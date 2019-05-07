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Москва 24

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Культура

7 мая, 11:36

День Победы с Москвой 24

общество праздники 9 Мая

Телеканал Москва 24 почти сутки будет транслировать празднование Дня Победы с главных площадок города. 9 мая, начиная с 4 утра, зрители смогут следить за последними приготовлениями к параду и передвижением военной техники к Красной площади.

Фото: АГН "Москва"

Телеканал также покажет прямую трансляцию парада в честь Дня Победы. Затем корреспонденты Москвы 24 присоединятся к праздничным гуляниям и вместе с участниками "Бессмертного полка" пройдут от Белорусского вокзала до Красной площади.

Вместе с ведущими Москвы 24 зрители будут следить за ходом празднования с мест основных событий. На Тверской улице будет работать передвижная студия.

9 мая в парке "Зарядье" телеканал проведет праздничный концерт "День Победы с Москвой 24" и акцию "Письма Победы".

На открытой сцене парка Гоша Куценко и группа "ГК", Светлана Сурганова и братья Крестовские исполнят песни военных лет в сопровождении симфонического оркестра.

Ведущие телеканала прочитают гостям военную хронику и фронтовые письма, которые лучше всего объясняют, через что пришлось пройти советским семьям во время Великой Отечественной войны.

Фото: АГН "Москва"

У москвичей и гостей столицы будет возможность бесплатно отправить памятную открытку в любой город России, в любую страну своим родственникам, друзьям, сослуживцам. Открытое письмо, которое через десятилетия может стать памятным знаком для потомков.

Памятные открытки дадут старт общероссийской акции #ПисьмаПобеды75, посвященной 75-летию Великой Победы. Детали доступны на сайте.

9 мая Москва 24 будет ждать вас, чтобы вместе вспомнить подвиги героев и почтить память павших в великих боях. Приходите всей семьей, участвуйте в памятных акциях, смотрите в эфире!

Расписание основных трансляций:

04:00 – подготовка к параду Победы
10:00 – парад Победы
15:00 – "Бессмертный полк"
20:00 – концерт "День Победы с Москвой 24″
22:00 – праздничный салют

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