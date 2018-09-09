Как проголосовать на выборах мэра Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В единый день голосования, 9 сентября, проходят выборы мэра Москвы. Проголосовать на них могут все жители города старше 18 лет. Все избирательные участки будут работать на два часа дольше обычного – с 08:00 до 22:00.

Когда будете выходить из дома, не забудьте паспорт гражданина РФ. Подойдет и временное удостоверение личности, если паспорт вы потеряли или он находится в процессе замены по иной причине.

К тем, кто заранее подал заявление в свою территориальную избирательную комиссию, представители избиркома приедут сами. Для незрячих и слабовидящих подготовлены специальные бюллетени со шрифтом Брайля.

Придя на избирательный участок, необходимо предъявить паспорт члену участковой комиссии, а после – расписаться в получении бюллетени. Затем следует зайти в кабинку для тайного голосования, чтобы заполнить бюллетень.

В нем нужно поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата. Можно поставить галочку, либо любой другой знак. Затем вы подходите к стационарному ящику и опускаете в него избирательный бюллетень.

Если на участке установлены не обычные ящики для голосования, а Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетень следует вводить после того, как загорится зеленая лампочка. Его нельзя складывать, а опускать нужно текстом вниз.