В MC Traders рассказали, какие блюда из меню стоит пробовать в первую очередь

Рестораны при отелях нередко ассоциируются с чем-то скучным, помпезным и консервативным. Но MC Traders показывает, что заведения такого формата могут работать совсем иначе. Чем же интересна его концепция и что там обязательно стоит заказать?



Фото: предоставлено MC Traders

Ресторан MC Traders вместе с отелем Novotel Moscow City открылся в 2013 году. На сегодняшний день за кухню отвечают шеф-повар Никита Максимов и шеф-кондитер Анна Репина. Кстати, познакомиться с ними можно на кулинарных мастер-классах, где они вместе с гостями готовят закуску, основное блюдо и десерт.

Концепция MC Traders схожа с европейскими ресторанами при отелях, но посетить его может каждый желающий. С 7 до 11 утра здесь сервируют завтрак по системе "шведский стол": нарезка из разных видов сыров, свежие овощи и фрукты, домашний творог, йогурты, витаминные смузи. Гостей ждет и оригинальная подача блюд на специальной омлетной станции, а также на станции, где готовятся оладьи и блины.

Кроме того, внимание стоит обратить на азиатский уголок с паровыми булочками Маньтоу, пшеничной лапшой с овощами и соусом терияки, рисом по-кантонски и димсамами со свининой. Также прекрасным дополнением на завтраке служит чайная станция Palais des Thés, которая предлагает множество сортов элитного чая: зеленый чай, пуэр, улун, белый чай, тизан. По выходным гостям предлагается игристое вино.



Фото: предоставлено MC Traders

С полудня начинается бизнес-ланч из блюд-бестселлеров от 840 рублей: тартар из тунца с авокадо и малиной, бефстроганов с картофельным пюре, малосольными овощами и пудрой из клубники. Из закусок: гратен из баклажана с пхали из красной фасоли и свеклы.

Также MC Traders обслуживает деловые и банкетные мероприятия. Особым спросом пользуется необычный формат выездного фуршета с холодными и горячими закусками и десертами – Novobox. Благодаря интересному дизайну (ярко-красная передвижная коробка-конструктор в стилистике ресторана) Novobox произведет большое впечатление на участников небольших корпоративных мероприятий или дружескую компанию.

Что заказать

Фото: предоставлено MC Traders

Сегодня меню ресторана сочетает в себе блюда русской, азиатской и европейской кухонь. Команда поваров MC Traders базируется на принципе удовлетворения вкусовых потребностей разных гостей, которые посещают "Москва-Сити" или живут здесь. Каждый сезон шеф-повар вдохновляется неповторимыми красками природы и дополняет основное меню рядом блюд, которые радуют гостей необычным сочетанием вкусов и пользой сезонных продуктов.

Любители грузинской кухни оценят салат с халуми, утиной грудкой и чатни из груши (740 рублей). Это нежнейшее блюдо, в котором сочетается копченый вкус мяса и сладкий соус с зеленью. А если хочется чего-то посытнее, то стоит попробовать пасту с белыми грибами и маскарпоне (1 290 рублей). Еще один хит осеннего меню – азиатский суп с утиной грудкой и пшеничной лапшой (890 рублей), традиционное вьетнамское острое и наваристое блюдо.

На сладкое

Фото: предоставлено MC Traders

За десерты в MC Traders отвечает неизменный шеф-кондитер Анна Репина. Вместе с командой Анна готовит исключительно из натуральных ингредиентов на любой вкус. Шеф-кондитер каждый год обновляет авторскую коллекцию MC Traders Cake Collection: гости всегда могут заказать торт по индивидуальному дизайну на самые разные мероприятия: от детского дня рождения до официального корпоратива.

Ну а если целый торт ни к чему, можно попробовать русский медовик с халвой (490 рублей) из основного меню. Это торт с тонко раскатанными медовыми коржами, пропитанными сметанным кремом с халвой, которая отлично дополняет привычный и знакомый вкус традиционного медовика. Подается десерт со свежей малиной и веточкой розмарина.

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