В Парке Горького открылся павильон японского архитектора Шигеру Бана

В Парке Горького открылся новый "временный" павильон ЦСИ "Гараж", выполненный по проекту японского архитектора Шигеру Бана.

Архитектор говорит, что с радостью откликнулся на предложение спроектировать павильон для Центра современного искусства: "Меня очень заинтересовала возможность поработать в Москве, особенно для "Гаража". Этот арт-центр хорошо известен в мире искусства благодаря своей авангардной деятельности. И когда я узнал, что им нужен временный дом, то с радостью откликнулся".

Фото: Софья Кондрашина

Основу павильона составляют картонные колонны (трубы), которые образуют здание овальной формы общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров и высотой 6 метров. Архитектор использует бумагу в своих проектах, в том числе и в несущих конструкциях. Но на этот раз внешняя бумажная стена нагрузки не несет, крыша опирается на внутренние стальные стены.

Ритм колонн учащается по бокам павильона. А в центре фасада, образуя входную группу, колонны расступаются.

Фото: Софья Кондрашина

За картонными колоннами "прячутся" стеклянные стены павильона. Зайдя внутрь, посетитель "Гаража" попадает в полукруглый входной холл с огромными люстрами и деревянным полом. Потолок павильона – металлический, как и его конструкции.

Фото: Софья Кондрашина

Далее пространство холла "перетекает" в выставочное пространство "Гаража". В настоящее время в нем работает выставка, на которой можно увидеть работы, посвященные временной архитектуре. Она так и называется – "Временная архитектура парка Горького: от Мельникова до Бана". Среди проектов, которые будут представлены на выставке, – работы Константина Мельникова, Ивана Жолтовского, Алексея Щусева, Федора Шехтеля, Владимира Щуко, Пантелеймона и Ильи Голосовых, Моисея Гинзбурга и других архитекторов.

Фото: Софья Кондрашина

Шигеру Бан – японский архитектор с мировым именем. Он получил известность благодаря экспериментам с применением бумаги в архитектуре. В частности, Бан является автором идеи быстровозводимых домов для жертв катастроф. По его проекту построена католическая церковь в Японии, в интерьере которой также использованы картонные трубы, центр Помпиду в Меце (Франция) и ряд других построек.

Материал подготовила Софья Кондрашина