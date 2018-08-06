Сексоголизм: гордость или заболевание?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в Международную классификацию болезней новые недуги. Кроме зависимости от компьютерных и видеоигр,в классификацию внесли еще одно понятие – "компульсивное расстройство сексуального поведения" или, проще говоря, сексуальную зависимость. Кто может оказаться больным и сложно ли это лечить, читайте в материале портала Москва 24.
Фото: depositphotos/pavelrumme
Болезнь или преступление
В последнее время все больше женщин и девушек сообщают о сексуальных домогательствах со стороны известных мужчин. После многочисленных признаний даже появился популярный хештег #MeToo, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств. При этом многие из обвиняемых признаются, что имели проблемы с сексуальной зависимостью. Например, продюсер Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси сейчас проходят курс лечения от теперь уже признанного недуга.
По словам врача-сексолога, профессора Московского института психоанализа Александра Полеева, сексуальная зависимость – это не просто влечение, а именно стремление быть в сексуальных связях с множеством партнеров.
"Сексуальная зависимость была всегда, и это необязательно повышенное физиологическое влечение, это, скорее, психологическая зависимость от секса. При этом к сексу она имеет довольно мало отношения, больной человек гонится не за сексуальными наслаждениями, он гонится за новыми партнерами", – отметил эксперт.
Фото: depositphotos/ IgorVetushko
Эксперт пояснил, что внесение сексуальной зависимости в классификацию болезней стало необходимым с появлением и распространением интернета. Специалисты выявили десятки и сотни тысяч человек, у которых основное содержание жизни составляют сексуальные отношения с новыми партнерами.
Страдающие сексуальной зависимостью в обычной жизни могут вести себя нормально. Не все сексоголики признают свое расстройство. "Например, на работе сексоголик может быть нормальным, скромным человеком. Но на поиск новых сексуальных партнеров у него уходит столько времени, что для профессионального, духовного и человеческого развития не остается сил и времени. Такому человеку обычно трудно завести семью", – добавил врач.
Симптомы острой сексуальной зависимости:
- отсутствие контроля за своим поведением;
- понимание, что удовлетворение своей "страсти" приведет к множеству глупостей;
- желание избавиться от пагубной привычки, но отсутствие возможности;
- чтобы получить удовольствие, необходимо все больше и больше сексуальных партнеров;
- поиски сексуальных партнеров отнимают все больше и больше времени;
- принесение в жертву плотским утехам важных аспектов своей жизни;
- сексуальный контакт – способ поднятия настроения.
Лечить или не лечить
Фото: depositphotos/KateNovikova
По словам Полеева, как и любое заболевание, сексуальную зависимость стоит лечить, а лечению может способствовать помощь родственников больного. Бывает, что родители, сестры, браться, друзья и даже девушка приводят больного к врачу, подчеркнул собеседник портала Москва 24.
Впрочем, в обществе не все видят в этом клинический недуг. Против такого определения выступает актриса Карина Зверева.
Кроме того, с юридической точки зрения, признание сексуальной зависимости болезнью ничего не изменит в судебной практике. "Сам по себе сексоголизм не предполагает насилия, а вот, если имеет место использование социального и профессионального положения или угроза увольнения, то суду все равно – сексоголик обвиняемый или нет", – заключил собеседник портала Москва 24.