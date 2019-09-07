Выше, к звездам: взгляд на город с высоты облаков

Если вы давно живете в Москве, то, скорее всего, видели ее с самых разных ракурсов. Но не каждый день можно полюбоваться нашим городом с высоты птичьего полета. Сегодня портал Москва 24 дарит вам такую возможность.
Москва влюбляет в себя сразу. Может, именно поэтому городу посвящено столько песен. Для нашего путешествия мы решили вспомнить самые известные из них. Надевайте наушники, включайте музыку и – полетели!
Поднимаясь все выше и выше над городом, уже едва можно различить прохожих, дома становятся все меньше, превращаются будто бы в игрушечные, а их крыши складываются в причудливые геометрические фигуры.
"А я иду, шагаю по Москве,
И я еще пройти смогу
Соленый Тихий океан,
И тундру, и тайгу..." ("Я шагаю по Москве" слова Г. Шпаликова, музыка А. Петрова из кинофильма "Я шагаю по Москве").
Но даже с такой высоты вы запросто угадаете район. Вот возвышается памятник Петру I на Москве-реке, тот самый, вызвавший в свое время массу обсуждений. Но без него уже просто невозможно представить город.
"Ты никогда не бывал
В нашем городе светлом,
Над вечерней рекой
Не мечтал до зари.
С друзьями ты не бродил
По широким проспектам, –
Значит, ты не видал
Лучший город земли". ("Песня о Москве" (Лучший город земли). Бабаджанян. Дербенев)
Огромные московские парки с высоты птичьего полета кажутся пушистыми зелеными коврами.
"Moscow Never Sleeps..." – уже по инерции крутится в голове, когда смотришь на высотки Москва-Сити.
И тут мы переносимся к относительно новой достопримечательности – "Живописному мосту" со смотровой площадкой и даже рестораном. Отсюда он смотрится совсем иначе, правда?
"Не сразу все устроилось,
Москва не сразу строилась,
Москва слезам не верила,
А верила в любовь.
Снегами запорошена,
Листвою заворожена,
Найдет тепло прохожему,
А деревцу – земли". ("Не сразу все устроилось". Юрий Визбор).
Москва-река – это уже полноценная "водная улица" столицы. Ведь отправиться на речную прогулку можно в любое время года, даже зимой!
Увидеть город в лучах заката с высоты птичьего полета вы, кстати, можете и без нас – достаточно подняться на Останкинскую башню.
Ночная Москва – это тысячи огней, высоток в цвете подсветок, вены-линии из освещенных дорог...
Смотришь на город сверху вниз и чувствуешь его пульс... Который, кстати, в полном порядке.