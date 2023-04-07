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18:48

Общество

Дивный мир за неделю: моногрудь, инвалидность из-за насморка и геккон-турист

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Парализующий насморк

Фото: 123RF/lightfieldstudios

В Австралии мужчину разбил паралич после того, как он высморкался, сообщает Daily Mirror. Жена пострадавшего Кирсти Броннер рассказала, что супруг ушел в ванную, откуда чуть позже раздался грохот. Открыв дверь, женщина увидела мужа лежащим на полу.

Уже в больнице выяснилось, что супруг Кирсти парализован. Оказалось, что в процессе высмаркивания он потерял сознание от перенапряжения и неудачно ударился о мебель. Операция продлилась шесть часов: у пострадавшего был вывих шеи, который стал причиной повреждения спинного мозга. По словам врачей, полное выздоровление австралийца маловероятно.

Геккон-путешественник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Влюбленная пара, вернувшись из путешествия по Танзании, случайно привезла домой в Великобританию детеныша геккона. Экзотическая рептилия забралась в чемодан туристов и пролетела 8 тысяч километров в багаже, рассказывает BBC News.

Пара нашла "попутчика" лишь спустя четыре дня после возвращения на родину. Они обратились в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения, после чего ящерицу перевезли в специальный спасательный центр. Геккона планируют вернуть в Танзанию, как только он окрепнет.

Сом размером с рыбака

Фото: 123RF/barangru

Семилетняя жительница штата Иллинойс Лейла Сапп поймала рыбу весом почти как она сама – 22 килограмма, сообщил Journal Star.

Рыбачить на Миссисипи девочка отправилась вместе с отцом Тайлером. Сам он позднее рассказал, что дочь, которая увлеклась рыбалкой в шесть лет, сражалась с гигантским сомом около 20 минут, и ему пришлось помочь ей справиться с уловом. К слову, длина рыбы также примерно совпадала с ростом Лейлы.

После нескольких фотографий огромного сома отпустили обратно в реку.

Неудачная операция

Фото: depositphotos/satyrenko

Американка Алисия Дженкинс осталась с моногрудью из-за врачебной ошибки во время операции по увеличению молочных желез. Историю женщины рассказала The Sun.

Через пару дней после хирургического вмешательства Дженкинс обнаружила дефект на груди и выпадение одного импланта. Выяснилось, что врач поставил ей более крупные образцы, чем она просила.

Чтобы решить проблему, ей наложили компрессионную повязку, но это не помогло. В результате пациентка столкнулась с симмастией – срастанием желез, при котором образуется плотная перегородка ткани, жира и кожи. Сейчас женщина пытается полюбить свое новое тело.

Тайные богатства

Фото: depositphotos/SimpleFoto

Миллионер рассказал на форуме Reddit, что решил скрыть свое состояние от родственников. Он заметил алчность близких, еще когда трудоустроился после учебы за границей: они постоянно просили оплачивать их отдых и учебу. Зарплата мужчины изначально была небольшой, но для его родной страны это были серьезные деньги, и родители подумали, что их сын обзавелся целым состоянием.

Позднее, по словам пользователя, он открыл свой бизнес и действительно разбогател, но ничего не рассказал семье. Наоборот – заявил им, что живет бедно и снимает небольшую квартиру (на самом же деле у мужчины есть свой пентхаус). В свою очередь, близкие почти перестали с ним общаться – по словам тайного миллионера, из-за его "несостоятельности".

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