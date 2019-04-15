Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Увеличение пенсий ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и появление дорожных знаков уменьшенного размера. Эти и ряд других изменений произойдут в жизни россиян, начиная с мая 2019 года. Узнайте, какие нововведения в законах и правилах ждать с приходом последнего месяца весны.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Увеличение пенсий и выплаты ко Дню Победы ветеранам

С 1 мая размер пенсий ветеранов Великой Отечественной войны вырастет в среднем на 9,5 тысячи рублей. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил 22 апреля.

Повышение коснется тех, кто нес военную службу в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период ВОВ, партизан и членов подпольных организаций, сотрудников разведки и контрразведки, лиц, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", инвалидов с детства из-за ранения во время боевых действий в 1941–1945 годах. Прибавка произойдет из-за изменений в системе расчета доплат военным пенсионерам.

По данным министерства обороны, численность военных пенсионеров – участников Великой Отечественной войны – на текущий момент составляет примерно десять тысяч человек. На реализацию закона в этом году выделят почти миллиард рублей.

Также в начале месяца Пенсионный фонд России и региональные органы социальной защиты проведут перерасчет социальных доплат к страховым пенсиям для неработающих пенсионеров.

Помимо этого, с мая участники ВОВ будут получать ежегодную выплату по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Указ об этом Владимир Путин подписал в апреле.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Послабления по эскроу-счетам

С 1 июля 2019 года все застройщики обязаны будут использовать эскроу-счета. То есть деньги дольщиков будут заморожены на специальных банковских счетах до полного окончания строительства. Но с 1 мая для некоторых строителей начнут действовать послабления. В частности, для тех, чьи дома готовы минимум на 30 процентов. Они смогут привлекать деньги дольщиков напрямую.

Табло с курсом валют уберут с улиц

В мае табло с информацией о курсе валют нельзя будет устанавливать на улице. Соответствующие поправки подписал Владимир Путин. Инициатор нововведений, Центробанк, объяснил необходимость таких мер борьбой с недобросовестными обменниками. В то же время ограничения не распространятся на публикации курсов в мобильных приложениях, интернете и СМИ.

Дорожные знаки станут меньше

В начале месяца вступает в силу закон Росстандарта о введении нового ГОСТа для дорожных знаков: теперь городские власти смогут устанавливать уменьшенные указатели, 50×50 и 40×40 сантиметров, на "нескоростной улично-дорожной сети" в центральной части городов и в зоне исторической застройки.

Отмечается, что документ Росстандарта добровольный, и структуры, ответственные за установку средств организации движения, могут использовать и размеры, установленные ранее, – 70×70 сантиметров.

Ранее такие знаки установили в пяти регионах страны, в том числе и в Москве, в качестве эксперимента, который признали удачным.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Мир" – для всех

С мая еще расширится перечень социальных выплат, которые будут переводиться исключительно на карты платежной системы "Мир". В этом ряду – начисления детских пособий, по беременности и родам, по уходу за ребенком и другие, при передаче ребенка в семью, а также выплаты пособий по безработице и начисления гражданам, пострадавшим от радиации, в том числе во время трагедии на Чернобыльской АЭС.

На "Мир" уже начисляются пенсии и зарплаты бюджетников, а также переводятся выплаты, полагающиеся военным, сотрудникам ОВД, пожарным и некоторым другим категориям граждан.

Коста-Рику можно посетить без визы

С 25 мая россияне смогут до трех месяцев находиться на территории страны без оформления визы. Соответствующие послабления действуют и для граждан Коста-Рики на территории России.

Летний режим работы пригородных электропоездов

До конца мая пригородные поезда Московской железной дороги перейдут на летний режим работы. Перед началом сезона подвижной состав Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) проходит комиссионный осмотр, специалисты проверяют работу всего оборудования, а также проводят вибродиагностику и инструментальные замеры. Более того, в рамках подготовки к летнему режиму на платформах станций устранят дефекты покрытий и обновят полосы безопасности, покрасят скамейки, бордюры и ограждения. Все работы планируют завершить до 31 мая.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Летний сезон в парках столицы

И наконец с 1 мая в парках Москвы стартует летний сезон. В 30 зонах отдыха приготовили специальную программу для посетителей – концерты, выступления уличных артистов, мастер-классы, спортивные занятия и многое другое.

В Парке Победы гости смогут посетить сразу несколько мастер-классов. Например, желающих научат управляться с трюковыми велосипедами, скейтбордами и самокатами, а также раскроют секреты искусства экстремального катания на роликах с прыжками и поворотами. А Воронцовский парк посвятит лето искусству. Зону отдыха разделят на несколько частей, у каждой из которых будет своя тематика: театр, музыка, танцы или живопись – можно будет посетить соответствующие мастер-классы.

