Что надеть, приготовить и купить в подарок, если идете в гости

С наступлением долгожданных выходных наконец-то появляется время для похода в гости. Особенно это актуально сейчас. Анна Лебедева рассказывает, как принимать гостей и какие символические подарки дарить друзьям.

В холодное время года как-то особенно радостно. Друзья и родственники все на местах, в своих уютных квартирах пьют чай, смотрят фильмы по выходным, ходят на выставки и встречаются друг с другом.

Сейчас, пожалуй, самое насыщенное теплыми эмоциями время: сейчас особенно приятно, когда кто-то из друзей зовет в гости, или самой приглашать кого-то. Приготовить вкусное блюдо, пить глинтвейн, болтать, играть в настольные игры. Опять же, есть повод купить в подарок какую-нибудь милую елочную игрушку, испечь имбирное печенье или пряный кекс, угостив домашней выпечкой друзей.

Для меня поход в гости – это всегда приятные хлопоты. Лишний раз выгулять новое платье, сделать легкий макияж, что-то купить. А уж когда принимаю у себя, то забот вдвое больше. Но положительные эмоции от встречи всегда компенсируют любую усталость.

Что надеть

Вопрос, что надеть в гости, волнует многих женщин, особенно когда приглашают малознакомые люди (например, коллеги мужа). Чтобы оставить положительное впечатление, главное – не переборщить и надеть что-то нейтральное. Ведь если вы придете в розовом кружевном платье, а хозяева встретят вас в тренировочных штанах, вам будет чуточку неловко (а, возможно, им тоже).

К лучшим друзьям можно прийти в чем угодно и чувствовать себя свободно и раскованно – и в пижаме, и в новой красной юбке, и в уютном балахоне. Все зависит от настроения и повода.

Подарки гостям

Кто-то слишком много внимания уделяет подаркам, когда идет в гости, а для кого-то это напрасная трата денег и времени.

Я всегда что-то покупаю к столу, например, сладкое или какую-то полезную вещь для хозяйства и уюта. Если идем в гости к друзьям, у которых есть ребенок, то обязательно что-то приносим детям. Обычно либо книжку, либо раскраску, либо шоколадное яйцо (все сладости стоит обговаривать с родителями). Правда, приходится покупать то же самое и своей дочери.

"Что за глупости – дарить какие-то подарки? Мы же пообщаться приехали!" – возмущается одна моя знакомая, которая не разделяет со мной страсти к комплиментам.

Действительно, подарок не является обязательной частью приема. Без него вас никто не выгонит, никто не будет показывать пальцем и уж тем более не скажет: "Смотри-ка, наглая какая, с пустыми руками пришла!" Но мне как человеку, часто принимающему гостей, всегда приятно получать что-то маленькое и дарить самой: либо пирожное, либо сувенир для дома, либо что-то испечь. Это может быть коробка конфет, миниатюрная ваза для одного цветка, книга или что-то еще.

Кстати, покупать лучше то, что вы хотели бы купить себе, а не ради галочки.

Еда в гостях

Иногда такие хозяева гостеприимные бывают, что вываливаешься из-за стола комочком, с чувством тяжести от переедания. Но любят готовить, что тут поделаешь? Зато не возникает мысли зайти куда-нибудь перед гостями, чтобы подкрепиться. Кстати, вполне нормальный вариант.

У нас в семье принято обсуждать приблизительное меню с гостями, поскольку у каждого разные предпочтения. Помню, один раз я приготовила для гостей рыбу, а оказалось, что знакомая ее не ест совсем.

Готовить, если нет сил, совсем не обязательно. В конце концов, можно заказать на дом пиццу или суши, обговорив с друзьями, кто и что любит. Наверное, гостям понравится застолье, но можно обойтись и без него, ограничиться чашкой чая и любыми сладостями, которые лежат в шкафу.

Уборка

Перед приходом гостей, я обычно бегаю по квартире, как ужаленная. В одной руке пылесос, в другой тряпка для пыли. Хочется, чтобы все сияло, блестело и стояло на своих местах. Не знаю, видимо это из детства, что-то заложенное мамой, у которой чистота в доме всегда была на первом месте. Если уж гости, то надо встать пораньше и как следует постараться.

Мне как хозяйке, конечно, приятно принимать гостей в чистом доме. Но уборка выматывает очень сильно, а если потом сразу приступить к готовке, то как раз к приходу гостей, захочется прилечь и отдохнуть часок-другой. Поэтому убираться лучше за день до прихода гостей, чтобы было время привести себя в порядок и были силы нормально пообщаться, а не смотреть то и дело на часы в ожидании, когда же эти гости уже свалят.

А кто-то вообще предпочитает не убираться и принимать гостей в естественной домашней обстановке. И конечно, приходя в неубранную квартиру, я не развернусь и не уйду домой, потому что для меня любые бытовые мелочи меркнут по сравнению с человеком, с которым мне приятно проводить время.

Вообще, каких-то конкретных правил по приему гостей, скорее всего, не существует. Самое главное, что к вам пришел гость, которого вы хотите видеть или с которым хотите ближе познакомиться, говорить, говорить много и долго. Вам с ним комфортно и легко.

Балуйте своих друзей вкусняшками, наряжайтесь в гости, как считаете нужным, и приглашайте к себе друзей чаще, ведь сейчас для этого самое уютное время года!