Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 17:26

Истории
Главная / Истории /

Эксперт Борисова дала советы, как выйти с удаленки в офис без стресса

Дома лучше? Как быстро перестроиться с удаленного формата работы на офисный

После пандемии многие сотрудники меняют удаленный формат работы на офисный. Однако для тех, кто уже привык трудиться дома, подобные нововведения могут стать настоящим испытанием. Как быстро перестроиться с уже привычного вида занятости на новый, расскажет Москва 24..

Почему компании возвращают сотрудников в офис

Фото: 123RF/nd3000

По данным исследования Иллинойсского университета, офисный формат работы помогает создать наиболее сильную и вовлеченную в рабочий процесс команду. Руководителям проще управлять сотрудниками, которые хотя бы пару дней работают в офисе, рассказала основатель агентства по подбору специалистов в сфере коммуникаций Анна Борисова изданию "РБК Тренды". Это объясняется тем, что большая часть процессов упрощается во время очного взаимодействия, например обсуждение и согласование.

Помимо этого, офисный и гибридный форматы работы помогают руководителям быстрее заметить, что кто-то из коллектива устал или эмоционально выгорел, и помочь с решением проблемы.

На удаленке эффективность и производительность может снижаться, соответственно, увеличивается количество времени на выполнение определенного объема работы. Как следствие – постоянные переработки, пишет "РБК Тренды" со ссылкой на исследование IZA Institute of Labor Economics. Кроме того, ученые отметили, что удаленщики значительно меньше вовлечены в корпоративную жизнь, что провоцирует, например, проблемы с коммуникацией. Явление, когда у сотрудников нет желания активно участвовать в процессах компании (из-за стресса, переработок или нежелания жертвовать личной жизнью) называется "тихое увольнение". По этим причинам многие компании решают перевести сотрудников из дома в офис.

Не все "удаленные" работники готовы отказаться от привычного образа жизни и вернуться в офисное кресло. Одной из главных причин является потребность придерживаться собственных внутренних ценностей, среди которых свобода и баланс между работой и личной жизнью. Иными словами, дистанционный формат позволяет одним больше времени проводить с близкими, другим – путешествовать.

Однако оставаться продуктивным и не откладывать личную жизнь можно и будучи офисным работником, напомнила психолог Анна Белова в разговоре с "РБК Тренды". Важно иметь навыки самоорганизации и уметь действовать в условиях изоляции. По словам эксперта, в этом помогает развитие способности "быть здесь и сейчас", которая также именуется психологической гибкостью.

Как вернуться в офис без стресса

Фото: 123RF/dotshock

Учитесь искать плюсы. Смена формата работы, как и любые другие перемены, является источником тревоги, однако старайтесь не заострять внимание на минусах, советует Борисова. Важно приучить себя видеть положительные стороны офиса, среди которых живое общение с коллегами и возможность чаще выходить из дома.

Выявить плюсы в смене формата работы поможет ряд вопросов к самому себе. Например: как физическое присутствие в офисе поможет улучшить коммуникацию с коллегами, какие задачи проще выполнять очно, как кабинетный труд поможет развить важные навыки и как это может отразиться на карьерном росте.

Проводите время в дороге с пользой. Путь до офиса можно сделать продуктивным: слушать аудиокниги, учить иностранный язык, читать полезные статьи. Если есть возможность, стоит заменить часть дороги на транспорте ходьбой: физическая активность взбодрит и настроит на рабочий лад.

Организуйте комфортное рабочее место. Работа в офисе – не повод отказываться от уюта и удобств. Стоит попробовать воссоздать привычную атмосферу в стенах помещения компании: принести любимую кружку, свою клавиатуру или компьютерную мышь, комнатный цветок, подушку для кресла или удобную сменную обувь.

Составляйте план на день. В условиях работы в офисе особенно важно планировать день с учетом перерывов на отдых.

Собирайтесь на работу с вечера. Подготовить одежду, сложить необходимые вещи в косметическую сумку, приготовить завтрак и распланировать грядущий день лучше накануне, советует психолог, кандидат психологических наук Елена Шматова в разговоре с РИАМО. Это позволит разгрузить утро и потратить его на то, чтобы психологически настроиться на поездку в офис.

Утренние ритуалы. Психолог и конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в комментарии тому же изданию рекомендует сформировать порядок действий на утро, которые помогут подготовиться к рабочему дню. Например, душ, легкая зарядка, сборы под любимую музыку или чашка кофе перед дорогой. Соблюдение таких простых ритуалов поможет снизить уровень стресса и улучшит настроение.

Читайте также


обществоистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика