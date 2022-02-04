Как в шесть лет юная чемпионка из Подмосковья жмет недетские веса

Достижениям шестилетней Насти Сперанской из подмосковных Котельников может позавидовать любой взрослый. На счету у девочки уже 39 медалей по разным видам спорта, 8 чемпионских титулов, 2 установленных рекорда России, а также удивительная для ребенка сила – штангу в собственный вес она выжимает 22 раза. Пока пользователи соцсетей сокрушаются, что такие нагрузки вредны для нее, семья Сперанских готовится брать следующие вершины. Москва 24 поговорила с отцом юной чемпионки Сергеем о том, почему Настя начала заниматься тяжелой атлетикой, как проходят ее будни и о чем она мечтает.



Фото: Сергей Сперанский

"Начали с легкой растяжки"

Родиться в спортивной семье – это, конечно, не приговор, но жизненный путь, скорее всего, начнется с беговой дорожки. В случае Насти Сперанской он стартовал со знакомства со штангой. В четырехкомнатной квартире в Котельниках проживают одни чемпионы, даже у кота есть титул.

Сергей и Юлия Сперанские, родители Насти, – чемпионы России по жиму и профессиональные тренеры. Для удобства они организовали спортзал прямо у себя дома. Старший сын Александр выступал на чемпионате России среди юношей по пауэрлифтингу, но сейчас студент МГТУ им. Н. Э. Баумана решил сделать упор на учебе. Казалось бы, какой выбор был у Насти? Однако Сергей в беседе с Москва 24 рассказал, что дочка сама проявила интерес к спорту.





Сергей Сперанский тренер, отец Насти Сперанской Настя с самого рождения видела, как к нам приходят люди тренироваться. По сути, она росла в нашем зале, конечно, ей было все это очень интересно. Мы начали с легкой растяжки, а потом, когда ей было 2,5 года, пошли на спортивную гимнастику.

Первоначально занятия в филиале "Динамо" проходили 2 раза в неделю, через месяц – 3 раза. Примерно через год у ребенка появились значительные успехи, поэтому ее перевели в центральный клуб "Динамо", а количество тренировок увеличилось до 5 в неделю – с 07:30 утра по 3–4 часа в день. "Но у нас еще было свободное время вечером, и мы где-то в три, в три с половиной года пошли на кикбоксинг", – вспоминает Сергей.

"Желание пожать" у девочки появилось в 4 года. "Начали с килограмма, и там она быстро прогрессировала, дошла до 10 килограммов. Могла и дальше утяжелять, но мы решили не спешить. Через полгода она одержала победу на чемпионате России, пожав 10 килограммов 35 раз", – рассказывает отец Насти.



Фото: Сергей Сперанский

По словам Сперанского, он предлагал дочке направления, которые казались ему более удачными, но она сама выбирала, что ей нравится. Так занятия по кикбоксингу сменились на тхэквондо. Этот вид единоборства девочке пришелся по душе, а успехи не заставили себя ждать: она уже чемпионка Москвы и России, а также обладательница желтого пояса.

В пять лет Настя снова поехала на чемпионат России, где уже смогла выжать 10 килограммов на 100 раз и 15 килограммов на 20 раз. Происходит это следующим образом: девочка ложится на скамью, ассистент подает в руки штангу, она опускает ее на грудь, а потом поднимает на выпрямленные руки.

На фоне таких успехов Сергей предложил, чтобы дочка попробовала и тяжелую атлетику. К тому же в домашний зал Сперанских приходил их друг семьи и тренер по данному направлению. Дело пошло на ура, поэтому Настя начала заниматься тяжелой атлетикой два раза в неделю в спортивном клубе.





Сергей Сперанский тренер, отец Анастасии Сперанской В тяжелой атлетике тоже пошел большой прогресс – все рекорды ставит. Она первая, кто в России в 5 лет выполнил третий юношеский разряд.

В сумме двоеборья девочка взяла 33 килограмма при собственном весе 21,9 килограмма. В рывке штанги с пола – 15 килограммов, а в толчке – 18 килограммов.

Далее последовало выполнение норматива для мастера спорта, где 22-килограммовая девочка пожала свой вес 22 раза. Таким образом, Настя Сперанская стала самым молодым мастером спорта по жиму в России. Но на этом рекорды не закончились.

К свои юным годам Настя – чемпионка Москвы и России по тхэквондо, 3-кратная чемпионка России, чемпионка Европы и мира, самый молодой мастер спорта по жиму, чемпионка первенства "Динамо" по спортивной гимнастике, самая младшая, кто выполнил третий юношеский разряд в тяжелой атлетике. Итого – 39 медалей.

