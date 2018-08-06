Сексоголизм: гордость или заболевание?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в Международную классификацию болезней новые недуги. Кроме зависимости от компьютерных и видеоигр,в классификацию внесли еще одно понятие – "компульсивное расстройство сексуального поведения" или, проще говоря, сексуальную зависимость. Кто может оказаться больным и сложно ли это лечить, читайте в материале портала Москва 24.

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Болезнь или преступление

В последнее время все больше женщин и девушек сообщают о сексуальных домогательствах со стороны известных мужчин. После многочисленных признаний даже появился популярный хештег #MeToo, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств. При этом многие из обвиняемых признаются, что имели проблемы с сексуальной зависимостью. Например, продюсер Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси сейчас проходят курс лечения от теперь уже признанного недуга.

В Международную классификацию болезней (МКБ) входит 55 тысяч заболеваний, травм и расстройств. Документ позволяет профессионалам из разных стран и областей здравоохранения использовать общий язык и делиться информацией по всему миру. Последняя версия МКБ была принята 27 лет назад, в 1990 году. Теперь ВОЗ представила одиннадцатое издание, работа над которым велась более десяти лет. Новая верси впервые стала полностью электронной. В ее создание было вовлечено более полутора тысяч специалистов. В мае 2019 года МКБ-11 будет представлена Всемирной ассамблее здравоохранения для одобрения государствами-членами ВОЗ. В силу новая классификация вступит только в январе 2022 года.

В Международную классификацию болезней (МКБ) входит 55 тысяч заболеваний, травм и расстройств. Документ позволяет профессионалам из разных стран и областей здравоохранения использовать общий язык и делиться информацией по всему миру. Последняя версия МКБ была принята 27 лет назад, в 1990 году. Теперь ВОЗ представила одиннадцатое издание, работа над которым велась более десяти лет. Новая верси впервые стала полностью электронной. В ее создание было вовлечено более полутора тысяч специалистов. В мае 2019 года МКБ-11 будет представлена Всемирной ассамблее здравоохранения для одобрения государствами-членами ВОЗ. В силу новая классификация вступит только в январе 2022 года.



По словам врача-сексолога, профессора Московского института психоанализа Александра Полеева, сексуальная зависимость – это не просто влечение, а именно стремление быть в сексуальных связях с множеством партнеров.

"Сексуальная зависимость была всегда, и это необязательно повышенное физиологическое влечение, это, скорее, психологическая зависимость от секса. При этом к сексу она имеет довольно мало отношения, больной человек гонится не за сексуальными наслаждениями, он гонится за новыми партнерами", – отметил эксперт.

У знаменитого игрока в гольф Тайгера Вудса проблемы в спортивной карьере начались с проблем в семье. По самым сдержанным прикидкам, у Тайгера накопилось более сотни любовниц, которых он скрывал от своей жены. Развод после такого факта последовал через несколько лет, когда их дети немного подросли. Также расставание с супругой послужило причиной 45-дневного лечения Тайгера от сексуальной зависимости в специальной клинике. Насколько он вылечился, остается только гадать.

У знаменитогопроблемы в спортивной карьере начались с проблем в семье. По самым сдержанным прикидкам, у Тайгера накопилось более сотни любовниц, которых он скрывал от своей жены. Развод после такого факта последовал через несколько лет, когда их дети немного подросли. Также расставание с супругой послужило причиной 45-дневного лечения Тайгера от сексуальной зависимости в специальной клинике. Насколько он вылечился, остается только гадать.

Фото: depositphotos/ IgorVetushko

Эксперт пояснил, что внесение сексуальной зависимости в классификацию болезней стало необходимым с появлением и распространением интернета. Специалисты выявили десятки и сотни тысяч человек, у которых основное содержание жизни составляют сексуальные отношения с новыми партнерами.



Александр Полеев врач-сексолог Интернет создал идеальные условия для сексоголизма: масса новых знакомых, из которых можно выбирать. Это связано, в том числе и со скандалами с сексуальными домогательствами. Одним из показательных случаев стала история с экс-председателем международного валютного фонда, доктором экономических наук, который пытался якобы изнасиловать горничную нью-йоркского отеля. Он рассказывал на суде, что на него находят такие болезненные состояния.



