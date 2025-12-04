Врач Разаренова: связь между употреблением фастфуда и ростом волос на лице не доказана

В Сети появилась информация о том, что девочки-подростки стали чаще жаловаться на повышенное оволосение на лице. Причем некоторые связывают это с употреблением фастфуда. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Слишком заостряют внимание"

В интернете завирусились новости о том, что девочки-подростки начали жаловаться на лишнюю растительность на лице из-за сбоя в обмене веществ. Одной из причин они называют фастфуд. Как сообщила газета "Известия" со ссылкой на эксперта ВОЗ по репродуктивному здоровью гинеколога Любовь Ерофееву, ненужное оволосение иногда является следствием повышенного уровня тестостерона, что может быть следствием сбоя в работе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.

"Свободный тестостерон раздражает луковицы волос, что способствует их активному росту. Причем это происходит, что называется, в неправильных местах. Например, на лице, на груди или на спине – там, где у женщин не должно быть волос, поскольку это свойственно только мужчинам", – объяснила Ерофеева.

В некоторых случаях причиной может быть и болезнь Иценко – Кушинга. Те, кто страдает данной патологией, имеют избыточный вес, а также лунообразное лицо с излишним оволосением.

Однако, по мнению гинеколога, вряд ли эта проблема широко распространена среди несовершеннолетних.





Любовь Ерофеева эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью, гинеколог Мне думается, что подростки слишком заостряют внимание на своей внешности, придираются и в целом относятся к ней критично. Отражение в зеркале им не нравится, даже если все благополучно. Это и понятно: взрослея и вытягиваясь, подростки только-только знакомятся с собой, что называется, в новом теле.

Она отметила, что у темноволосых, а также смуглых женщин оволосение может быть более заметным, и это иногда является национальной особенностью. В случае беспокойства врач рекомендовала обращаться к специалисту, а не заниматься самостоятельным удалением волос, которое может усугубить проблему.

Трихолог Анна Матвеева также подтвердила рост обращений подростков с жалобами на темные волосы над верхней губой, а также на подбородке и по белой линии живота.

"Речь идет не о легком пушке, а о плотных темных волосках, которые хорошо заметны и вызывают выраженный дискомфорт. Такая динамика обращений отражает два процесса: если у одних девочек формируются гормональные и метаболические нарушения, то у других проблема скорее надуманная. У них повышенная чувствительность к внешности накладывается на сравнение себя с блогерами и медиаконтентом", – согласилась Матвеева.

По ее словам, в первом случае требуется медицинское вмешательство, а во втором часто бывает достаточно помощи психолога, чтобы справиться с тревогой из-за сравнения себя с другими.

"Результат множества причин"

Что касается вопроса появления лишних волос из-за фастфуда, врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева в разговоре с Москвой 24 отметила, что причинно-следственная связь этого явления не доказана. Однако эту проблему можно рассмотреть с точки зрения ожирения.

"Фастфуд как типичный представитель высококалорийной и жирной пищи при регулярном употреблении способствует значительному превышению суточной нормы калорий, а это является основной причиной набора веса. Развившееся ожирение запускает метаболические нарушения, ключевым из которых является инсулинорезистентность – снижение чувствительности тканей к инсулину. Это состояние напрямую влияет на яичники, приводя к их дисфункции", – сказала эксперт.

По ее словам, в ответ на инсулинорезистентность яичники начинают продуцировать избыточное количество мужских половых гормонов, – андрогенов, в частности тестостерона, одновременно снижая выработку женских.





Оксана Михалева врач-эндокринолог, диетолог Повышенный уровень андрогенов стимулирует рост терминальных (темных и жестких) волос в так называемых андрогензависимых зонах, характерных для мужского типа оволосения: на лице (область усов и бороды), груди, животе, пояснице и внутренней поверхности бедер.

Таким образом, фастфуд выступает как один из возможных факторов риска, но только в случае, когда его потребление приводит к ожирению. Сам по себе, в умеренных количествах, он не является прямой причиной. Аналогичные гормональные последствия могут развиться при любом типе питания, вызывающем значительный избыток калорий и последующее ожирение, добавила Михалева.

При этом на сегодняшний день исследований, напрямую связывающих потребление фастфуда с избыточной растительностью у женщин или подростков, практически нет. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова.

"Большинство работ посвящено акне и воспалению кожи, в то время как рост волос на лице чаще обусловлен наследственностью, эндокринными нарушениями или особенностями менструального цикла. При наличии генетической предрасположенности это может проявиться при любом типе питания", – объяснила специалист.





Александра Разаренова диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Риски минимизируются, когда фастфуд потребляется редко – например, не чаще одного раза в 2–3 недели – на фоне в целом разнообразного рациона, достаточного сна и физической активности. При такой умеренности он вряд ли станет триггером для нежелательного роста волос.

При этом эксперт обратила внимание, что такие проявления, как акне или изменение роста волос, зачастую являются следствием множества причин, в том числе наследственности и образа жизни в целом, заключила Разаренова.

