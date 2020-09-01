Эксперты рассказали, какие продукты могут подорожать в сентябре

Финансовые аналитики рассказали, что в сентябре годовая инфляция может достигнуть 3,6%. При этом предполагается, что больших колебаний в ценах не будет. Выясняем, какие товары в магазинах и на сколько могут подорожать.



Осенняя инфляция

Эксперты и финансовые аналитики прогнозируют, что в России годовая инфляция в сентябре составит 3,6%, а к концу года ускорится до 3,7%.

По данным Росстата, в мае годовая инфляция замедлилась до трех процентов с апрельских 3,1%, но постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса, разогнало ее в июне до 3,2%, а в июле этот показатель увеличился до 3,4%.

В Центробанке считают, что к концу года инфляция будет в районе 3,7–4,2%, а к концу 2021 года – 3,5–4%.

Большинство аналитиков полагают, что в сентябре больших колебаний цен не будет. В первую очередь это связано с сезонным снижением стоимости плодоовощной продукции, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени.



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Какие продукты могут подорожать?

Цены на овощную продукцию действительно будут снижаться в течение сентября, сообщил Москве 24 директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, больше всего это будет заметно по сезонным овощам и яблокам.

"Я имею в виду борщевой набор: картофель, свекла, морковь, капуста. На них цены будут падать, потому что сейчас идет сбор урожая и он неплохой, за исключением Дальневосточного и Сибирского федеральных округов – там засуха, и урожай будет меньше. А так в целом на Европейской территории России урожайность хорошая и будет хороший валовый сбор по овощам. Что касается яблок, то в сентябре основной пик сбора, тоже цена будет падать", – пояснил эксперт.

Глушков добавил, что цены продолжат плавно снижаться в сентябре и октябре на 15–20% в месяц.





Михаил Глушков директор Национального плодоовощного союза Обычно цены падают планомерно, а не резко. Например, в августе они дешевле, чем в июле, а в сентябре и в октябре падение продолжается. В сентябре идет сбор урожая, в октябре эта продукция поступает в торговые сети и на рынки. А дальше зависит от того, сколько будет заложено в хранилищах, это понятно уже будет ближе к концу октября.

Что касается цены на зерно и продукты его переработки, то в первую очередь все зависит от их стоимости на мировых рынках и курса американской валюты. При этом экстраординарного взлета не стоит ожидать, отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.



Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

"На стоимость зерна, я думаю, инфляция не повлияет. Волатильность рынка всегда существует, был период некоторого снижения мировых цен, а сейчас они немного подросли, но все находится в обычном режиме. Никакого экстраординарного изменения ждать не стоит", – подчеркнул эксперт в разговоре с Москвой 24.

Курсы валют также влияют и на цену молочной продукции. Об этом Москве 24 рассказала директор Молочного союза России Людмила Маницкая. Однако, по ее словам, точно спрогнозировать, как поведет себя ценник в сентябре, пока невозможно, при этом в указанном месяце обычно происходит сезонное повышение.

"У нас взлетел курс валют, поэтому наши партнеры – Белоруссия и Казахстан – привязывают цены к валюте. Но все зависит от того, как поступят российские производители и переработчики молока. Будут ли они думать, что при поднятии цен будет еще большее падение спроса, неизвестно", – пояснила она.

В свою очередь, исполнительный директор Национального Союза производителей молока Артем Белов уверен, что цены в сентябре не поднимутся выше уровня потребительской инфляции.





Артем Белов исполнительный директор Национального Союза производителей молока От категории к категории история может меняться, но в целом рост цен не будет выше инфляции.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также рассказал Москве 24, что мясо птицы и свинина этой осенью будет дешевле, чем в прошлом году.



"Цены формируются на основании спроса и предложения. У нас предложение мяса растет, так как по-прежнему развивается отечественное производство. Поэтому внутренние оптовые цены на мясо птицы и свинины за период с января по август в среднем на 5–10% ниже, чем в прошлом году. Еще более низкие по сравнению с 2018 годом", – отметил эксперт.

По его словам, благодаря высокой конкуренции цены становятся ниже, несмотря на увеличение себестоимости мясной продукции. Причем стоимость всегда выше летом, чем осенью или весной.





Сергей Юшин глава Национальной мясной ассоциации Корма подорожали сильно, так как увеличились в цене многие составляющие, такие как витаминные добавки, аминокислоты. Поэтому себестоимость выросла за последний год на 10–15%. Но цены идут вниз, потому что предложение у нас достаточное, и это заставляет предприятия снижать ценник.

"В настоящий момент уже вторую неделю подряд цены со своих пиков 2020 года постепенно снижаются. В рознице все это идет с определенным временным лагом. Но если мы возьмем данные Росстата за последние 5-6 лет, то увидим, что потребительские цены на мясо птицы и свинину находятся на уровне пяти- или шестилетней давности, независимо от инфляции", – добавил собеседник Москвы 24.

А вот говядина, по словам Юшина, подорожает, но ее среднегодовой рост не превысит 2,5%.