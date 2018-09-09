Где проголосовать на выборах мэра Москвы

Фото: портал Москва 24

В единый день голосования, 9 сентября, в столице открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. За порядком на них следят свыше 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами.

В этом году москвичи впервые смогут проголосовать вне города. Для этого открыли 209 избирательных участков в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Принцип голосования по месту фактического пребывания получил название "Мобильный избиратель".

Сначала вам нужно выяснить, где ваш избирательный участок. Сделать это можно на сайте Мосгоризбиркома.

Для этого нужно:



перейти на официальный сайт по этой ссылке;

кликнуть на графу "Поиск по адресу";

выбрать свой адрес, а затем номер дома, после чего откроется окошко с адресом и другой информацией о вашем избирательном участке.

Если вам известен номер избирательного участка, вы можете воспользоваться "поиском по номеру"

Для проверки наличия себя в списках избирателей, вы можете воспользоваться "поиском по паспорту".