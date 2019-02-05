Сколько стоит самая маленькая квартира в Москве

Купить квартиру площадью 12-13 квадратных метров предлагают в Москве по цене около трех миллионов рублей. Находятся малютки в домах, построенных в советское время. В новостройках подобных микроквартир не найти, там метраж начинается от 19 квадратных метров и цены – от трех миллионов. Покупать или не покупать миниатюрную квартиру, сколько предложений на столичном рынке недвижимости и кому противопоказано маломерное жилье, читайте в материале портала Москва 24.

Самая маленькая квартира в Москве, обнаруженная порталами объявлений и агентствами недвижимости, размером всего 12 квадратных метров. Расположена эта микроквартира, по данным компании ИНКОМ-недвижимость, в Ховрино – рядом со станцией метро "Речной вокзал" на Клинской улице на втором этаже девятиэтажного дома. Ее стоимость – три миллиона 170 тысяч рублей.

В Головинском районе на Конаковском проезде у станции метро "Речной вокзал" продается еще одна 12-метровая квартира на первом этаже 5-этажного дома. На сайте Avito ее продают за два миллиона 950 тысяч. Квартиры подобной площади на порталах объявлений – не редкость. Например, в районе Ясенево в Юго-Западном административном округе на Голубинской улице такую малометражку продают за два миллиона 500 тысяч рублей.

На первичном рынке таких "крох" не предлагают. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, наиболее миниатюрные студии площадью 16 квадратов реализуются в готовом апарт-комплексе Cleverland в районе Марфино в Северо-Восточном округе за три миллиона 100 тысяч рублей. Вообще, если проштудировать электронные доски объявлений, то большинство предложений миниатюрных квартир – от группы компаний ПИК. Застройщик предлагает квартиры от 18,9 квадратного метра, и чем дальше от центра Москвы, тем дешевле.

В жилом комплексе "Восточное Бутово" в районе станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" квартира-студия площадью 18,9 квадратного метра стоит два миллиона 213 тысяч. А в жилом комплексе "Лефортово парк" вблизи станции метро "Авиамоторная", ближе к центру Москвы квартира-малютка площадью 20,9 квадратного метра стоит уже от 5,319 миллиона.

В таких квартирах есть туалет с душевой кабинкой площадью 2,6 квадратного метра, условная прихожая площадью 3,5 квадратного метра, а также открытое пространство – 12,8 квадрата. Отдельной кухни нет, но есть возможность ее организовать: на стене, граничащей с санузлом, выведены трубы под раковину и электрические розетки под плиту и вытяжку.

Скриншот объявления на avito.ru

Рост предложений

Жилье небольшой площади – до 20 квадратных метров – становится все более востребованным среди покупателей, считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. По ее прогнозам, доля студий на столичном рынке массового сегмента в перспективе может увеличиться до 10 процентов. Сегодня она составляет 6,3 процента. Средний бюджет покупки также вырос за 2018 год на 350 тысяч рублей.

По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, в старых пределах Москвы объем предложений студий на первичном рынке не превышает трех процентов. По мнению руководителя аналитического центра этой компании Дмитрия Таганова, в Москве спроса на такое жилье нет.

Рост продаж квартир-малюток зафиксировали в компании "МИЭЛЬ-Новостройки". "В 2018 году в старых границах Москвы доля сделок с квартирами площадью менее 20 квадратных метров составила около 1,14 процента от общего количества проданных квартир, в 2017 году на долю таких сделок пришлось порядка 0,88 процента", – пояснила генеральный директор компании Наталья Шаталина, отметив, что такие квартиры остаются не очень востребованными.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Плюсы и минусы

Риелторы выделяют несколько типов мини-квартир в Москве. По словам гендиректора компании "Релайт групп" Константина Барсукова, в Москве их два. "На вторичном рынке – это квартиры гостиничного типа, строившиеся в 70-80-е годы прошлого века, и квартиры в новостройках. Квартиры этого типа – от 13 до 18 квадратных метров – находятся в старых домах, их объединяет длинный коридор, второй вариант – это квартиры в новостройках – сейчас они называются студиями", – пояснил Константин Барсуков.

По его мнению, преимущество "малюток" в том, что там есть свой санузел и место для кухни. "Такие квартиры дешевле, чем однокомнатные, но чуть дороже, чем комната", – рассказал Барсуков. При этом эксперт добавил, что сейчас на рынке недвижимости крохотное жилье не занимает заметной доли.

"Был период, когда застройщики строили именно маленькие квартирки, но поняли, что спрос на обычные больше. Я думаю, они будут занимать свою долю рынка заметную, но незначительную, много их не будет", – подчеркнул он.

Его коллега, риелтор Олег Бендриков выделяет еще один тип московских "миньонов" – это квартиры, переделанные из комнат в многокомнатной квартире. "Такие предложения на рынке проходят, как квартира-студия от 12 метров, но на самом деле это комната в четырех- или пятикомнатной квартире. По документам они представляют собой долевую собственность", – рассказал Бендриков.

