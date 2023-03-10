Дивный мир за неделю: бумага вместо еды, купание топлес и сумка с сюрпризом

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Три года без солнца

Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool

Жительница индийского штата Гургаон три года не выходила из дома из-за страха заболеть коронавирусом, сообщает Times Now. Мунмун Маджхи не разрешала покидать жилище всей своей семье, в том числе десятилетнему сыну и мужу, которому нужно было ходить на работу.

В итоге мужчина обратился в полицию. Сейчас Мунмун проверяют специалисты на наличие каких-либо психических отклонений.

Плавание топлес

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Женщинам в Берлине разрешили купаться в бассейнах топлес, пишет Spiegel. Ранее одна из жительниц города пожаловалась, что не смогла поплавать без "верха", хотя по правилам можно было прийти в бассейн в "стандартном купальном костюме" без гендерных ограничений. После этого власти объявили, что плавание топлес должно быть доступно "лицам женского пола и, соответственно, с женской грудью".

Вежливое ограбление

Мужчина в американском городе Талса пришел в кафе, оплатил свой заказ, оставил официантке чаевые, а после ограбил заведение, пишет WSAZ: преступник с пистолетом угрожал персоналу и требовал отдать ему все деньги, которые были в кассе.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в совершении вооруженного ограбления.

Бумага вместо еды

Жительница Чикаго, 47-летняя Кеша, питается туалетной бумагой, сообщил Daily Star. Американка начала есть ее еще в шестом классе, когда переехала жить к тете и бабушке. Ситуация оказалась для ребенка травматичной, и чтобы успокоиться, она начала есть бумагу: с того момента Кеша съедала половину рулона в день.

По словам женщины, она мучается от проблем со стулом, если ест больше. Несмотря на слова врачей, что из-за употребления бумаги желудок может серьезно пострадать, американка не видит в своих пристрастиях ничего страшного.

Картошка в сумке

Еще одна странная история с едой произошла в клубе Atik (Уэльс, Великобритания): там сотрудница нашла маленькую, забытую кем-то женскую сумочку. По данным местных СМИ, девушку очень удивило содержимое клатча: когда работница клуба открыла аксессуар в поисках документов хозяйки вещи, она увидела, что сумочка доверху набита картошкой фри.

Девушка сняла находку на видео и выложила в TikTok: ролик уже набрал больше 400 тысяч просмотров.