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Москва 24

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Общество

6 августа, 00:00

Сексоголизм: гордость или заболевание?

общество медицина психология истории

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в Международную классификацию болезней новые недуги. Кроме зависимости от компьютерных и видеоигр,в классификацию внесли еще одно понятие – "компульсивное расстройство сексуального поведения" или, проще говоря, сексуальную зависимость. Кто может оказаться больным и сложно ли это лечить, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/pavelrumme

Болезнь или преступление

В последнее время все больше женщин и девушек сообщают о сексуальных домогательствах со стороны известных мужчин. После многочисленных признаний даже появился популярный хештег #MeToo, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств. При этом многие из обвиняемых признаются, что имели проблемы с сексуальной зависимостью. Например, продюсер Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси сейчас проходят курс лечения от теперь уже признанного недуга.

В Международную классификацию болезней (МКБ) входит 55 тысяч заболеваний, травм и расстройств. Документ позволяет профессионалам из разных стран и областей здравоохранения использовать общий язык и делиться информацией по всему миру. Последняя версия МКБ была принята 27 лет назад, в 1990 году. Теперь ВОЗ представила одиннадцатое издание, работа над которым велась более десяти лет. Новая верси впервые стала полностью электронной. В ее создание было вовлечено более полутора тысяч специалистов. В мае 2019 года МКБ-11 будет представлена Всемирной ассамблее здравоохранения для одобрения государствами-членами ВОЗ. В силу новая классификация вступит только в январе 2022 года.


По словам врача-сексолога, профессора Московского института психоанализа Александра Полеева, сексуальная зависимость – это не просто влечение, а именно стремление быть в сексуальных связях с множеством партнеров.

"Сексуальная зависимость была всегда, и это необязательно повышенное физиологическое влечение, это, скорее, психологическая зависимость от секса. При этом к сексу она имеет довольно мало отношения, больной человек гонится не за сексуальными наслаждениями, он гонится за новыми партнерами", – отметил эксперт.

У знаменитого игрока в гольф Тайгера Вудса проблемы в спортивной карьере начались с проблем в семье. По самым сдержанным прикидкам, у Тайгера накопилось более сотни любовниц, которых он скрывал от своей жены. Развод после такого факта последовал через несколько лет, когда их дети немного подросли. Также расставание с супругой послужило причиной 45-дневного лечения Тайгера от сексуальной зависимости в специальной клинике. Насколько он вылечился, остается только гадать.

Фото: depositphotos/ IgorVetushko

Эксперт пояснил, что внесение сексуальной зависимости в классификацию болезней стало необходимым с появлением и распространением интернета. Специалисты выявили десятки и сотни тысяч человек, у которых основное содержание жизни составляют сексуальные отношения с новыми партнерами.

Интернет создал идеальные условия для сексоголизма: масса новых знакомых, из которых можно выбирать. Это связано, в том числе и со скандалами с сексуальными домогательствами. Одним из показательных случаев стала история с экс-председателем международного валютного фонда, доктором экономических наук, который пытался якобы изнасиловать горничную нью-йоркского отеля. Он рассказывал на суде, что на него находят такие болезненные состояния.
Александр Полеев
врач-сексолог


Страдающие сексуальной зависимостью в обычной жизни могут вести себя нормально. Не все сексоголики признают свое расстройство. "Например, на работе сексоголик может быть нормальным, скромным человеком. Но на поиск новых сексуальных партнеров у него уходит столько времени, что для профессионального, духовного и человеческого развития не остается сил и времени. Такому человеку обычно трудно завести семью", – добавил врач.

Для актрисы Линдси Лохан сексуальные контакты с самыми разными людьми, любого возраста и пола, были способом борьбы с одиночеством. Ставшая известной в юном возрасте, актриса признавалась, что чувствовала себя очень одиноко, скрываясь в гостиничных номерах от преследовавших ее папарацци. Средствами эмоциональной разрядки для Линдси стали бурные вечеринки, запрещенные препараты, алкоголь и многочисленные непродолжительные связи. По данным СМИ, среди "близких друзей" актрисы были – Джеймс Франко, Хоакин Феникс, Джастин Тимберлейк, Колин Фаррелл.


Симптомы острой сексуальной зависимости:

  • отсутствие контроля за своим поведением;
  • понимание, что удовлетворение своей "страсти" приведет к множеству глупостей;
  • желание избавиться от пагубной привычки, но отсутствие возможности;
  • чтобы получить удовольствие, необходимо все больше и больше сексуальных партнеров;
  • поиски сексуальных партнеров отнимают все больше и больше времени;
  • принесение в жертву плотским утехам важных аспектов своей жизни;
  • сексуальный контакт – способ поднятия настроения.

Лечить или не лечить

Фото: depositphotos/KateNovikova

По словам Полеева, как и любое заболевание, сексуальную зависимость стоит лечить, а лечению может способствовать помощь родственников больного. Бывает, что родители, сестры, браться, друзья и даже девушка приводят больного к врачу, подчеркнул собеседник портала Москва 24.

Не надо думать, что это злокачественная опухоль, иногда происходит самоизлечение. Чаще всего, как всякое невротическое расстройство, оно проходит с возрастом, так как обычно зависимость – это следствие различных детских переживаний, повышение самооценки, чувство превосходства и доминирования.
Александр Полеев
врач-сексолог


Впрочем, в обществе не все видят в этом клинический недуг. Против такого определения выступает актриса Карина Зверева.

Болезнь действительно существует, это правда. Однако это не клинический случай, которому необходимы узкоспециализированные эксперты. Все от головы. Кстати, я в своей жизни людей с подобным недугом не встречала.
Карина Зверева
актриса

Актер Дэвид Духовны не желал признаваться в своей нездоровой любвеобильности аж до 2008 года, а жил с таким диагнозом несколько десятков лет. Рассказал он о своем нарушении только после того, как его супруга Теа Леони не сочла нужным терпеть постоянные измены со стороны Дэвида. Интересный факт, но Дэвид ненавидел свой "диагноз" и даже проходил курс лечения от сексоголизма, который не принес актеру никакой пользы.


Кроме того, с юридической точки зрения, признание сексуальной зависимости болезнью ничего не изменит в судебной практике. "Сам по себе сексоголизм не предполагает насилия, а вот, если имеет место использование социального и профессионального положения или угроза увольнения, то суду все равно – сексоголик обвиняемый или нет", – заключил собеседник портала Москва 24.

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