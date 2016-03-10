Новый "Опустошитель" Ми-28 стал гораздо умнее

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Радар российского ударного вертолета Ми-28НМ сможет одновременно вести до четырех целей, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на гендиректора Рязанского приборного завода Павла Будагова.

Помимо нового радара, модифицированная версия Ми-28 получит новый навигационный комплекс, оптику и систему управления, позволяющую осуществлять "слепую" посадку. Отметим, что радар ранних версий мог вести до двух целей.

Также новая версия ударной машины получит улучшенную нашлемную систему целеуказания и индикации, ее испытания закончатся в течение года. По словам технического директора приборного завода Геннадия Колодько, с ней время принятия решений пилотом значительно уменьшается.

Ми-28Н "Ночной охотник" (Havoc, или "Опустошитель" по классификации НАТО) – ударный вертолет. Несет 30-мм пушку и четыре точки подвески, куда можно крепить противотанковые ракеты или средства поражения самолетов и вертолетов противника. Несколько таких "Охотников" охраняют российскую базу в Сирии.