Эксперт рассказала, какие растения можно сеять для рассады уже зимой

В ожидании дачного сезона уже можно начинать выбирать рассаду. Например, февраль – самое время сеять некоторые виды растений. Разбираемся вместе с экспертом, с чего начать подготовку к посеву уже сейчас и как ухаживать за ростками.

Сельдерей и цветная капуста

В феврале нужно посадить те культуры, у которых длительный период созревания, – лук-порей, сельдерей, цветную капусту. Любителям цветов необходимо позаботиться о петунии, чтобы весной и летом она радовала своими бутонами в саду, рассказала Москве 24 председатель клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова.

По словам эксперта, все эти растения лучше высадить после 14 февраля, когда световой день будет больше.





Татьяна Жашкова председатель клуба "Цветоводы Москвы" В марте можно сделать рассаду для перцев и баклажанов. Помидоры, огурцы, белокочанную капусту – еще позже, примерно к апрелю.

Также специалист не рекомендовала спешить с пересадкой растений в грунт. Это нужно делать, когда исчезнет риск возврата повторных заморозков.

Белокочанную и цветную капусту, как правило, пересаживают в открытый грунт в конце мая. Помидоры и огурцы – в начале июня. Время рассадки баклажанов и перцев – конец весны – начало лета, поделилась эксперт.

Выбор семян

При покупке семян Татьяна Жашкова рекомендовала обращать внимание на номер партии и срок годности на упаковке. Эти данные говорят о том, что товар прошел определенную проверку на качество.

Кроме того, некоторые семена обязательно нужно высадить в течение одного сезона. Другие можно использовать и с прошлого года, объяснила специалист.





Татьяна Жашкова председатель клуба "Цветоводы Москвы" Но выбор семян – лишь 50% успеха. Остальное зависит от земли, тары, температуры, освещения. Например, необходимо выбирать готовый почвогрунт, в составе которого есть торф, микроэлементы, удобрения, разрыхлители.

Не стоит высаживать семена на дне отрезанных пластиковых бутылок. Дно тары должно быть плоским.

"Иначе там будет скапливаться лишняя влага, а неровности могут повредить корни. Отлично подойдут одноразовые пластиковые стаканы объемом 0,2–0,5 литра", – порекомендовала садовод.

Освещение и климат

Другая важная составляющая успеха – освещение и климат в помещении, где будет находиться рассада.

"Зимой нужен особо серьезный подход, так как световой день еще короткий. В феврале садоводу необходимо установить круглосуточное освещение. Для этого подойдут специальные лампы для растений, их стоимость – от 1 000 рублей", – рассказала эксперт.

В марте освещение можно включать на три-четыре часа. Температура воздуха в помещении с рассадой должна составлять не менее 20–22 градусов. Именно поэтому зимой не стоит ставить контейнеры на балконе, предупредила специалист.





Татьяна Жашкова председатель клуба "Цветоводы Москвы" Даже если температура упадет на пару градусов, это может быть смертельно для ростков.

До появления всходов рассаду необходимо опрыскивать из пульверизатора и следить, чтобы поверхность сильно не высыхала. Когда сеянцы взойдут, увлажнение почвы нужно прекратить на пару суток, чтобы дать росткам окрепнуть.

Затем полив происходит раз в три-четыре дня. Вода при этом должна быть комнатной температуры и отстоявшейся, заключила Жашкова.