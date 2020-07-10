Психологи оценили, вредны ли подарки детям-сиротам

В Минпросвещения выпустили методические материалы по работе волонтеров и благотворителей, из которых следует, что дарить подарки или организовывать зрелищные развлечения для детей-сирот вредно. Отмечается, что такой подход может сформировать неверную картину мира у ребенка. Разбираемся, с чем это связано и стоит ли дарить подарки сиротам.



Подарки не нужны?

Министерство просвещения России вместе с волонтерами разработало методические материалы, в которых даются рекомендации по взаимодействию благотворителей с сиротами. Они предназначены для общественных, государственных, муниципальных и частных организаций, работающих в этой сфере.

В документе отмечается, что дорогие подарки могут сформировать у детей-сирот "иждивенческую модель поведения", когда за территорией детского дома они будут видеть исключительно источник развлечений и материальных благ.





из методических материалов Минпросвещения Проекты, направленные на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подарками, дорогими вещами, зрелищными и развлекательными мероприятиями, наносят скорее вред, чем пользу.

Кроме того, авторы методических материалов уверены: зачастую презенты требуют серьезных затрат, однако никак не меняют жизнь сироты. Отмечается, что подарки не способствуют социальной адаптации, не стимулируют самостоятельность и не решают каких-либо других проблем.



В период с 2017 по 2019 год число детей-сирот, которые проживают в детских домах, снизилось на 11,4%, до 39,7 тысячи. По информации Минпросвещения, снизилось количество детей, оставшихся без попечения родителей, на 11,5%, с 50 210 в 2017 году до 44 429 в 2019-м. В конце прошлого года в приемных семьях воспитывалось порядка 164 тысяч несовершеннолетних, почти 96 тысяч – в семьях усыновителей и свыше 193 тысяч – в семьях, где обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно.



Воспитательный презент

Психолог Павел Жавнеров рассказал Москве 24, что дарить подарки детям-сиротам нужно, при этом важно донести до ребенка, за что его вознаграждают.

"Если ребенку дарят подарок и говорят, что это за его заслуги, то он будет считать, что его вознаграждают за хорошее поведение, что надо и дальше себя правильно вести, если хочется получать дальнейшее поощрение. Это как некое позитивное подкрепление правильного поведения", – объяснил эксперт.





Павел Жавнеров психолог Здесь нужно подходить к вопросу не со стороны дарить или не дарить, а чтобы объяснять в первую очередь, что ребенок такой же, как и все, независимо – сирота он или нет. Тогда он, наоборот, через эти подарки будет лучше ориентироваться в жизни.

Другое дело, по словам Жавнерова, если благотворители дарят подарок не за какие-то заслуги, а только исходя из того, что у ребенка нет родителей: "Это вкладывает в его голову неправильное представление о жизни, что он имеет какое-то отличие от всех остальных людей, что ему должны просто так все предоставлять", – пояснил эксперт.

Такой посыл воспитывает в детях несамостоятельность и потребительское отношение к окружающим, отсутствие ответственности за себя и свою жизнь, считает специалист.

В свою очередь, детский психолог Наталья Барложецкая в разговоре с Москвой 24 согласилась, что преподносить подарки детям-сиротам стоит, но они не должны быть дорогостоящими.

"Я абсолютно согласна с Минпросвещения в том, что это формирует неправильные представления. Очень часто дети теряют ценность тех вещей, которые им дарят. Они начинают это воспринимать как само собой разумеющееся: один дядя пришел подарил, другой, третий. И уже теряется ценность самого подарка", – объяснила она.



Регулярные презенты со временем воспитывают в детях нежелание добиваться целей, уверена специалист.

Психолог подчеркнула, что дорогостоящие подарки лучше заменить участием в каких-либо образовательных проектах, полученные знания от которых помогут ребенку в будущем. Также, по мнению Барложецкой, в первую очередь детям нужно уделять внимание и общаться с ними.





Соболева Илона