Юрист рассказала, можно ли защититься от сталкинга в России

19-летний студент из Флориды создал специальный бот для отслеживания перелетов личного бизнес-джета Илона Маска. Информацию о перемещениях главы корпорации он публиковал в Twitter. Миллиардер предложил удалить аккаунт за $5 тысяч, но студент выдвинул свои условия. Рассказываем, как знаменитости справляются с вмешательством в личную жизнь, а также как защититься от сталкинга в России.



Фото: AP Photo/Matt Rourke

Предприимчивый студент

Илон Маск 30 января заблокировал в своих аккаунтах в соцсетях 19-летнего студента из Флориды Джека Суини. С лета 2020 года молодой человек отслеживает перелеты личного бизнес-джета миллиардера с помощью специального бота и публикует сведения об этом в Twitter-аккаунте Elon Musk's Jet. Информацию о перемещениях программа берет из открытых источников, в частности из данных Федерального управления гражданской авиации США. На Elon Musk's Jet подписаны почти 300 тысяч человек.





Джек Суини создатель Twitter-аккаунта Elon Musk’s Jet Я знал, что у него есть самолет, знаете, ну как фанат SpaceX и Tesla. Я думал, что бот Elon Musk's Jet раскроет, куда он направляется и какими делами там занимается.

По словам Суини, Маск расценил работу Elon Musk’s Jet как угрозу для своей безопасности и в ноябре прошлого года даже предложил молодому человеку пять тысяч долларов, если тот согласится удалить этот аккаунт. Однако первокурсник отказался и повысил ставки до 50 тысяч долларов. С помощью этих денег он надеялся оплатить обучение в колледже или потратить их на покупку электромобиля Tesla Model 3. В январе Суини заменил требование денег на возможность пройти стажировку в одной из компаний Маска. Сообщалось, что предприниматель проигнорировал сообщение подростка.

Тем не менее студент все еще надеется, что бизнесмен вернется за стол переговоров. При этом Суини не остановился на персоне основателя SpaceX и Tesla. Сейчас он запускает новый проект под названием Ground Control (наземный контроль). Предприимчивый первокурсник планирует монетизировать слежку за перемещениями частных самолетов и других знаменитых миллиардеров, включая Билла Гейтса и Джеффа Безоса.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Слежка за звездами

Сталкингом называется нездоровое любопытство, которое перерастает в навязчивое преследование в виде сообщений и писем, слежку в соцсетях и жизни, в угрозы с фейковых аккаунтов. Американская певица и актриса Тейлор Свифт регулярно сталкивалась со сталкерами. Некоторых из них арестовали за преследование и незаконное проникновение. В 2018 году ее преследовал 22-летний Роджер Альварадо, который пробрался в дом артистки, воспользовался душем и лег спать. Мужчина провел полгода в тюрьме за проникновение в особняк Свифт. Однако в 2019 году он вновь вломился в ее дом и опять был арестован.

В апреле 2021 года полиция арестовала 52-летнего Хэнкса Джонсона за попытку пробраться в многоквартирный дом Свифт. За полгода до инцидента он как минимум 5 раз приходил к ее дому. 27 января полиция задержала в Нью-Йорке еще одного навязчивого поклонника певицы, им оказался 31-летний Морган Мэнк. Пьяный мужчина на автомобиле протаранил ее дом на Манхеттене, оторвал домофон и попытался проникнуть в квартиру певицы.

Актриса Гвинет Пэлтроу годами терпела преследования одного и того же человека. Мужчина по имени Данте Сойю с 2000 года присылал актрисе письма и подарки, включая секс-игрушки и свои обнаженные фотографии. Преследователь предлагал Пэлтроу выйти за него замуж или вступить в интимную связь. После обращения актрисы в полицию в 2001 году Сойю признали психически нездоровым и поместили в лечебницу на несколько лет.

Однако после выздоровления в 2009 году мужчина взялся за старое, правда, на этот раз без непристойностей. Среди его подарков оказались поваренная книга, серьги и одежда из секонд-хенда. Актриса не отвечала, а в 2015 году сталкера вновь задержали. На суде Сойю заявил, что все еще хочет жениться на актрисе.

