. Но многие работодатели говорили мне: "Да, нормальная практика! Мы так сами своим внутренним решением в пятницу работника на час раньше отпускаем", – заключил сенатор.



Повод для эксперимента

Сокращение рабочей недели – будущее человечества, но сейчас не самое лучшее время для такого нововведения. Об этом Москве 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Предложение можно рассмотреть в рамках добровольного эксперимента для тех работодателей, которые пойдут на такое. Это общемировая практика. Все страны, кто сократил рабочую неделю, пошли по пути годичного или двухгодичного эксперимента", – объяснила парламентарий.





Светлана Бессараб депутат Госдумы Нужно внимательно опробовать, проанализировать те результаты, которые получатся, и тогда принимать решения. Начать лучше всего с офисных сотрудников, потому что в нынешних условиях браться за решение задач по непрерывному производству невозможно.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина назвала законопроект о переходе на 39-часовую рабочую неделю в настоящее время нежизнеспособным.

"У нас в Трудовом кодексе прописано, что трудовая неделя – 40 часов и права трудящихся защищены. Если, как утверждает автор инициативы, работодатель злоупотребляет и работник вынужден находиться более 40 часов на рабочем месте, то сокращением недели на один час проблему не решить", – объяснила депутат.

Если же необходимо защитить права трудящихся, то стоит подумать о достойной зарплате, улучшении условий труда и в целом о повышении заинтересованности граждан в работе, подытожила Стенякина.

