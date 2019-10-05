Костюм панды и рэп-уроки: топ-5 прославившихся в Сети учителей

Один из самых трогательных праздников – День учителя – ежегодно отмечают во всем мире 5 октября. Учитель не просто профессия, это призвание. И некоторые педагоги готовы на что угодно, лишь бы их воспитанники с интересом изучали предмет и были счастливы. Вспоминаем самых креативных преподавателей, которые прославились в интернете благодаря своему необычному подходу к занятиям и сердцам учеников.

Как расставлять запятые, расскажет панда

Фото: соцсети

Учительница русского языка и литературы одной из общеобразовательных школ Кемерова Валерия Акулова 2 апреля проснулась знаменитой. Славу молодому педагогу принесла обычная шутка. На урок к своему классу 1 апреля она пришла в костюме панды. Фото в "униформе" девушка опубликовала на личной странице в Instagram, где тут же получила множество лайков.

Отличное чувство юмора учительницы сначала помогло найти общий язык с детьми, а после – стать популярным видеоблогером. Сейчас на ее YouTube-канал под названием "Будни учителя" подписано почти 170 тысяч человек. В своих видео Валерия обыгрывает и показывает повседневные ситуации в школе, знакомые каждому учителю. Но даже несмотря на популярность в интернете и веселый нрав педагога, на уроках Акуловой дисциплина безупречная.

На одной волне

Видео: YouTube/Christian Foley

Кристиан Фоли – учитель мечты для современных детей. Его способ подачи материала весьма оригинален, а потому уроки молодого человека прогуливать не хочется. Ведь каждое занятие – премьера очередного хита. Вместо скучных лекций учитель читает фристайл. Как только видео одного из его уроков попало в Сеть, креативный преподаватель моментально стал знаменитым. Сам Кристиан скромно признается, что в его подходе нет ничего особенного, обычный рабочий день.

Педагог перед началом занятия интересуется, какую тему школьники хотят изучить сегодня. А после просит назвать 15–20 ключевых слов, из которых затем на ходу сочиняет рэп. По условиям "игры", если у учителя не получится фристайл, то оставшуюся часть урока дети могут заниматься чем угодно. К счастью, промахов у фристайлера еще не было.

Занимательная анатомия

Фото: соцсети

Не менее занимательная методика учительницы из Нидерландов несколько лет назад наделал шума. Дебби Хееркенс преподает биологию. Девушка решила, что изучать анатомию человека лучше наглядно, а потому, заручившись разрешением руководства учебного заведения, решилась на креатив.

Во время урока Дебби залезла на стол и начала раздеваться. Под будничным нарядом учительницы скрывался розовый эластичный костюм, на который нанесен рисунок, в точности отображающий расположение внутренних органов человека. Но и на этом сюрпризы не закончились. После рассказа о мышцах, педагог вновь принялась раздеваться. Под розовым костюмом скрывался черный, демонстрирующий строение человеческого скелета. Вероятно, такой урок анатомии ученики Дебби усвоили на всю жизнь.

Давай, до свидания

Видео: YouTube/Руслан Ильющенков

Необычным образом поздравить с выпуском своих воспитанников – учеников 11 "А" класса – решили учителя из средней школы № 5 города Витебска. В 2017 году они всем преподавательским составом вдохновились идеей снять клип для выпускников. Зная, что в моде у молодежи рэп, педагоги записали свой хит. Бит позаимствовали в интернете, текст подсмотрели, но адаптировали под себя. Для съемок сменили строгие классические юбки и блузки на кепки, футболки и темные очки – пара часов и клип готов.

Подарок школьников приятно удивил. Учителя позже рассказали, что их воспитанники "чуть со сцены от удивления не упали".

Доброе утро, потанцуем?

Видео: YouTube/ABC News

Если к одним педагогам дети не хотят идти на урок ни под каким предлогом, то к учителю английского языка Барри Уайту-младшему из США в прямом смысле выстраивается очередь. А все потому, что мужчина придумал необычный способ приветствия своих воспитанников. Для каждого ребенка педагог изобрел персональный набор движений, который они вместе исполняют в начале дня, и только после этого можно зайти в класс. По словам Уайта, он изобретает движения, основанные на характере учеников.

Опубликованное в интернете видеоприветствие менее чем за сутки посмотрело более 23 миллионов человек. А руководство учебного заведения уверено, что утренний ритуал укрепляет отношения между учениками и преподавателем.

Соболева Илона