Эксперт рассказала, какие растения можно сеять для рассады уже зимой

В ожидании дачного сезона уже можно начинать выбирать рассаду. Например, февраль – самое время сеять некоторые виды растений. Разбираемся вместе с экспертом, с чего начать подготовку к посеву уже сейчас и как ухаживать за ростками.
Сельдерей и цветная капуста
В феврале нужно посадить те культуры, у которых длительный период созревания, – лук-порей, сельдерей, цветную капусту. Любителям цветов необходимо позаботиться о петунии, чтобы весной и летом она радовала своими бутонами в саду, рассказала Москве 24 председатель клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова.
По словам эксперта, все эти растения лучше высадить после 14 февраля, когда световой день будет больше.
Также специалист не рекомендовала спешить с пересадкой растений в грунт. Это нужно делать, когда исчезнет риск возврата повторных заморозков.
Белокочанную и цветную капусту, как правило, пересаживают в открытый грунт в конце мая. Помидоры и огурцы – в начале июня. Время рассадки баклажанов и перцев – конец весны – начало лета, поделилась эксперт.
Выбор семян
При покупке семян Татьяна Жашкова рекомендовала обращать внимание на номер партии и срок годности на упаковке. Эти данные говорят о том, что товар прошел определенную проверку на качество.
Кроме того, некоторые семена обязательно нужно высадить в течение одного сезона. Другие можно использовать и с прошлого года, объяснила специалист.
Не стоит высаживать семена на дне отрезанных пластиковых бутылок. Дно тары должно быть плоским.
"Иначе там будет скапливаться лишняя влага, а неровности могут повредить корни. Отлично подойдут одноразовые пластиковые стаканы объемом 0,2–0,5 литра", – порекомендовала садовод.
Освещение и климат
Другая важная составляющая успеха – освещение и климат в помещении, где будет находиться рассада.
"Зимой нужен особо серьезный подход, так как световой день еще короткий. В феврале садоводу необходимо установить круглосуточное освещение. Для этого подойдут специальные лампы для растений, их стоимость – от 1 000 рублей", – рассказала эксперт.
В марте освещение можно включать на три-четыре часа. Температура воздуха в помещении с рассадой должна составлять не менее 20–22 градусов. Именно поэтому зимой не стоит ставить контейнеры на балконе, предупредила специалист.
До появления всходов рассаду необходимо опрыскивать из пульверизатора и следить, чтобы поверхность сильно не высыхала. Когда сеянцы взойдут, увлажнение почвы нужно прекратить на пару суток, чтобы дать росткам окрепнуть.
Затем полив происходит раз в три-четыре дня. Вода при этом должна быть комнатной температуры и отстоявшейся, заключила Жашкова.
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