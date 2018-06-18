ВОЗ добавила зависимость от видеоигр в перечень болезней

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Более 55 тысяч болезней добавила Всемирная организация здравоохранения в новое издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Документ доступен в электронном виде.
Впервые классификация имеет полностью электронный вид. Среди нововведений – появление главы о традиционной медицине и включение видео- и цифровой игромании в список расстройств, связанных с зависимостью.
Игровое расстройство – это модель поведения во время цифровых или видеоигр, отличающаяся нарушением контроля за игрой. Подразумевается также, что игре уделяют все времени, отдавая предпочтение пере другими занятиями. Такое расстройство могут диагностировать в случае, если модель поведения влечет за собой проблемы в личной, семейной, социальной и иных областях и наблюдается в течение не менее 12 месяцев.
В ВОЗ пояснили, что МКБ-11 – основа для выявления тенденций и статистики в глобальном масштабе. Кроме того, это – международный стандарт для докладов о заболеваниях. Над ней работали более 10 лет.
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