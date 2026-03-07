График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 08:00

Общество
Психолог Сулим: покупка детских игрушек взрослыми может говорить о патологии

"Якоря безопасности": зачем взрослые скупают детские игрушки

Россияне увлеклись детскими игрушками, рассказали психологи. Однако, по их словам, в ряде случаев взрослым с таким увлечением может потребоваться помощь специалистов. Подробности – в материале Москвы 24.

Недополученный опыт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Тяга к детским игрушкам во взрослом возрасте говорит о том, что на этапе взросления от 1 года до 15 лет человек недополучил опыт ролевого взаимодействия через игры. Таким мнением с Москвой 24 поделилась психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

Роли, которые мы примеряем на себя в игре, важны для того, чтобы освоиться в социуме. Детский опыт у всех очень разный. К примеру, у кого-то не было игрушек из-за сложной ситуации, поэтому "доигрывать" приходится во взрослом возрасте.
Софья Сулим
психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии

По ее словам, увлечение можно считать нормой только при контролируемой регрессии – защитном механизме психики, при котором человек бессознательно возвращается к более ранним формам поведения. В этом случае человек осознанно покупает игрушки, например, ради приятного воспоминания из детства или пополнения коллекции.

В свою очередь, семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова рассказала Москве 24, что коллекционирование таких товаров или оформление квартиры в стиле детской мечты может стать попыткой самопомощи или самоподдержки. Это "якоря безопасности" во взрослом мире, полном стресса, пояснила она.

Игрушки дают и тактильный, и визуальный сигнал, который зачастую быстро успокаивает нервную систему взрослого человека. Они напоминают о времени, когда, возможно, мир был проще и рядом была защита в виде родителей. С точки зрения физиологии: в момент тревоги память обращается к стабильности, и мозг запускает позитивные нейрохимические реакции. Это и подталкивает человека к подобным покупкам, если этот период – самое приятное время в жизни.
Радмила Стригунова
семейный и детский психолог, писатель

Также покупка игрушек взрослым может расцениваться как попытка контроля ситуации. Например, установка огромной модели железной дороги для окружающих может выглядеть как хобби, а для ее владельца – это "контроль над целым миром", добавила психолог.

Под влиянием ностальгии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Софья Сулим отметила, что "патологической историей" можно считать слишком частую покупку игрушек, причем бесконтрольно и в больших количествах.

Также опасно, когда взрослый уделяет игрушкам гораздо больше времени и внимания, чем социальным связям, перегружая этими товарами все пространство вокруг себя.
Софья Сулим
психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии

Сулим указала, что в основе привязанности к игрушкам лежим механизм компенсации, и на какое-то время он необходим, так как помогает пережить сложный период. Однако она призвала быть осторожнее, если это становится патологией.

Радмила Стригунова добавила, что важно отличать ресурсную ностальгию, которая дарит идеи для творчества и просто успокаивает, от побега в прошлое, когда настоящее настолько невыносимо, что человек живет только воспоминаниями.

Если погружение в детство выходит из-под контроля, отражаясь на всех сферах жизни, необходима помощь специалистов. Однако можно попробовать помочь себе самостоятельно, в частности, за счет арт-терапии: поработать с цветами и формами, например, нарисовать или слепить игрушку из воображения. Далее – проанализировать созданный объект, чтобы понять, что он означает и какие эмоции вызывает.
Радмила Стригунова
семейный и детский психолог, писатель

Например, широко расставленные лапы или руки могут указывать на желание идти на контакт, закрытая поза – на одиночество, отсутствие глаз или только один – на нежелание видеть некую жизненную ситуацию полностью.

Также Стригунова посоветовала задать себе вопрос: "С чем ассоциируются полученные формы частей тела?" Например, большие уши или клыки. Все эти эмоции – отражение внутреннего состояния.

"Еще один способ понять себя – поговорить со своей детской частью в безопасной обстановке. Задать себе вопросы: что заставляет скупать детские игрушки? Чего на самом деле не хватает в жизни в настоящий момент? А затем попробовать дать себе это не через предмет", – добавила Стригунова.

Если к покупкам игрушек ведет затяжной стресс или психологическая драма из детства, стоит обратиться к психологу, подчеркнула специалист.

Яндекс.Метрика