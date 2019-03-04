Российские ретейлеры предупредили о возможном дефиците алкоголя в магазинах. Опасения связаны с ошибками в системе казначейства ГИС ГМП (Государственная информационная система государственных и муниципальных платежей), из-за которых некоторым магазинам временно приостанавливают действие лицензии. Рассказываем, стоит ли бояться нехватки алкоголя в магазинах.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Штрафные санкции

Ретейлеры из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что в 2019 году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы в системе ГИС ГМП. Из-за наличия штрафных обязательств магазины не могут продавать алкоголь в течение одной-двух недель – до завершения разбирательства. В разных регионах страны уже выявлено порядка десятка случаев, когда магазины временно лишались алкогольной лицензии.

Торговые сети жалуются, что иногда неоплаченные штрафы появляются в системе из-за ошибок и недоработок – программа выдает давно погашенные штрафы за неоплаченные.

С 1 января вступили в силу изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" (№171-ФЗ от 22 ноября 1995 года). Согласно поправкам, региональные власти могут использовать систему казначейства ГИС ГМП, чтобы отслеживать неоплаченные штрафы торговых компаний. Речь идет о санкциях за нарушения в алкогольной сфере. Если они будут обнаружены, чиновники, выдавшие лицензию на продажу спиртного ретейлеру, обязаны приостановить ее действие, а магазин – полностью прекратить торговлю алкоголем. С 1 января вступили в силу изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" (№171-ФЗ от 22 ноября 1995 года). Согласно поправкам, региональные власти могут использовать систему казначейства ГИС ГМП, чтобы отслеживать неоплаченные штрафы торговых компаний. Речь идет о санкциях за нарушения в алкогольной сфере. Если они будут обнаружены, чиновники, выдавшие лицензию на продажу спиртного ретейлеру, обязаны приостановить ее действие, а магазин – полностью прекратить торговлю алкоголем. По данным Росалкогольрегулирования, сегодня в стране 250 тысяч магазинов легально продают спиртное.



В конце 2018 года торговые сети обращались в Минфин, чтобы ведомство предоставило доступ к системе казначейства, чтобы оперативно реагировать на появляющуюся в системе информацию.

Торговые компании также просили министерство предусмотреть положение, по которому власти будут приостанавливать лицензии только через 10 дней после выявления неоплаченного штрафа. Этот срок компаниям нужен, чтобы разобраться, действительно ли у них есть долги или речь идет об ошибке. В Минфине заявили, что рассматривают возможность дать торговцам доступ к данным о штрафах по аналогии со схемой, действующей в области дорожного движения.

При этом, по информации столичного департамента торговли и услуг, в Москве еще ни одна компания не столкнулась с приостановкой лицензии.

Дефицита не будет?

Фото: ТАСС/Максим Стулов

Руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз рассказал порталу Москва 24 о том, что дефицита алкогольной продукции в магазинах не стоит бояться. По его словам, данные инциденты с приостановлением алкогольной лицензии единичны и не носят массовый характер. Он также добавил, что подобные случаи постепенно будут сходить на нет, так как система совершенствуется.

"Государство пытается контролировать продажу многих потребительских товаров: одежды, продуктов, сигарет, лекарств и так далее. Поэтому возможны везде эти нюансы, связанные с отработкой и наладкой системы контроля. Это временные ошибки, которые решат", – пояснил он.



Вадим Дробиз руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "ЦИФРРА" Есть проблема, но ее решат в кратчайшие сроки, никто не допустит никакого дефицита алкоголя.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В свою очередь, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что система казначейства должна быть удобна для магазинов, но требует доработки.

"Вопрос в том, что раньше были все штрафы в разнобой, не собирались в одну систему, и теперь вышло уточнение, что смотреть все штрафы нужно в системе казначейства ГИС ГМП. Но также нужно отлаживать эту информационную систему, устранять перекосы, которые возникают", – пояснил он.

По его словам, представители АКОРТ верно поступили, что обратили внимание на данную проблему с системой.