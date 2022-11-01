Диетолог рассказала, какие специи могут навредить здоровью

Специи придают пище особый вкус и аромат, повышают настроение и обладают полезными для организма свойствами. В то же время употреблять их всем без исключения нельзя. Что нужно знать о противопоказаниях и побочных эффектах при добавлении специй в еду, рассказываем вместе с диетологом.

Кориандр

Это одна из самых древних специй в мире с большим количеством полезных свойств, рассказала Москве 24 диетолог, нутрициолог Олеся Лукашенкова. "Семена кориандра содержат химические соединения, которые обладают антиоксидантными, профилактическими и укрепляющими здоровье свойствами", – отметила она.

Однако при излишнем употреблении кориандр снижает уровень сахара в крови, поэтому диабетикам с этой пряностью надо быть осторожней. Также стоит учитывать, что выраженный аромат специи иногда вызывает аллергические реакции, сказала специалист.

Корица

Подлинной корицей считают ту, что изготавливают из коры дерева Cinnamomum verum. Однако в магазинах чаще всего продают более дешевый аналог из коры дерева того же рода Cinnamomum cassia. Его еще называют "кассия" или "коричник китайский", объяснила Лукашенкова.





Олеся Лукашенкова диетолог, нутрициолог Не рекомендуется употреблять более одной чайной ложки специи из коры кассии в день. Все дело в кумарине, который в немалом количестве содержится в приправе. Он придает корице характерный сладко-горький аромат, но при этом делает ее опасной.

Высокие дозы кумарина при длительном употреблении могут оказывать токсическое воздействие на печень. Также диетолог рассказала, что это вещество вызывает головную боль, кожные реакции и проблемы с желудочно-кишечным трактом – боль в животе, тошноту и изжогу.

Куркума

В Индии эту специю традиционно используют при заболеваниях кожи, верхних дыхательных путей, суставов и пищеварительной системы. В России куркуму любят за красивый золотистый цвет, который она придает блюдам.

Однако диетолог предупредила, что ее не рекомендуется добавлять в пищу людям с острым и хроническим гепатитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме этого, куркуму надо очень дозированно употреблять во время беременности, так как она способна усиливать тонус матки.

Мускатный орех

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Специя из мускатного ореха – одна из самых древних и востребованных у потребителей. Кроме того, ее активно применяют в традиционных врачебных практиках, рассказала диетолог.





Олеся Лукашенкова диетолог, нутрициолог Пряность не имеет ярко выраженных побочных эффектов, если добавлять ее в небольших дозах. Однако употребление специи трех-четырех ядер может вызвать состояние наркотического опьянения.

При передозировке мускатным орехом происходит перевозбуждение коры головного мозга. Как следствие, могут возникнуть эпилептические судороги, отметила диетолог. Она добавила, что специя противопоказана беременным женщинам и кормящим матерям.

Зира

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Ароматные зерна зиры (кумин) были широко известны в долине Нила более пяти тысяч лет назад. Это одна из наиболее распространенных и почитаемых специй в странах Востока.

"Если использовать зиру в разумных дозах, она поможет справиться со многими острыми заболеваниями и патологическими состояниями. Однако избыточное употребление специи может привести к изжоге, жжению и неприятным ощущениям в области желудка", – предупредила Лукашенкова.

Людям с острыми формами желудочно-кишечных заболеваний (язва желудка, двенадцатиперстной кишки, гастрит, колит) зира вовсе противопоказана. Кроме того, есть случаи индивидуальной непереносимости эфирных масел, содержащихся в специи. В таких ситуациях зира может вызвать аллергическую реакцию в виде насморка, обильного слезоотделения и кожных отеков, предупредила диетолог.