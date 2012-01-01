Звезды шоу-бизнеса поделились воспоминаниями о своих педагогах в День учителя

5 октября в России отмечают День учителя. Москва 24 поговорила со звездами искусства, спорта и политики о любимых педагогах, которые помогли им на пути к успеху.
"Взял за руку и вел всю жизнь"
Актриса, заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева призналась в беседе с Москвой 24, что своим главным учителем в жизни считает педагога Щукинского училища Михаила Борисовича Борисова.
Также Гришаева отметила, что Михаил Борисов ходил на все ее спектакли, и мнение педагога всегда было очень важным и определяющим.
"Очень теплые воспоминания"
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал Москве 24, что он продолжает общаться со своей первой учительницей Тамарой Алексеевной.
"Первый учитель – это же тот, кто принимает совсем маленьких детей: не хоть немного ответственных учеников, а совсем еще пупсов. Поэтому он должен быть как вторая мама", – отметил парламентарий.
Также депутат отметил, что его мама проработала учителем начальных классов почти 50 лет, поэтому он очень хорошо понимает педагогов.
"Человек невероятно доброй души"
Певица, заслуженная артистка РФ Марина Девятова рассказала Москве 24, что тоже до сих пор общается со своей первой учительницей.
"Мне очень повезло: начиная с детского сада у меня были замечательные воспитатели. Но самые теплые воспоминания связаны с моей первой учительницей Юрьевой Ниной Андреевной", – отметила Девятова.
Певица благодарна своей первой учительнице за то, что она разглядела в ней лидерские качества.
"Она не "утопила" их, а назначила меня старостой класса, что оказалось очень ответственно. Я даже приходила в школу на 10 минут раньше, чтобы забрать классный журнал. И у меня всегда все было упорядочено – таким я была ребенком и по сей день остаюсь таким человеком", – рассказала Девятова.
Певица вспоминает, что у нее был очень дружный класс и эти отношения они поддерживают до сих пор. С теплотой вспоминает Девятова и педагога по хору Тамару Михайловну Гурджиян, которая была ее классной руководительницей в музыкальной школе. Артистка назвала ее человеком, который привил ей любовь к музыке и пению.
"Мы были дружным гастролирующим хором "Виват". Тамара Михайловна очень строгая, но относилась к нам с любовью. И помню, как все мы ждали субботы, потому что в этот день всегда было задушевное чаепитие с хлебом и вареньем", – сказала Девятова.
"Любила носить шляпы"
Актриса Татьяна Арнтгольц отметила в разговоре с Москвой 24, что забыть первую учительницу невозможно.
Актриса отметила, что ее первая учительница была очень красивой женщиной и любила носить шляпы.
"Мы, дети, в ее отсутствие любили их мерить, и однажды кто-то из одноклассников в этот момент попался ей на глаза. Это было очень смешно", – поделилась артистка.
Также она рассказала, что уроки жизни и любовь к профессии наравне с родителями ей привили педагоги театрального класса калининградской школы-лицея № 49.
"Многих из них уже нет с нами. Мы кланяемся им низко, любим бесконечно и благодарим за эти счастливые годы и бесценные уроки", – заключила Арнтгольц.
"Делала все, чтобы мы чувствовали себя способными"
Олимпийская чемпионка, фигуристка Виктория Синицина рассказала Москве 24, что в начальной школе у нее была замечательная классная руководительница Софья Аркадьевна.
"Я до сих пор общаюсь с ней: мы созваниваемся, иногда переписываемся. В школьные годы она была идеальна для меня во всем. С ней было интересно, и мы с одноклассниками всегда ощущали ее поддержку", – отметила спортсменка.
Однако при всей своей улыбчивости и теплоте Софья Аркадьевна была строгим учителем, подчеркнула Синицина.
"В своей работе она сохраняла баланс, чтобы мы не были избалованы ее добротой. И это, на мой взгляд, самый правильный подход к обучению детей", – убеждена фигуристка.
Также она рассказала, что, помимо уроков, классная руководительница любила заниматься с учениками рукоделием.
"Мы создавали вместе с ней поделки, картины из орешков, пуговиц и других предметов. Даже шили грелки для чайников. В будущем мне это очень пригодилось: благодаря ей я научилась правильно пришивать пуговицы и делать что-то своими руками", – отметила чемпионка.
"Всем учителям я очень благодарна"
В свою очередь, актриса Валерия Ланская поделилась с Москвой 24, что сменила семь школ и поэтому у нее было очень много педагогов.
Несмотря на спортивную занятость, Ланская отметила, что в школе была хорошисткой и все предметы сдавала вовремя. При этом 10–11-й классы актриса закончился экстерном, чтобы поступить в Щукинское училище.