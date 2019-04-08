Зоозащитники выступили против производства колбасы из тюленей

"Производство колбасы из тюленей "аморально", его надо запретить", – петиция с таким призывом появилась 29 марта в группе соцсети "ВКонтакте" под названием "Тюлента". Под ней уже подписались более 90 тысяч человек. По мнению зоозащитников, виной всему стал предприниматель из Магадана, который решил производить тюленью колбасу, тушенку и прочую промышленную продукцию из этих млекопитающих. Разбираемся, законен ли подобный промысел и может ли он нанести ущерб популяции дальневосточных тюленей.

Колымское "ноу-хау"

Фото: правительство Магаданской области

В 2019 году в Магадане началось производство колбасы из мяса дальневосточного тюленя. Новость об этом на своем сайте разместило правительство Магаданской области. "Колымское "ноу-хау – колбаса из тюленей", – такой заголовок дала информационному сообщению местная пресс-служба.





сайт правительства Магаданской области Такой продукции не делали даже во времена Советского Союза.

В материале говорится, что частная компания получила разрешение на промысел морского зверя еще в 2017 году.

"К настоящему моменту добыто 137 морских млекопитающих. Готовая продукция прошла все необходимые исследования, и получены разрешающие торговлю документы. Предприятие планирует дальнейшее развитие по глубокой переработке морского зверя, которое будет включать безотходное производство – изготовление жира, паштетов, тушенки, заготовки шкур для реализации на меховое производство, субпродуктов для фармакологии", – пояснялось в новости.





сайт правительства Магаданской области По оценкам специалистов рыбного хозяйства Магаданской области, проблем с сырьем для производства колбасы и других мясных продуктов из тюленей не будет. Сегодня в акватории Дальнего Востока насчитывается примерно до 50 тысяч голов этих морских животных.

Однако активисты группы "Тюлента" и более 90 тысяч человек, подписавших их петицию, в это не верят. По их словам, "ряд тюленей, обитающих на Дальнем Востоке, относятся к видам животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и добыча тюленей должна быть разрешена только в исключительных обстоятельствах".

"Охота на тюленей – это что-то дикое, пещерное и первобытное. Она остается у малых народов как пережиток их традиций. Коммерческому тюленьему промыслу не место в 21 веке. Человечество за свою относительно короткую историю причинило тюленям и морским млекопитающим слишком много бед", – поясняют инициаторы петиции.

Уникальное животное

Москве 24 удалось связаться с самим магаданским предпринимателем Василием Борисовым, который занимается производством тюленьей колбасы. Он рассказал, что не понимает, почему общественников так взволновал этот вопрос, поскольку, по его словам, промысел тюленя осуществляется в соответствии с законодательством России, и у него есть все необходимые разрешающие документы.

"Так же, как и на промысел рыбы, Росрыболовство на основании рекомендаций, полученных от ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. – Mосква 24), выдает нам разрешение на ведение промысла, в котором указываются виды, разрешенные к промыслу, и, соответственно, их количество", – пояснил Борисов.





Василий Борисов предприниматель Есть такая позиция, что если популяция тюленей растет и питается, то делает меньше популяцию рыбы. Добывая тюленей, мы тем самым регулируем и популяцию рыбы, благодаря чему она возрастает.

По словам предпринимателя, для производства не вылавливают и не убивают редких и краснокнижных животных. По итогам прошлого года было выловлено порядка 137 голов трех видов тюленей: ларга (пестрая нерпа), акиба (кольчатая нерпа) и лахтак (морской заяц), рассказал собеседник Москвы 24.



В Красной книге России из семейства тюленьих значатся серые тюлени (балтийский и атлантический подвиды), обыкновенный тюлень (европейский подвид баренцевоморской и балтийской популяции и курильский подвид), а также кольчатая нерпа (ладожский и балтийский подвиды).

В Красной книге России из семейства тюленьих значатся серые тюлени (балтийский и атлантический подвиды), обыкновенный тюлень (европейский подвид баренцевоморской и балтийской популяции и курильский подвид), а также кольчатая нерпа (ладожский и балтийский подвиды).

"Популяция тюленей в Охотском море, в том районе, где мы осуществляем промысел, – порядка 50 тысяч особей. Есть организации, которые осуществляют контроль за ведением промысла, есть организации, которые исследуют популяцию и говорят, что без ущерба для популяции можно добыть такое-то количество животных", – отметил он.





Василий Борисов предприниматель Даже если мы хотели бы добывать больше, наше желание – это дело десятое, есть разрешения, на которые мы и опираемся.

Кроме того, по словам Борисова, несмотря на полезные качества колбасы из тюленевого мяса, она является вторичным продуктом производства. В советские времена тюленя добывали из-за жира, причем количество было "совершенно несоизмеримо с тем, что добывается сейчас", поясняет он.





Василий Борисов предприниматель Мы бы могли остановиться на добыче жира, но решили пойти несколько дальше, потому что считаем неправильным убивать животное и половину выбрасывать. Тем более если продукты, изготовленные из тюленя, могут быть полезны для здоровья человека. Само мясо можно отнести к диетическому и спортивному питанию, оно помогает людям восстановить силы.

Предприниматель добавил, что сейчас компания планирует исследовать еще и вилочковую и поджелудочную железы тюленей, а также кровь, на основе которых "можно будет изготавливать медицинские препараты, которые будут востребованы в медицине, спорте и косметологии".

Регресс гуманности?

Фото: ТАСС/PA Images/Owen Humphreys

По мнению зоолога Ильи Володина, любое коммерческое использование диких животных должно быть обоснованным не только с хозяйственной точки зрения, но и с природоохранной и этической.

"С моей точки зрения, делать колбасу из тюленей бессмысленно, потому что гораздо дешевле делать ее из коров", – пояснил он в беседе с Москвой 24.

Володин также отметил, что главная проблема с тюленями, по его мнению, заключается в том, что никто не может определить точное их количество.

"Грамотно оценить численность и распределение тюленей не удается до сих пор, поэтому, сколько их, можно ли ими промышлять или, наоборот, все это надо сокращать, непонятно. Может быть, динамика численности отрицательная, а она для большинства видов отрицательная, потому что загрязняется океан", – добавил эксперт.





Илья Володин зоолог Обычно все квоты высасываются из пальца. Только в последнее время делают более-менее нормальные учеты, но и то на Дальнем Востоке постоянная непогода, а тюлени всегда перемещаются: часть из них – на берегу, а часть – под водой. Поэтому я бы подписался под петицией.

В свою очередь, эксперт по сохранению диких животных, представитель коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики в России Елена Жаркова также полагает, что дикие животные не должны использоваться для производства каких-то товаров.

"Я понимаю, почему появилась эта петиция. Ведь нельзя сказать, что у нас есть недостаток в колбасе или в каких-то колбасных изделиях, что это является какой-то необходимостью как важное питание для выживания человечества", – отмечает Жаркова.

При этом предпринимать Борисов подчеркивает, что тюлень – "уникальное животное, которое на протяжении всей своей жизни не болеет ни единым заболеванием, и продукты из него очень полезны для человека". Что же касается тюленьего жира, то "в нем содержатся около 32 жирных кислот, из которых 52 процента – это мононенасыщенные жирные кислоты, сумма полиненасыщенных жирных кислот достигает 31 процента", подчеркивает он.

