Психологи оценили, вредны ли подарки детям-сиротам

В Минпросвещения выпустили методические материалы по работе волонтеров и благотворителей, из которых следует, что дарить подарки или организовывать зрелищные развлечения для детей-сирот вредно. Отмечается, что такой подход может сформировать неверную картину мира у ребенка. Разбираемся, с чем это связано и стоит ли дарить подарки сиротам.
Подарки не нужны?
Министерство просвещения России вместе с волонтерами разработало методические материалы, в которых даются рекомендации по взаимодействию благотворителей с сиротами. Они предназначены для общественных, государственных, муниципальных и частных организаций, работающих в этой сфере.
В документе отмечается, что дорогие подарки могут сформировать у детей-сирот "иждивенческую модель поведения", когда за территорией детского дома они будут видеть исключительно источник развлечений и материальных благ.
Кроме того, авторы методических материалов уверены: зачастую презенты требуют серьезных затрат, однако никак не меняют жизнь сироты. Отмечается, что подарки не способствуют социальной адаптации, не стимулируют самостоятельность и не решают каких-либо других проблем.
Воспитательный презент
Психолог Павел Жавнеров рассказал Москве 24, что дарить подарки детям-сиротам нужно, при этом важно донести до ребенка, за что его вознаграждают.
"Если ребенку дарят подарок и говорят, что это за его заслуги, то он будет считать, что его вознаграждают за хорошее поведение, что надо и дальше себя правильно вести, если хочется получать дальнейшее поощрение. Это как некое позитивное подкрепление правильного поведения", – объяснил эксперт.
Другое дело, по словам Жавнерова, если благотворители дарят подарок не за какие-то заслуги, а только исходя из того, что у ребенка нет родителей: "Это вкладывает в его голову неправильное представление о жизни, что он имеет какое-то отличие от всех остальных людей, что ему должны просто так все предоставлять", – пояснил эксперт.
Такой посыл воспитывает в детях несамостоятельность и потребительское отношение к окружающим, отсутствие ответственности за себя и свою жизнь, считает специалист.
В свою очередь, детский психолог Наталья Барложецкая в разговоре с Москвой 24 согласилась, что преподносить подарки детям-сиротам стоит, но они не должны быть дорогостоящими.
"Я абсолютно согласна с Минпросвещения в том, что это формирует неправильные представления. Очень часто дети теряют ценность тех вещей, которые им дарят. Они начинают это воспринимать как само собой разумеющееся: один дядя пришел подарил, другой, третий. И уже теряется ценность самого подарка", – объяснила она.
Регулярные презенты со временем воспитывают в детях нежелание добиваться целей, уверена специалист.
Психолог подчеркнула, что дорогостоящие подарки лучше заменить участием в каких-либо образовательных проектах, полученные знания от которых помогут ребенку в будущем. Также, по мнению Барложецкой, в первую очередь детям нужно уделять внимание и общаться с ними.
Читайте также
Соболева Илона