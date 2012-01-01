Агроном Викулов посоветовал не покупать арбузы в первой половине лета

В начале июня на рынках и в магазинах появляются сезонные овощи и фрукты. К примеру, на прилавках уже лежат персики, абрикосы и нектарины. При этом кое-где встречаются даже не совсем типичные для первого месяца лета арбузы и дыни. Рассказываем, на что обращать внимание при выборе сезонной продукции, а также от употребления каких плодов лучше пока отказаться.



"Везут из южных регионов"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сейчас на рынках и в магазинах можно найти сезонные томаты и огурцы. Кроме того, в продаже появились персики, нектарины и абрикосы. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.





Владимир Викулов агроном Уже есть наши помидоры и огурцы. Их везут из южных регионов России. Теплая солнечная погода влияет на качество плодов. Если они выращены без нарушения технологий, то нитраты и пестициды не будут превышать предельно допустимое количество.

Вместе с тем на прилавках можно заметить бахчевые культуры – арбузы и дыни. Но от их покупки лучше пока воздержаться. Агроном посоветовал дождаться второй половины лета.

"Плоды, которые есть сейчас, все-таки выращены не у нас, а в южных странах ближнего и не совсем ближнего зарубежья. Есть риск попасть на бахчевые с большим содержанием нитратов. Их концентрацию достаточно сложно определить на глаз", – предупредил эксперт.





Владимир Викулов агроном Поскольку мы арбузы и дыни потребляем не в граммах, а в сотнях граммов или даже в килограммах, можно получить достаточно серьезное отравление нитратами.

По словам Викулова, отравление нитратами от бахчевых культур особенно опасно для пожилых людей и детей.



Правильный выбор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При выборе томатов стоит обращать внимание на их внешний вид и аромат. Лучше избегать покупки помятых помидоров с водянистыми пятнами. Такие признаки предупреждают о несвежести плодов.

"Нужно обращать внимание на аромат. У хорошего помидора, который вырос и созрел на растении, он насыщенный. Качество у такого продукта выше, чем у того, который был собран в недозрелом состоянии и созрел в процессе хранения", – объясняет эксперт.

Также Викулов посоветовал не покупать недозревшие помидоры и картофель с зелеными пятнами. В этих плодах содержится соланин, который может вызвать отравление.





Владимир Викулов агроном Огурцы тем более не должны быть мягкими. Плод должен иметь упругую структуру. Если огурец мягкий, значит, его достаточно долго хранили и пользы от него уже никакой.

В свою очередь, персики, нектарины и абрикосы не должны быть слишком твердыми. Недозрелые плоды не обладают никаким ароматом и имеют посредственный вкус, заключил агроном.

