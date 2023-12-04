На высоте и под землей: как зарегистрировать брак в необычных местах Москвы

Столичные загсы открыли прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2024 году. Провести церемонию предлагают в необычных местах города: в музеях, усадьбах, храмах и даже на станции метро. О том, как организовать такую свадьбу, – в материале Москвы 24.



Больше свободных дат

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные загсы начали прием заявлений на 2024 год и увеличили количество доступных мест на некоторых площадках, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Необычные регистрации проводят в рамках проекта "Новые адреса счастья".



Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития На 2024 год уже открыто более девяти тысяч слотов времени. При формировании удобного расписания дат учли свыше 80 процентов пожеланий молодоженов. В период подготовки площадок к открытию мы получили свыше тысячи обращений о регистрации брака в усадьбах, особняках, башнях "Москва-Сити", на стадионах, в воздухе, на воде и под землей.

Городские загсы проводят церемонии не только по пятницам и субботам, но и в будние дни. Кроме того, при составлении планов на 2024 год учитывалась популярность красивых дат, дней недели и востребованность мест. К примеру, на одной из самых популярных площадок проекта, в особняке Спиридонова, по просьбам пар увеличили количество слотов на четверть.

Проект "Новые адреса счастья" существует в Москве с мая 2019 года. За это время на необычных площадках заключили брак 48 тысяч пар. На данный момент доступно более 30 мест, среди которых:

Московская канатная дорога

Останкинская башня

станция метро "Маяковская"

"Москвариум"

храм Матроны Московской

колесо обозрения "Солнце Москвы"

гостиница "Националь"

Как подать заявление

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Подать заявление на необычную регистрацию можно лично в отделе загс, за которым закреплена площадка. Сделать это нужно как минимум за месяц и максимум за год до свадьбы.

Подача заявления также доступна онлайн как минимум за месяц и три дня до церемонии. Для этого молодоженам нужно быть зарегистрированными на "Госуслугах": необходимо будет ответить на несколько вопросов, подать заявление, выбрать площадку, время и дату.

В свою очередь, партнеру останется открыть приглашение и подтвердить его в течение 24 часов. Кроме того, нужно оплатить пошлину в размере 350 рублей и отправить квитанцию в загс (сделать это можно прямо на портале).

Торжественная церемония регистрации брака на необычных площадках, как правило, длится 20–30 минут.

Ранее столичных молодоженам, которые заключили брак на нестандартных площадках, предложили поделиться фотографиями с церемонии в проекте "Город знаний". Московские загсы будут использовать их для своих информационных материалов, а молодоженам дадут 15 тысяч баллов за участие.