Страдающие сексуальной зависимостью в обычной жизни могут вести себя нормально. Не все сексоголики признают свое расстройство. "Например, на работе сексоголик может быть нормальным, скромным человеком. Но на поиск новых сексуальных партнеров у него уходит столько времени, что для профессионального, духовного и человеческого развития не остается сил и времени. Такому человеку обычно трудно завести семью", – добавил врач.

Для актрисы Линдси Лохан сексуальные контакты с самыми разными людьми, любого возраста и пола, были способом борьбы с одиночеством. Ставшая известной в юном возрасте, актриса признавалась, что чувствовала себя очень одиноко, скрываясь в гостиничных номерах от преследовавших ее папарацци. Средствами эмоциональной разрядки для Линдси стали бурные вечеринки, запрещенные препараты, алкоголь и многочисленные непродолжительные связи. По данным СМИ, среди "близких друзей" актрисы были – Джеймс Франко, Хоакин Феникс, Джастин Тимберлейк, Колин Фаррелл.

Длясексуальные контакты с самыми разными людьми, любого возраста и пола, были способом борьбы с одиночеством. Ставшая известной в юном возрасте, актриса признавалась, что чувствовала себя очень одиноко, скрываясь в гостиничных номерах от преследовавших ее папарацци. Средствами эмоциональной разрядки для Линдси стали бурные вечеринки, запрещенные препараты, алкоголь и многочисленные непродолжительные связи. По данным СМИ, среди "близких друзей" актрисы были – Джеймс Франко, Хоакин Феникс, Джастин Тимберлейк, Колин Фаррелл.



Симптомы острой сексуальной зависимости:

отсутствие контроля за своим поведением;

понимание, что удовлетворение своей "страсти" приведет к множеству глупостей;

желание избавиться от пагубной привычки, но отсутствие возможности;

чтобы получить удовольствие, необходимо все больше и больше сексуальных партнеров;

поиски сексуальных партнеров отнимают все больше и больше времени;

принесение в жертву плотским утехам важных аспектов своей жизни;

сексуальный контакт – способ поднятия настроения.

Лечить или не лечить

Фото: depositphotos/KateNovikova

По словам Полеева, как и любое заболевание, сексуальную зависимость стоит лечить, а лечению может способствовать помощь родственников больного. Бывает, что родители, сестры, браться, друзья и даже девушка приводят больного к врачу, подчеркнул собеседник портала Москва 24.



Александр Полеев врач-сексолог Не надо думать, что это злокачественная опухоль, иногда происходит самоизлечение. Чаще всего, как всякое невротическое расстройство, оно проходит с возрастом, так как обычно зависимость – это следствие различных детских переживаний, повышение самооценки, чувство превосходства и доминирования.



Впрочем, в обществе не все видят в этом клинический недуг. Против такого определения выступает актриса Карина Зверева.



Карина Зверева актриса Болезнь действительно существует, это правда. Однако это не клинический случай, которому необходимы узкоспециализированные эксперты. Все от головы. Кстати, я в своей жизни людей с подобным недугом не встречала.

Актер Дэвид Духовны не желал признаваться в своей нездоровой любвеобильности аж до 2008 года, а жил с таким диагнозом несколько десятков лет. Рассказал он о своем нарушении только после того, как его супруга Теа Леони не сочла нужным терпеть постоянные измены со стороны Дэвида. Интересный факт, но Дэвид ненавидел свой "диагноз" и даже проходил курс лечения от сексоголизма, который не принес актеру никакой пользы.

не желал признаваться в своей нездоровой любвеобильности аж до 2008 года, а жил с таким диагнозом несколько десятков лет. Рассказал он о своем нарушении только после того, как его супруга Теа Леони не сочла нужным терпеть постоянные измены со стороны Дэвида. Интересный факт, но Дэвид ненавидел свой "диагноз" и даже проходил курс лечения от сексоголизма, который не принес актеру никакой пользы.



Кроме того, с юридической точки зрения, признание сексуальной зависимости болезнью ничего не изменит в судебной практике. "Сам по себе сексоголизм не предполагает насилия, а вот, если имеет место использование социального и профессионального положения или угроза увольнения, то суду все равно – сексоголик обвиняемый или нет", – заключил собеседник портала Москва 24.