Сейчас семья готовится к следующим турнирам. 7 февраля пройдут Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике, а 12 февраля – открытый кубок Москвы по жиму.



Фото: Сергей Сперанский

Режим бойца с перерывом на игры

В прошлом году, 22 декабря, Насте исполнилось шесть лет. Образ жизни маленькой девочки сильно отличается от ее сверстниц. Она тренируется шесть раз в неделю – занимается на данный момент тяжелой атлетикой, тхэквондо, жимом и гимнастикой.

Сергей рассказал, по какому распорядку проходят дни маленькой спортсменки.





Сергей Сперанский тренер, отец Анастасии Сперанской У Насти есть режим. Она знает, что с утра нужно встать, поесть, прочитать молитву и ехать на занятия. Иногда капризничает, но после четырех часов тренировок всегда выбегает радостная, довольная. Я не знаю, откуда у нее столько энергии. Может, генетика у нас такая.

Понедельник, среда, пятница – с утра занятия по тхэквондо. Вторник, четверг – тяжелая атлетика. Гимнастика – 5 дней в неделю: с 14:00 до 18:00. В перерывах между тренировками – обед, в дороге – просмотр мультиков на телефоне. По субботам занятия по жиму, а в воскресенье – заслуженный выходной.

По словам Сперанского, никакой специальной диеты Настя не придерживается и ест, что захочет, в частности и макароны с котлетами. Сладости и шоколадки тоже разрешены, причем конфетами ее частенько балует тренер по тяжелой атлетике за новые рекорды.

По воскресеньям Настя любит играть с подружкой. Девочки живут на одной лестничной площадке и все время бегают друг другу в гости. Соседка Сперанских занимается танцами. Кстати, Настя тоже пробовала это направление, но дело как-то не пошло.

"Мы пошли на танцы в два года, но что-то она со слезами выходила каждую тренировку, в итоге они ей не понравились", – поясняет Сергей.

Помимо игр и мультиков, Настя выращивает с мамой растения и очень любит своих домашних питомцев, которых у Сперанских предостаточно, так как они содержат дома питомник: 8 кошек, собака, ящерка, черепаха, рыбки. Кстати, кот-ориентал тоже пошел по стопам хозяев – стал чемпионом на Всемирной выставке кошек FIFe в Праге в 2014 году.



Фото: Сергей Сперанский

Хейт в соцсетях

Результаты Насти не могут не поражать, однако, помимо восхищения, иногда они вызывают и критику. Пользователи соцсетей нередко обвиняют родителей в том, что те калечат ребенка. Пишут в основном, что девочка не сможет иметь детей, что у нее будут грыжи, "станет мужиком".

Но Сергей уверен, что все претензии необоснованны и исходят от людей, далеких от спорта.





Сергей Сперанский тренер, отец Анастасии Сперанской Главное – все делать под контролем и технично. К примеру, часто бывает, что люди приходят в зал и сразу тянут большой вес, ничего не умея. Тогда могут и грыжи появиться, и другие неприятности. Но Настя поднимает только те веса, которые может. Вреда здесь никакого нет, наоборот, у нее укрепляются связки и суставы.

Сперанский считает, что человек, который занимается тяжелой атлетикой под контролем, никак не рискует своим здоровьем в будущем.

"Какой-то бред пишут, что потом родить не сможет. Это мифы какие-то непонятные. У меня десятки знакомых женщин из профессионального спорта, у которых по двое-трое детей", – отмечает отец.

Поэтому на критику семья не обращает внимания и отвечает хейтерам только в редких случаях.

"Иногда бывают очень грубые комментарии и хочется, конечно, на них тоже грубо ответить, но я стараюсь лояльно все объяснить, какие -то факты привести, примеры. Но пишут очень много, поэтому я уже просто не обращаю внимания", – рассказывает Сергей.



Фото: Сергей Сперанский

Что касается планов на будущее, то, по словам отца, пока они намерены просто продолжать тренироваться и участвовать в соревнованиях. Прогнозировать что-то сложно, поскольку в следующем году Настя пойдет в школу, а значит, плотный спортивный график придется сдвинуть в пользу уроков. Тем не менее Сергей поделился мечтой увидеть дочь на Олимпийских играх. Правда, у самой Насти, по-видимому, другие планы. Она говорит, что станет певицей или танцовщицей. И неважно, что с танцами с первого раза не задалось, ведь юная чемпионка не привыкла сдаваться.



Альбика Халидова