Эксперт Борисова дала советы, как выйти с удаленки в офис без стресса

После пандемии многие сотрудники меняют удаленный формат работы на офисный. Однако для тех, кто уже привык трудиться дома, подобные нововведения могут стать настоящим испытанием. Как быстро перестроиться с уже привычного вида занятости на новый, расскажет Москва 24..

Почему компании возвращают сотрудников в офис

По данным исследования Иллинойсского университета, офисный формат работы помогает создать наиболее сильную и вовлеченную в рабочий процесс команду. Руководителям проще управлять сотрудниками, которые хотя бы пару дней работают в офисе, рассказала основатель агентства по подбору специалистов в сфере коммуникаций Анна Борисова изданию "РБК Тренды". Это объясняется тем, что большая часть процессов упрощается во время очного взаимодействия, например обсуждение и согласование.

Помимо этого, офисный и гибридный форматы работы помогают руководителям быстрее заметить, что кто-то из коллектива устал или эмоционально выгорел, и помочь с решением проблемы.

На удаленке эффективность и производительность может снижаться, соответственно, увеличивается количество времени на выполнение определенного объема работы. Как следствие – постоянные переработки, пишет "РБК Тренды" со ссылкой на исследование IZA Institute of Labor Economics. Кроме того, ученые отметили, что удаленщики значительно меньше вовлечены в корпоративную жизнь, что провоцирует, например, проблемы с коммуникацией. Явление, когда у сотрудников нет желания активно участвовать в процессах компании (из-за стресса, переработок или нежелания жертвовать личной жизнью) называется "тихое увольнение". По этим причинам многие компании решают перевести сотрудников из дома в офис.

Не все "удаленные" работники готовы отказаться от привычного образа жизни и вернуться в офисное кресло. Одной из главных причин является потребность придерживаться собственных внутренних ценностей, среди которых свобода и баланс между работой и личной жизнью. Иными словами, дистанционный формат позволяет одним больше времени проводить с близкими, другим – путешествовать.

Однако оставаться продуктивным и не откладывать личную жизнь можно и будучи офисным работником, напомнила психолог Анна Белова в разговоре с "РБК Тренды". Важно иметь навыки самоорганизации и уметь действовать в условиях изоляции. По словам эксперта, в этом помогает развитие способности "быть здесь и сейчас", которая также именуется психологической гибкостью.

Как вернуться в офис без стресса

Учитесь искать плюсы. Смена формата работы, как и любые другие перемены, является источником тревоги, однако старайтесь не заострять внимание на минусах, советует Борисова. Важно приучить себя видеть положительные стороны офиса, среди которых живое общение с коллегами и возможность чаще выходить из дома.

Выявить плюсы в смене формата работы поможет ряд вопросов к самому себе. Например: как физическое присутствие в офисе поможет улучшить коммуникацию с коллегами, какие задачи проще выполнять очно, как кабинетный труд поможет развить важные навыки и как это может отразиться на карьерном росте.

Проводите время в дороге с пользой. Путь до офиса можно сделать продуктивным: слушать аудиокниги, учить иностранный язык, читать полезные статьи. Если есть возможность, стоит заменить часть дороги на транспорте ходьбой: физическая активность взбодрит и настроит на рабочий лад.

Организуйте комфортное рабочее место. Работа в офисе – не повод отказываться от уюта и удобств. Стоит попробовать воссоздать привычную атмосферу в стенах помещения компании: принести любимую кружку, свою клавиатуру или компьютерную мышь, комнатный цветок, подушку для кресла или удобную сменную обувь.

Составляйте план на день. В условиях работы в офисе особенно важно планировать день с учетом перерывов на отдых.

Собирайтесь на работу с вечера. Подготовить одежду, сложить необходимые вещи в косметическую сумку, приготовить завтрак и распланировать грядущий день лучше накануне, советует психолог, кандидат психологических наук Елена Шматова в разговоре с РИАМО. Это позволит разгрузить утро и потратить его на то, чтобы психологически настроиться на поездку в офис.

Утренние ритуалы. Психолог и конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в комментарии тому же изданию рекомендует сформировать порядок действий на утро, которые помогут подготовиться к рабочему дню. Например, душ, легкая зарядка, сборы под любимую музыку или чашка кофе перед дорогой. Соблюдение таких простых ритуалов поможет снизить уровень стресса и улучшит настроение.