С преследованиями столкнулась и британская актриса Кира Найтли. Сперва Марк Ревилл подбрасывал в почтовый ящик звезды множество открыток с котами, но в какой-то момент стал приходить и мяукать под ее дверью. В итоге супруг актрисы вызвал полицию, в декабре 2016 года преследователя арестовали. Экспертиза выявила у него параноидальную шизофрению, ему запретили приближаться к семье Найтли.

Российские знаменитости также испытывают неудобства из-за навязчивого внимания поклонников. В январе певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, сообщила, что продаст свою новую квартиру в Москве из-за утечки адреса в СМИ.





Лиза Монеточка Спасибо некоторым изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее.

Она отметила, что после обнародования адреса в интернете к ней пришли первые сталкеры. Исполнительница призналась, что испытывает из-за этого дискомфорт. По ее словам, из-за подобных публикаций многие звезды вынуждены скрывать от общественности личную жизнь.



Певица Монеточка продаст свою квартиру из-за утечки адреса в СМИ

Как защититься от сталкера

В российском законодательстве нет отдельной статьи, которая бы защищала граждан от преследования, рассказала Москве 24 член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина. Сталкеру может грозить административная или уголовная ответственность за конкретное нарушение.

"Их действия могут подпадать под различные составы преступлений и правонарушений: если преследователь вам постоянно звонит, кричит в трубку или угрожает, то это содержит признаки хулиганства: факт и содержание таких звонков необходимо будет подтвердить. Если сталкер вам пишет, то сами сообщения в мессенджерах не могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, но пригодятся, если произойдет что-то серьезное", – сказала юрист.





Наталья Скрябина член Ассоциации юристов России Следует описывать обстоятельства не как сталкинг или преследование, а в соответствии с соответствующей статьей закона так больше шансов, что в ответ на ваше заявление не вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Например, если в сообщениях сталкера содержатся угрозы убийством, то можно обратиться в полицию с заявлением возбудить уголовное дело по соответствующей статье, отметила юрист. Она добавила, что в российском законодательстве нет такой санкции как "запрет приближения на конкретное количество метров", как это есть в некоторых других странах.



Фанаты становятся сталкерами

В истории со слежкой студента за бизнес-джетом Илона Маска проглядывается не сталкинг, а обычный фанатизм, считает психолог Анна Шепель. Учитывая, что главное для фаната – связь с кумиром, молодой человек не был готов прекратить слежку и уйти с деньгами. Для него это означало бы конец коммуникации с Илоном Маском, отмечает психолог.



Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

"Фанатизм часто характерен для подростков – пока собственная идентичность не сформирована полностью и представления о себе не стали стабильными, подростки пытаются идентифицировать себя со значимым объектом. Таким объектом часто становятся те, кто известен и популярен. То есть сознательно или бессознательно парень уподобляет себя Маску, а Маска – себе. В интервью Суини говорит, что начал разрабатывать проект слежки в старшей школе – это как раз 14–16 лет", – говорит Шепель.





Анна Шепель психолог Проблема в том, что фанаты часто не видят за картинкой личность, просто живого человека. Происходит процесс фетишизации. Поэтому поклонники становятся сталкерами: они не осознают, что преследуемому может быть неприятно, страшно, больно, что у него есть свои чувства, границы, частная жизнь, право на конфиденциальность.

Специалист допустила, что изначально молодой парень даже не до конца понимал, как сливаемая им информация о перемещениях бизнес-джета Маска может влиять на сделки и жизнь самого бизнесмена. "Маск для него – объект обожания, почти нереальный, а значит, неживой, следить за ним – значит, немного прикоснуться к жизни звезды", – подчеркнула Шепель.

Тем не менее у большинства фанатов с возрастом слишком живой интерес к звездам проходит. Однако есть сталкеры звезд, страдающие пограничным расстройством личности, параноидальным или биполярным расстройством. В этом случае без психотерапии не обойтись, заключила Шепель.

