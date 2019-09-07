Выше, к звездам: взгляд на город с высоты облаков

Если вы давно живете в Москве, то, скорее всего, видели ее с самых разных ракурсов. Но не каждый день можно полюбоваться нашим городом с высоты птичьего полета. Сегодня портал Москва 24 дарит вам такую возможность.

Москва влюбляет в себя сразу. Может, именно поэтому городу посвящено столько песен. Для нашего путешествия мы решили вспомнить самые известные из них. Надевайте наушники, включайте музыку и – полетели!

Поднимаясь все выше и выше над городом, уже едва можно различить прохожих, дома становятся все меньше, превращаются будто бы в игрушечные, а их крыши складываются в причудливые геометрические фигуры.

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

"А я иду, шагаю по Москве,



И я еще пройти смогу



Соленый Тихий океан,



И тундру, и тайгу..." ("Я шагаю по Москве" слова Г. Шпаликова, музыка А. Петрова из кинофильма "Я шагаю по Москве").

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Но даже с такой высоты вы запросто угадаете район. Вот возвышается памятник Петру I на Москве-реке, тот самый, вызвавший в свое время массу обсуждений. Но без него уже просто невозможно представить город.

"Ты никогда не бывал



В нашем городе светлом,



Над вечерней рекой



Не мечтал до зари.



С друзьями ты не бродил



По широким проспектам, –



Значит, ты не видал



Лучший город земли". ("Песня о Москве" (Лучший город земли). Бабаджанян. Дербенев)

Огромные московские парки с высоты птичьего полета кажутся пушистыми зелеными коврами.

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

"Moscow Never Sleeps..." – уже по инерции крутится в голове, когда смотришь на высотки Москва-Сити.

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

И тут мы переносимся к относительно новой достопримечательности – "Живописному мосту" со смотровой площадкой и даже рестораном. Отсюда он смотрится совсем иначе, правда?

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

"Не сразу все устроилось,



Москва не сразу строилась,



Москва слезам не верила,



А верила в любовь.



Снегами запорошена,



Листвою заворожена,



Найдет тепло прохожему,



А деревцу – земли". ("Не сразу все устроилось". Юрий Визбор).

Фото: портал Москва 24[

Москва-река – это уже полноценная "водная улица" столицы. Ведь отправиться на речную прогулку можно в любое время года, даже зимой!

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

Увидеть город в лучах заката с высоты птичьего полета вы, кстати, можете и без нас – достаточно подняться на Останкинскую башню.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Ночная Москва – это тысячи огней, высоток в цвете подсветок, вены-линии из освещенных дорог...

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Смотришь на город сверху вниз и чувствуешь его пульс... Который, кстати, в полном порядке.