С интересом и азартом: новые отцы в современном интерьере

Вам тоже кажется, что поколение нынешних молодых отцов разительно отличается от всех, что предшествовали им? Какие они, современные папы, − читайте в колонке журналиста и мамы трех детей Анны Кудрявской-Паниной.

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Когда чуть больше года назад, готовясь к появлению дочки, мы с мужем пошли на курсы для беременных, меня и удивил, и обрадовал факт, что в нашей группе (пусть небольшой) все слушатели были в парах. Будущие отцы оказались очень разными. Например, Евгений постоянно доводил нашего психолога вопросами с подковыркой, да такими, что у нее к концу занятия начинал подергиваться глаз. Алексей большую часть занятий просто внимательно слушал, но очень оживлялся, когда речь заходила о безопасности ребенка, а Василий покорил всех, когда, оттопырив нижнюю губу, ловко запеленал игрушечного младенца − быстрее и аккуратнее жены Лены. Объединяло этих "беременных" мужчин то, что они выглядели заинтересованными не меньше, если не больше своих половин.

Да, мужской подход к отцовству гораздо более конкретен и утилитарен, чем женский. Это было заметно по вопросам, которые будущие папы задавали ведущим − психологу, педиатру, педагогу, специалисту по грудному вскармливанию. Охарактеризовать его можно одной фразой: "Сколько вешать в граммах?"

Для современных отцов норма дотошно разбираться во всем, что касается детей, не хуже мам, а иногда даже лучше. Это касается марок памперсов и производителей детского питания, акций и скидок на детские товары, развивающих занятий и календаря прививок.

Главное отличие современных отцов от их собственных в том, что сегодняшние молодые папы в большинстве своем считают, что воспитание детей – это и их дело тоже, а не только матерей, причем в равной степени.

Еще несколько лет назад я стала замечать, как много стало на улицах гуляющих пап с детьми. Папы на детских площадках с тоддлерами, папы с младенцами в колясках и слингах (!), папы, кормящие детей из бутылочки и бережно дующие на ссадину. И далеко не всегда к этим папам на прогулках прилагались мамы. А папы при этом в компании малышей и ребятишек постарше чувствовали себя вполне уверенно.

Традиционная модель семьи с отцом-кормильцем, непререкаемым авторитетом, истиной в последней инстанции и дисциплинарно-взыскательной комиссией в одном лице, кажется уже анахронизмом.

Можете спорить, можете соглашаться, вам может это нравиться или нет, но современной моделью отцовства мы в огромной степени обязаны феминизму и его маленьким и большим победам на пути социальной и экономической независимости от мужчин, по которому с середины прошлого века женщины шагают все более широкой поступью. Изменились не только гендерные, но и родительские роли.

Раньше роль отца в семье с младенцем была исключительно вспомогательной и практически не предполагала прямого участия мужчины в уходе за ребенком и плотного общения с ним до достижения чадом определенного возраста. Встречались, конечно, редкие экземпляры, ловко меняющие пеленки и подгузники, умеющие сварить пятипроцентную манную кашу и накормить ею ребенка и получающие удовольствие от чтения сказок на ночь и длительных прогулок с еще плохо шагающей малявкой. Примерно таким был мой папа. Его, кстати, обожали все дети родительских друзей, потому что во время праздничных застолий он мог запросто уйти из-за стола, собрать вокруг себя всю ребятню и устраивать с нами какие-то невероятные и замечательные шалости, пока остальные взрослые продолжали выпивать, закусывать и спорить о политике.

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Но он и такие, как он, все же были скорее исключением, чем правилом. Для многих и многих отцов все касающееся жизни и быта их малышей оставалось тайной за семью печатями и абсолютно женским делом. Многие настолько привыкали к этому, что женским делом становились не только забота и уход за детьми, но и все воспитание в целом, как и выбор кружков, походы в поликлиники и на родительские собрания. А отцы либо не вмешивались в этот процесс, либо давали свою оценку, когда что-то происходило: "Плохо воспитываешь".

