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Москва 24

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Общество

9 сентября, 06:00

Где проголосовать на выборах мэра Москвы

общество выборы мэра

Фото: портал Москва 24

В единый день голосования, 9 сентября, в столице открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. За порядком на них следят свыше 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами.

В этом году москвичи впервые смогут проголосовать вне города. Для этого открыли 209 избирательных участков в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Принцип голосования по месту фактического пребывания получил название "Мобильный избиратель".

Сначала вам нужно выяснить, где ваш избирательный участок. Сделать это можно на сайте Мосгоризбиркома.

Для этого нужно:

  • перейти на официальный сайт по этой ссылке;
  • кликнуть на графу "Поиск по адресу";
  • выбрать свой адрес, а затем номер дома, после чего откроется окошко с адресом и другой информацией о вашем избирательном участке.

Если вам известен номер избирательного участка, вы можете воспользоваться "поиском по номеру".

Для проверки наличия себя в списках избирателей, вы можете воспользоваться "поиском по паспорту".

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