Дивный мир за неделю: моногрудь, инвалидность из-за насморка и геккон-турист

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Парализующий насморк

В Австралии мужчину разбил паралич после того, как он высморкался, сообщает Daily Mirror. Жена пострадавшего Кирсти Броннер рассказала, что супруг ушел в ванную, откуда чуть позже раздался грохот. Открыв дверь, женщина увидела мужа лежащим на полу.

Уже в больнице выяснилось, что супруг Кирсти парализован. Оказалось, что в процессе высмаркивания он потерял сознание от перенапряжения и неудачно ударился о мебель. Операция продлилась шесть часов: у пострадавшего был вывих шеи, который стал причиной повреждения спинного мозга. По словам врачей, полное выздоровление австралийца маловероятно.

Геккон-путешественник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Влюбленная пара, вернувшись из путешествия по Танзании, случайно привезла домой в Великобританию детеныша геккона. Экзотическая рептилия забралась в чемодан туристов и пролетела 8 тысяч километров в багаже, рассказывает BBC News.

Пара нашла "попутчика" лишь спустя четыре дня после возвращения на родину. Они обратились в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения, после чего ящерицу перевезли в специальный спасательный центр. Геккона планируют вернуть в Танзанию, как только он окрепнет.

Сом размером с рыбака

Семилетняя жительница штата Иллинойс Лейла Сапп поймала рыбу весом почти как она сама – 22 килограмма, сообщил Journal Star.

Рыбачить на Миссисипи девочка отправилась вместе с отцом Тайлером. Сам он позднее рассказал, что дочь, которая увлеклась рыбалкой в шесть лет, сражалась с гигантским сомом около 20 минут, и ему пришлось помочь ей справиться с уловом. К слову, длина рыбы также примерно совпадала с ростом Лейлы.

После нескольких фотографий огромного сома отпустили обратно в реку.

Неудачная операция

Американка Алисия Дженкинс осталась с моногрудью из-за врачебной ошибки во время операции по увеличению молочных желез. Историю женщины рассказала The Sun.

Через пару дней после хирургического вмешательства Дженкинс обнаружила дефект на груди и выпадение одного импланта. Выяснилось, что врач поставил ей более крупные образцы, чем она просила.

Чтобы решить проблему, ей наложили компрессионную повязку, но это не помогло. В результате пациентка столкнулась с симмастией – срастанием желез, при котором образуется плотная перегородка ткани, жира и кожи. Сейчас женщина пытается полюбить свое новое тело.

Тайные богатства

Миллионер рассказал на форуме Reddit, что решил скрыть свое состояние от родственников. Он заметил алчность близких, еще когда трудоустроился после учебы за границей: они постоянно просили оплачивать их отдых и учебу. Зарплата мужчины изначально была небольшой, но для его родной страны это были серьезные деньги, и родители подумали, что их сын обзавелся целым состоянием.

Позднее, по словам пользователя, он открыл свой бизнес и действительно разбогател, но ничего не рассказал семье. Наоборот – заявил им, что живет бедно и снимает небольшую квартиру (на самом же деле у мужчины есть свой пентхаус). В свою очередь, близкие почти перестали с ним общаться – по словам тайного миллионера, из-за его "несостоятельности".