Жильцы столичного подъезда с чучелами животных не могут найти их хозяина

В соцсетях распространилось видео, на котором жительница столичного жилого комплекса показала подъезд, обвешанный чучелами диких животных. По ее словам, таким образом общее пространство украсил один из соседей. Она уточнила, что не все жильцы остались довольны подобными декорациями, но боятся самостоятельно их снять. Разбираемся, законно ли размещать в подъезде чучела животных, а также как соседи могут разрешить конфликт.



"Восстали веганы"

Журналистка Анна Монгайт на своей странице в Facebook выложила видео из подъезда дома в жилом комплексе, находящемся в районе Красная Пресня. На кадрах видно, что на стенах висят десятки чучел животных: головы козлов, оленьи рога и даже морда кабана. При этом, по ее словам, необычный декор источает неприятный запах. Журналистка добавила, что пока неизвестно, кто из соседей устроил выставку.

"То ли охотник, то ли сатанист. В домовом чате бунт – восстали веганы. Но снимать самостоятельно боятся – обоснованно подозревают, что он вооружен", – рассказала Анна.

В комментариях под видео некоторые пользователи осудили такой декор и предлагают соседям самим убрать чучела из подъезда или пожаловаться в надзорные ведомства. Другие комментаторы задаются вопросом, как "владельцу выставки" удалось все это разместить в тайне от других людей.





Анна Монгайт жительница жилого комплекса Соседи жалуются на все: и на запах, и на внешний вид, и вообще, что без их разрешения как-то декорируется пространство, особенно таким возмутительным образом. У нас ЖК состоит из двух корпусов, но есть общий чат, из которого мы в курсе дела.

В разговоре с Москвой 24 Анна пояснила, что жильцы до сих пор ищут хозяина чучел.

Журналистка добавила, что в какие-либо инстанции жильцы пока не жаловались, так как хотят все решить мирным путем. "Зачем нам это, если можно решить все полюбовно. Ведь нам и дальше совместно существовать", – добавила она.



Что делать жильцам?

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева рассказала Москве 24, что подобные выставки в подъездах без согласования со всеми жильцами являются незаконными. По ее словам, если соседям не удастся договориться, то они могут пожаловаться в управляющую компанию.

"Подъезд – это общедомовое имущество, которым распоряжаются все собственники дома. Конечно, все решения по его использованию должны приниматься на общем собрании. Если такого решения не было, то трогать этот подъезд даже из самых лучших соображений нельзя. Например, перекрашивать его в любимый цвет или размещать выставки – незаконно", – подчеркнула она.





Светлана Разворотнева депутат Госдумы Проще всего обратиться к жильцу, я думаю, что он поймет и сам все снимет. Если будет убирать УК, то она может ему еще и предъявить иск по поводу возмещения затрат. В его интересах все это снять, раз он не порадовал жильцов так, как надеялся.

Разворотнева добавила, что если УК или ТСЖ не приведут подъезд в прежний вид, то собственники могут пожаловаться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) по поводу того, что компания ненадлежащим образом выполняет свои обязательства.