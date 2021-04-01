Топ смешных и не очень высказываний российских чиновников к 1 апреля

Ежегодно 1 апреля в России принято подшучивать над своими родственниками, друзьями и знакомыми. Однако некоторые российские чиновники не привязываются к дате и непроизвольно выдают что-то эдакое во время обычных заседаний или рабочих встреч. Москва 24 подготовила подборку высказываний чиновников, которые по-настоящему достойны Дня смеха. Подробности – в нашем материале.

Кубанское "обсеменение"

Иногда чиновники непроизвольно выдают очень смешные фразы. Так отличился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в разгар пандемии коронавируса. Отчитывая своих подчиненных по поводу малого количества людей, направляемых в обсерваторы по приезде в регион, он всерьез обеспокоился проблемой "обсеменения".

"Я не очень понимаю, чем отличаются те, которые едут из Москвы к нам просто отдохнуть. Вот наши, которые тоже поехали куда-то отдохнуть, куда они едут? Так не пойдет, с целого поезда один человек только в обсерватор направлен. А все остальные? Кто их проверил? А сколько обсемененных вернулись? Никто же не знает сейчас, и потом других обсеменят", – заявил Кондратьев.​

"Против собак и загрызаний"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Королем комичных фраз в России по истине считается депутат Госдумы Владимир Жириновский. Он регулярно радует аудиторию нетривиальными мнениями и предложениями. И в топ смешных фраз чиновников просто не мог не войти его "стендап" о животных на заседании Госсовета в конце 2020 года.

"Рекламу прекратить – там, где обнимаются с кошечками, с собаками. Во всех этих домашних животных огромное количество вирусов. Людей загрызают бродячие псы. Че, мы не можем принять закон, чтобы остановить загрызание людей?" – высказался Владимир Вольфович.

Лучше бы пошутила

Стоит признать, что иногда высказывания чиновников бывают совсем не смешными. Так, очень хотелось бы, чтобы предложение экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой в 2019 году поднять прожиточный минимум в регионе на 288 рублей были шуткой.

Она заявила, что на прожиточный минимум пенсионеры могут спокойно прожить и кушать целый месяц, если будут использовать преимущественно сезонные продукты.

"В каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают. А макарошки всегда стоят одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!" – заявила Соколова.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, как и большинство россиян, юмор не оценил, и чиновница была уволена.

Повод рожать детей

Накануне чемпионата мира по футболу в 2018 году российские депутаты никак не могли определиться, что делать россиянкам во время наплыва туристов, рожать или не рожать. С одной стороны – ситуация вполне комичная, с другой – решался вопрос будущего страны.

Против высказалась депутат Госдумы Тамара Плетнева. Она обратилась к жительницам страны и призвала их не вступать в отношения с иностранцами, приехавшими на чемпионат.





Татьяна Плетнева депутат Госдумы Хорошо если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать.

Однако с ней не согласился депутат Госдумы Михаил Дегтярев, который даже придумал отличный повод для зачатия ребенка от иностранного туриста.

"Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше. Потому что эти дети потом спустя много лет будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России на чемпионате мира по футболу. Вот дай бог, чтоб было больше таких историй любви, детей, смешанных союзов", – заявил депутат.

Самый культурный министр культуры

Министр культуры республики Крым Арина Новосельская, вероятно, относится к числу тех "юмористов", которые считают, что с матом смешнее.

Недавно она прервала речь главы республики Сергея Аксенова по видео конференции эмоциональной фразой: "Ну… твою мать! Поставили как обезьяне!"

Аксенов вежливо попросил министра успокоиться, а затем поручил по этому инциденту провести служебное расследование. В то же время сама министр, уже очень культурно, много раз извинилась перед коллегами и заявила, что ее подвела "машина".