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Общество

3 июля, 18:06

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Астрономы рассказали, как можно увидеть большой парад планет

C космическим размахом: как и что можно увидеть на большом параде планет
общество наука

В субботу, 4 июля, начинается большой парад планет: в ряд выстроятся шесть небесных тел Солнечной системы, включая Землю. Причем москвичи смогут полюбоваться некоторыми из них даже невооруженным глазом, если не пожалеют сил встать пораньше или просидеть всю ночь, наблюдая за звездным небом. Рассказываем, как и что можно будет увидеть на космическом параде.

Парад планетарных масштабов

Фото: depositphotos/zzoplanet

По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, 4 июля начинается большой парад планет, когда в одну линию выстраиваются шесть небесных тел: от Меркурия до Сатурна. Такая конфигурация бывает раз в два десятка лет, другие варианты случаются чаще. При этом парад – не быстрое астрономическое явление, оно может длиться несколько месяцев.

"Парад планет – это когда несколько планет оказываются по одну сторону от Солнца. Но не все мы их можем видеть. Если бы могли улететь далеко от Земли и от Солнечной системы и посмотреть на нее со стороны, как в планетарии, то тогда мы бы увидели все планеты", – пояснила Рублева Москве 24.

В свою очередь, завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе отметил, что для ученых парад планет не является чем-то необычным, но зато для любителей астрономии – это "удобная ситуация, когда за короткое время можно полюбоваться несколькими планетами".

Что и где можно увидеть

Фото: depositphotos/milangucci

По словам Рублевой, парад планет будет наблюдаться до середины августа, однако увидеть невооруженным глазом возможно только несколько планет. Так, Меркурий не удастся разглядеть, потому что он находится "прямо в проекции на Солнце и утопает в его лучах". Венера видна только ранним утром, когда еще сумерки. Марс можно наблюдать в первой половине ночи в районе 3 часов, он имеет красноватый оттенок.

А Уран с Нептуном получится рассмотреть только через телескоп, потому что они слишком далекие планеты. Самыми яркими небесными телами на параде, по словам астронома, будут Юпитер и Сатурн. Причем самый красивый вид у Юпитера будет 14 июля, поскольку он вступит в противостояние, а Сатурн – 21 июля.

Уже сейчас на востоке и на юго-востоке можно наблюдать эти планеты в хорошую погоду. Но еще мешают довольно светлые ночи. Их нужно смотреть в ночное время, когда хорошо стемнеет, и лучше за городом.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

Астроном добавила, что на планеты лучше смотреть в бинокль или в телескоп. А когда откроется планетарий, то можно наблюдать за планетами и там.

Как это влияет на Землю?

Фото: depositphotos/ titoOnz

Никакого сильного воздействие парад планет на Землю не оказывает, отметил завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

"Гравитационно на нашу планету воздействуют два тела – Луна и Солнце. Остальные астрономические объекты могут выстраиваться в любые конфигурации, но на Земле это никак не отразится", – подчеркнул он.

Рублева добавила, что другие планеты находятся слишком далеко от Земли, а Юпитер хоть и обладает большой гравитацией, но он сосредотачивается на малых телах: своих спутниках и ближайших астероидах.

"Даже такая суммарная гравитация, которая как бы складывается при таком положении планет, не оказывает влияния на Землю. Никакие катастрофы на нашей планете в связи с этим не произойдут", – заключила она.

Этим летом москвичи также смогут полюбоваться "падающими звездами". В середине августа будет хорошо виден метеорный поток Персеиды.

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Федотов Анатолий

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