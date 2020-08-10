Первые туристы на курортах Турции рассказали об отдыхе после пандемии

После долгого перерыва россияне могут вновь вылететь на турецкие курорты Анталью, Бодрум и Даламан. Ранее уже были возобновлены полеты в Стамбул и Анкару. Первые туристы, прилетевшие в Турцию, рассказали Москве 24, что изменилось на курортах после пандемии и мешают ли новые условия хорошему отдыху.
Проверка на коронавирус
С 10 августа на турецкие курорты возобновляют полеты авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings и другие. Справка с отрицательным результатом теста на коронавирус не понадобится, но, если у туриста по прилете в Турцию будут обнаружены симптомы коронавируса, ему проведут экспресс-диагностику методом ПЦР.
Если результат будет положительным, то больному предложат госпитализацию либо самоизоляцию. По данным страховых компаний, покрытие полисов для туристов подразумевает либо лечение, либо еще и карантинные мероприятия.
По данным АТОР, если среди пассажиров обнаружился заболевший, то тем, кто сидел на двух креслах спереди, сзади и по бокам от него (а в некоторых случаях и по диагонали), предложат пройти тест на коронавирус. Если результат отрицательный, турист сможет спокойно продолжить свой отдых. При этом по возвращении в Россию всем путешественникам нужно будет сдать тест на коронавирус.
В магазин – в маске, на пляж – без
Юлия Рау, отправившаяся в Анталью с детьми, рассказала Москве 24, что в турецком аэропорту соблюдаются все меры безопасности, люди ходят в масках и перчатках и пользуются дезинфекторами. По прилете в Турцию всех пассажиров еще в самолете попросили заполнить анкету с указанием мест, кто и где сидел, откуда прилетел и куда направляется.
Юлия отмечает, что в Турции все так же красиво, чисто и аккуратно, но непривычно мало людей. "На пляжах народа практически нет, очень мало, с нашим Сочи не сравнить. Шезлонги стоят на расстоянии друг от друга, никто их особо не двигает, – говорит Юлия. – Какие-то бары и рестораны работают, какие-то – нет, но впечатления хорошие. Все на высшем уровне, культурно и вежливо, мои ожидания оправданны".
"Сувениры никто не покупает"
Наталия Наумова находится с семьей в Турции с 4 августа, на тот момент пришлось лететь с пересадкой через Стамбул. "В отеле на входе всем измерили температуру, наши чемоданы продезинфицировали. В Анталье на улице и в отеле все ходят без масок", – отмечает женщина.
Формат "все включено" остался, выбор блюд такой же большой, как и раньше. Только теперь еду со шведского стола туристам накладывают официанты, приборы приносят в бумажных пакетах, а стол после каждого посетителя дезинфицируют.
На момент приезда на курорт члены семьи Наталии были первыми россиянами в отеле. По словам женщины, местные очень ждут, когда восстановится поток туристов из России.
По словам Наталии, все аквапарки и бассейны работают в прежнем режиме, только отменили детскую дискотеку. "Отдых хороший, погода отличная, море горячее, меры безопасности соблюдают, и отдыху это никак не мешает", – подчеркнула женщина.
"Красота без наплыва отдыхающих"
Туристы отмечают, что цены сильно не изменились по сравнению с прошлым годом. Например, клубника стоит от 80 до 150 рублей за килограмм, черешня – от 80 рублей, персики – 50-60 рублей, арбуз – около 30 рублей, инжир – 200 рублей за килограмм. Некоторые из отдыхающих заметили незначительный рост цен.
Стюардесса Светлана Станиславская прилетела в Турцию не отдыхать, а по работе, однако ей даже нравится, что туристов пока немного. "Людей, кажется, много в аэропорту, но не на пляже. Они не переполнены еще. Мне понравилось, что там привычная красота природы и еще нет обычного наплыва отдыхающих", – говорит Светлана.
Девушка также рассказала, что в супермаркетах входящие проходят автоматическую проверку на уровень температуры, но никаких ограничений по продаже товаров нет.