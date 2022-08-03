Эксперт рассказала, есть ли для россиян альтернативы экзамену TOEFL

В России возобновят сдачу экзамена TOEFL по английскому языку, правда, только в дистанционном формате. Для личной сдачи пока придется ехать в другую страну. Разбираемся, как теперь будет проходить экзамен и какие существуют альтернативы.

Как сдать

В России с 4 августа снова можно будет сдавать некоторые варианты экзамена по английскому языку TOEFL. Об этом сообщили в компании ETS, которая организует тест. Речь идет о дистанционном формате.

представитель компании ETS ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого.

В то же время желающие сдать TOEFL в экзаменационном центре в России по-прежнему не смогут этого сделать лично, уточнили в компании. ETS приостановила проведение экзаменов в РФ еще в марте, и для сдачи россиянам необходимо выезжать в другие страны, например СНГ.

Между тем 2 августа пользователи из России обратили внимание, что в принципе не могут зарегистрироваться на TOEFL. В свою очередь, в ETS подтвердили, что отказывают гражданам России в сдаче экзамена по указанию властей США. 3 августа корреспондент Москвы 24 убедился, что в случае выбора России как страны проживания появляется предупреждение: "В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC – подразделение Минфина США. – Прим. ред.) мы не можем обработать ваш запрос".

Что такое TOEFL и зачем он нужен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – экзамен, ориентированный на владение американским вариантом английского языка, объяснила Москве 24 руководитель Школы иностранных языков НИУ ВШЭ Екатерина Колесникова.



Екатерина Колесникова руководитель Школы иностранных языков НИУ ВШЭ TOEFL сдают в основном те, кто планировал обучаться в вузах США или Канады. Или те, кто планировал трудоустраиваться в этих странах.

Существуют два варианта: TOEFL iBT и TOEFL Essentials. Классическим считается iBT. На сайте ETS указано, что тест признают свыше 11,5 тысячи университетов и учреждений в более чем 160 странах, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и другие. Тестирование длится три часа. Срок действия сертификата – два года, поэтому сдавать про запас его не имеет смысла.

Остались ли альтернативы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Колесникова рассказала, что более популярным, чем TOEFL, считается международная система оценки знания английского языка IELTS. "Экзамен IELTS был более популярным, потому что он подходит для работы, для миграции, для поступления в университеты, в том числе европейские. Он имеет более широкое признание", – отметила эксперт.

Существует три вида IELTS: Academic, General и Life Skills. Вариант General выбирают для общекоммуникативных целей, в основном для работы и миграции, пояснила Колесникова. Она добавила, что вариант Academic подходит для академических целей, в первую очередь для поступления в вуз. Но в марте IELTS также приостановила прием экзаменов на территории России.

Еще существует линейка экзаменов Cambridge English, рассказала специалист. Единственное, сдать их на сегодняшний день также можно только за пределами РФ. "Кембриджские экзамены высоких уровней, CAE и CPE, тоже часто выбирали, когда нужно было подтвердить уровень владения английским языком, в частности при поступлении в университет", – подчеркнула Колесникова.



Екатерина Колесникова руководитель Школы иностранных языков НИУ ВШЭ В целом при выборе экзамена всегда важно смотреть на требования организации, потому что не каждый экзамен она принимает. Кроме того, у экзаменов разный формат, что также необходимо учитывать при выборе.

В мае НИУ Высшая школа экономики запустила универсальный экзамен, который позволяет определить уровень владения английским языком и подтвердить его, рассказала Колесникова. Экзамен станет аналогом TOEFL и IELTS, планируют в вузе. Начиная с осени его сможет сдать любой желающий, подчеркнула эксперт.

Результаты тестирования будут представлять в соответствии с Общеевропейской шкалой языковой компетенции (CERF) от A1 до C1+. Тест предлагают в двух вариантах: Academic English Test – для академических целей и научной работы и Business English Test – для делового и корпоративного общения.