Мир менялся, менялись и мы. И постепенно, примерно с 1980-х годов прошлого века, началось формирование нового типа мужчины и нового подхода к отцовству. Эти новые отцы не скрывают своих чувств, не стесняются их, умеют и хотят проявлять заботу о своих крошечных детях, хотят и могут наладить с ними эмоциональный контакт. Моя близкая подруга, мама четырехлетнего мальчика, подтверждает это: "Они вообще не стесняются проявлять любовь, гулять, купать, кормить и тому подобное. Когда Стас остается с Веней, моя душа спокойна".

Буквально вчера в детской поликлинике я наблюдала картину, как молодой папа отправился с полуторамесячной дочкой в кабинет сдавать кровь из пальчика, а мама осталась ждать их за дверью. И это теперь это как раз не исключение. Вот слова моего приятеля Ильи, которому всего 27 и у которого растут две чудесные дочки (он даже на днях завел в “Твиттере” канал, в котором пишет о своем родительском опыте): "Современные папы рулят! У нас все, что связано с лечением, − прерогатива папы. И вообще никакого сексизма: папа считается полноценным родителем. Мне сложно сравнивать с папами других поколений, но современные папы реально интересуются детьми и принимают участие в их жизни. И если все по-другому, то это воспринимается как что-то плохое". Или вот моя подруга Маша: "У меня прекрасный папа, но муж какой-то более самодостаточный человек в целом, поэтому и отец из него лучше: меньше эгоизма, больше азарта в воспитании и общении с ребенком".

Интерес и азарт − да, в этом и есть вся соль. Они не просто интересуются детьми, это − подход: "Вау, как клево быть отцом!"

Одна из самых хайповых тем на женских форумах − брать мужа на роды или нет? В самом глаголе "брать" уже конфликт. Брать ли на роды тапочки, шоколадку и мужа... Еще задолго до рождения нашей дочки мы с мужем знали, что рожать будем вместе. Я даже не помню, кто предложил первым. А может, никто и не предлагал. Для нас было совершенно очевидным, что рождение ребенка − это самое главное событие для нашей семьи, которое мы хотим пережить вместе, потому что иначе просто и быть не может. И это был самый потрясающий опыт и мгновения какой-то совершенно немыслимой близости, а еще это были общая боль и общая работа.

В коллективе моего мужа много мужчин. И так сложилось, что буквально за год у нескольких из них родились дети. И эти взрослые дядьки с удовольствием показывают друг другу фото наследников и наследниц, меряются умелками детей и дают друг другу советы. Психологи отмечают, что раньше это было свойственно в основном женщинам. А отцы чаще контролировали детей, критиковали и делали замечания. Современные отцы не диктаторы, им важно видеть в ребенке не продолжение себя, а новую личность.

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Современных мужчин нередко упрекают в том, что они стали более чувствительными, утратили часть своей природной, первобытной мужественности. Многие видят проблему в так называемой демаскулинизации мужчин и феминизации общества. А может быть, в семье не происходит ничего особенного, никакого попрания устоев, просто мамы и папы стали наконец равноправными родителями? Почему это может быть плохо? Разве не к равноправию в самых разных областях человечество стремится уже не один десяток лет?

Что такое успешное отцовство сейчас? Это полный контакт с ребенком, интерес к его жизни и активное участие в ней. В современных отцах меньше требовательности и строгости, зато больше вовлечения в жизнь семьи. И эта вовлеченность с момента беременности и до бесконечности не просто облегчает жизнь их женам и мамам их детей, но и делает семью крепче, а ее членов ближе друг к другу без всяких патриархальных устоев.

Можно сколько угодно рассуждать, какой отец более матери-истории ценен − из традиционной семьи или современной. Хорош тот отец, который готов и хочет им быть, а еще получает от этого немалое удовольствие, тот, который идет рядом и крепко держит за руку.