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03 февраля, 18:27

Общество

Дивный мир за неделю: репетиция похорон, непрошеное путешествие и иск за нелюбовь

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями со всего земного шара.

Спрятался в путешествие

Фото: odditycentral.com

15-летний мальчик Фахим из Бангладеша скрылся в одном из грузовых контейнеров судна во время игры в прятки, сообщает портал Oddity Central. Друзья долго не могли его найти, и парень просто уснул. В это время контейнер погрузили на корабль и отправили в Малайзию.

Фахима нашли только через шесть дней в тяжелом истощенном состоянии. Его госпитализировали, на данный момент жизни подростка ничего не угрожает.

Не любишь – плати

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Влюбленный сингапурец по имени Кавшигань подал иск в три миллиона сингапурских долларов (примерно 161 миллион рублей) против женщины, которая не хотела строить с ним отношения, пишет The Straits Times. Он потребовал компенсировать ему эмоциональную травму после того, как узнал, что любимая не планирует ничего, кроме дружбы. Позднее женщина обвинила сингапурца в преследовании и в итоге решила перестать общаться с назойливым ухажером.

Следующий иск он подал на 22 тысячи долларов (1,1 миллиона рублей) за нарушение договоренности улучшать отношения. Суд отказал в принятии второго иска, а вот предварительные слушания по первому назначены на 9 февраля.

Репетиция похорон

Фото: facebook.com (признана экстремистской на территории РФ)/baltazar.lemos

Житель Бразилии захотел узнать, какое количество людей придет на его похороны, поэтому инсценировал собственную смерть.

60-летний Балтазар Лемос работает церемониймейстером и часто видел, как в последний путь человека провожают всего несколько близких. Так у мужчины родилась необычная идея. Сначала он опубликовал в своих соцсетях фото на фоне больницы, затем разместил сообщение о смерти. Родственники поспешили в клинику, но персонал заявил, что не располагает о Лемосе никакой информацией.

Еще позже на странице мужчины появилось объявление с местом и временем для прощания. Друзья и родственники пришли. Неожиданно в зале раздался голос Лемоса: сначала многие подумали, что он заранее записал свою речь, но вскоре двери алтаря в храме открылись и перед гостями появился "покойник". Кто-то расплакался, кто-то просто стоял с открытым ртом.

Наела на сумку Prada

Фото: instagram.com (признана экстремистской на территории РФ)/YourRichBFF

Американка Вивиан Ту за два года сэкономила 15,6 тысячи долларов благодаря тому, что ходила на свидания шесть дней в неделю, пишет Daily Mail. Все начиналось без корыстного интереса, но девушка заметила сокращение своих трат на еду. Таким образом, за шесть свиданий в неделю ей удавалось экономить от 50 до 100 долларов. Вскоре накопления позволили ей купить сумку Prada, о которой она давно мечтала.

Но не все так радужно, как кажется. Например, однажды Вивиан Ту была на свидании с мужчиной, который весь вечер рассказывал ей о своих огромных доходах, но в итоге предложил разделить счет пополам, пожаловалась девушка.

Виновата птица

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жительница Ямайки Шина Маккрэй попала под суд из-за того, что разбила голову камнем сотруднице полиции, пишет Jamaica Star. Правда, в случившемся женщина обвинила птицу. Якобы пернатое "использовало крыло, чтобы направить камень в голову инспектора". По словам Маккрэй, у нее есть три свидетеля, готовые все подтвердить.

В результате суд постановил отправить женщину на психиатрическое освидетельствование, уже третье по счету (результаты двух предыдущих признали неоднозначными).

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