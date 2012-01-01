Звезды шоу-бизнеса поделились воспоминаниями о своих педагогах в День учителя

5 октября в России отмечают День учителя. Москва 24 поговорила со звездами искусства, спорта и политики о любимых педагогах, которые помогли им на пути к успеху.

"Взял за руку и вел всю жизнь"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса, заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева призналась в беседе с Москвой 24, что своим главным учителем в жизни считает педагога Щукинского училища Михаила Борисовича Борисова.





Нонна Гришаева актриса Это он в студенческие годы взял меня за руку и вел всю жизнь. И именно он – мой крестный отец на телевидении: еще когда мы с Машей Ароновой были студентками третьего курса, он познакомил нас с Игорем Угольниковым, и мы обе стали сниматься в передаче "Оба-на!".

Также Гришаева отметила, что Михаил Борисов ходил на все ее спектакли, и мнение педагога всегда было очень важным и определяющим.

"Очень теплые воспоминания"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал Москве 24, что он продолжает общаться со своей первой учительницей Тамарой Алексеевной.





Виталий Милонов депутат Госдумы Я стараюсь каждый год звонить и поздравлять ее с днем рождения. У меня о ней очень теплые воспоминания.

"Первый учитель – это же тот, кто принимает совсем маленьких детей: не хоть немного ответственных учеников, а совсем еще пупсов. Поэтому он должен быть как вторая мама", – отметил парламентарий.

Также депутат отметил, что его мама проработала учителем начальных классов почти 50 лет, поэтому он очень хорошо понимает педагогов.

"Человек невероятно доброй души"

Фото: из личного архива певицы

Певица, заслуженная артистка РФ Марина Девятова рассказала Москве 24, что тоже до сих пор общается со своей первой учительницей.

"Мне очень повезло: начиная с детского сада у меня были замечательные воспитатели. Но самые теплые воспоминания связаны с моей первой учительницей Юрьевой Ниной Андреевной", – отметила Девятова.





Марина Девятова певица, заслуженная артистка РФ Она жива, здорова, уже на пенсии. Мы до сих пор общаемся, и я обязательно ее поздравлю. Нина Андреевна – человек невероятно доброй души.

Певица благодарна своей первой учительнице за то, что она разглядела в ней лидерские качества.

"Она не "утопила" их, а назначила меня старостой класса, что оказалось очень ответственно. Я даже приходила в школу на 10 минут раньше, чтобы забрать классный журнал. И у меня всегда все было упорядочено – таким я была ребенком и по сей день остаюсь таким человеком", – рассказала Девятова.

Певица вспоминает, что у нее был очень дружный класс и эти отношения они поддерживают до сих пор. С теплотой вспоминает Девятова и педагога по хору Тамару Михайловну Гурджиян, которая была ее классной руководительницей в музыкальной школе. Артистка назвала ее человеком, который привил ей любовь к музыке и пению.

"Мы были дружным гастролирующим хором "Виват". Тамара Михайловна очень строгая, но относилась к нам с любовью. И помню, как все мы ждали субботы, потому что в этот день всегда было задушевное чаепитие с хлебом и вареньем", – сказала Девятова.

"Любила носить шляпы"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актриса Татьяна Арнтгольц отметила в разговоре с Москвой 24, что забыть первую учительницу невозможно.





Татьяна Арнтгольц актриса Она ведет каждого ребенка в новый этап его уже начинающейся взрослой и ответственной жизни. Меня вела Галина Николаевна Белова в средней школе № 30 города Калининграда. Низкий ей поклон и благодарность!

Актриса отметила, что ее первая учительница была очень красивой женщиной и любила носить шляпы.

"Мы, дети, в ее отсутствие любили их мерить, и однажды кто-то из одноклассников в этот момент попался ей на глаза. Это было очень смешно", – поделилась артистка.

Также она рассказала, что уроки жизни и любовь к профессии наравне с родителями ей привили педагоги театрального класса калининградской школы-лицея № 49.

"Многих из них уже нет с нами. Мы кланяемся им низко, любим бесконечно и благодарим за эти счастливые годы и бесценные уроки", – заключила Арнтгольц.

"Делала все, чтобы мы чувствовали себя способными"

Фото: пресс-служба Виктории Синициной

Олимпийская чемпионка, фигуристка Виктория Синицина рассказала Москве 24, что в начальной школе у нее была замечательная классная руководительница Софья Аркадьевна.

"Я до сих пор общаюсь с ней: мы созваниваемся, иногда переписываемся. В школьные годы она была идеальна для меня во всем. С ней было интересно, и мы с одноклассниками всегда ощущали ее поддержку", – отметила спортсменка.





Виктория Синицина олимпийская чемпионка, фигуристка Софья Аркадьевна умела заинтересовать нас учебой и делала все, чтобы мы чувствовали себя способными ребятами, которым под силу справиться с любыми задачами.

Однако при всей своей улыбчивости и теплоте Софья Аркадьевна была строгим учителем, подчеркнула Синицина.

"В своей работе она сохраняла баланс, чтобы мы не были избалованы ее добротой. И это, на мой взгляд, самый правильный подход к обучению детей", – убеждена фигуристка.

Также она рассказала, что, помимо уроков, классная руководительница любила заниматься с учениками рукоделием.

"Мы создавали вместе с ней поделки, картины из орешков, пуговиц и других предметов. Даже шили грелки для чайников. В будущем мне это очень пригодилось: благодаря ей я научилась правильно пришивать пуговицы и делать что-то своими руками", – отметила чемпионка.

"Всем учителям я очень благодарна"

Фото: Инга Твердова

В свою очередь, актриса Валерия Ланская поделилась с Москвой 24, что сменила семь школ и поэтому у нее было очень много педагогов.



(в детстве Ланская занималась художественной гимнастикой, фигурным катанием и танцами. – Прим. ред.) приходилось пропускать много уроков.

Валерия Ланская актриса Всем своим учителям я очень благодарна: прежде всего, за то, что они всегда шли мне навстречу. Ведь из-за большого количества тренировокприходилось пропускать много уроков.

Несмотря на спортивную занятость, Ланская отметила, что в школе была хорошисткой и все предметы сдавала вовремя. При этом 10–11-й классы актриса закончился экстерном, чтобы поступить в Щукинское училище.