Он предупредил об опасности таких сделок. "Покупатель этого жилья не будет полноценным собственником, его жилплощадь будет в долевой собственности без определения права пользования, а это значит, что завтра в эту комнату придет сосед и скажет, что она – его, и будет в ней жить, ничего с ним не сделать. Такую квартиру не стоит покупать, все переделки там незаконны, людям запудривают мозги", – убежден риелтор.

По его словам, опасных квартир-студий особенно много на юге Москвы в районе Марьино. А микроквартиры в новостройках, по мнению Олега Бендрикова, законны, так как по документам они проходят как отдельные квартиры.

Скриншот объявления на cian.ru

Взгляд изнутри

В квартире небольшого размера довольно удобно, считает москвичка Виолетта Володина, имеющая опыт жизни в 22 квадратных метрах гостиничного типа. По ее словам, достоинство такой квартиры в минимализме. "Избавляешься от всего лишнего и ничего не хранишь. В моей квартире была кухня – два метра, помещалась мойка, плита на две конфорки, откидной стол и холодильник, оставалось место посередине, но только стоя. Комната площадью 13 квадратных метров, ванна сидячая и унитаз, а балкона не было", – поделилась Виолетта Володина. По ее мнению, главное – не жить в маленькой квартире рядом с дорогой.

Преимущество жизни в малютке, по словам москвички Иры Иванковой, дешевая коммуналка и быстрая уборка. "Можно часто менять интерьер, так как цена ремонта низкая, а сроки короткие. Если места хранения нормально организовать, тогда можно многое уместить", – подчеркнула она.

В квартирах площадью до 20 квадратных метров очень важен вопрос вентиляции, предупредил москвич Сергей Козлов. "Если газовая плита, надо установить в форточку вытяжной вентилятор. А вообще, маленькая квартира приучает к порядку – ничего не надо искать, все рядом. Можно создать квартиру-конфетку, и это недорого. Надо только мебель использовать заказную, тогда все будет хорошо", – обнадежил он.

Позаботиться о специальной мебели советует и Ира Иванкова. "Вся мебель должна быть встроенная, шкафы, даже кухонные, должны быть от пола до потолка, иначе будет вечный бардак", – советует она.

Главное преимущество компактных студий – в их приемлемой стоимости, убеждена управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. "За счет минимального количества квадратных метров они привлекательны по цене. Благодаря небольшому бюджету такой объект можно просто перепродать, а также сдать", – добавила Литинецкая.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Теснота и депрессия?

Мини-квартира может подойти человеку, отрешенному от мира, зацикленному на себе. "Он будет там ощущать себя в безопасности. Человеку более широкой натуры там может быть тесновато", – считает психолог Анна Арутюнян.

По ее мнению, тот факт, что человек проживает один в такой малогабаритной квартире, сам по себе мало влияет на возникновение депрессии, для этого должны сложиться еще какие-то внешние или внутренние факторы. "Даже маленькое пространство квартиры можно дизайнерски обыграть: расширить с помощью зеркал и света, белых стен, зонировать территорию – и будет комфортно. А депрессия может развиваться у человека и в трехэтажном особняке", – подчеркнула собеседница портала Москва 24.

На 20 квадратных метрах будет сложно паре с ребенком. "Если в такую квартиру переезжает семья, то могут возникнуть сложности, так как на такой площади нет понимания, где заканчивается один человек и начинается другой, и, как по волшебству, начинаются ссоры. В этом случае нужно дистанцию между людьми увеличивать", – рассказала Анна Арутюнян.

В маленьком пространстве вполне может жить один человек, считает психолог Татьяна Хафизова-Мужицкая. "Если он сделает ремонт, раскрасит квартиру в какие-то радостные цвета, оформит освещение, то он сможет себя там отлично чувствовать. К депрессии ведет жизнь в разваливающихся квартирах, где пахнет затхлостью, в квартирах, подобных питерским квартирам-шкафам Достоевского", – отметила психолог.

Вдвоем в квартире-малютке без проблем, по мнению Татьяны Хафизовой-Мужицкой, смогут жить мать с маленьким ребенком, так как дети в раннем возрасте от матери неотделимы. Хорошо будет и влюбленным, сливающимся в симбиозе и не расстающимся ни на минуту.

Покупать небольшие квартиры человека вынуждает ограниченность в финансах, заявил психолог, директор центра практической психологии Сергей Ключников. "Нет ни одного здравого человека, который не согласился бы приобрести квартиру большей площади, если бы была такая возможность. Поэтому первая причина – это жесточайшая необходимость, она определяет покупку", – убежден Ключников.

По его мнению, прежде чем купить мини-квартиру, нужно хорошо подумать, так как не все люди смогут жить в стесненных условиях. "Если появилась возможность купить малогабаритку, а в семье есть человек эмоционального, конфликтного типа, то конфликты в семье увеличатся, психологических проблем будет больше. Крайне сложно здесь будет детям, потому что им нужен простор, и родителям намного чаще придется выводить их гулять", – говорит Сергей Ключников.

Вообще психолог рекомендует не торопиться с покупкой настолько небольшой квартиры. "На мой взгляд, семейным людям все-таки лучше подкопить денег и купить жилье большей площади", – отметил он.